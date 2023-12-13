Услуги в Московском районе Минска
Договорная
Строительство бань и саун
Минск, Московский
Договорная
Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор
Минск, Московский
10 р.
Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
Минск, Московский
Договорная
Натяжной потолок. Парящие линии.
Минск, Московский
20 р.
Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай
Минск, Московский
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
30 р.
СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА
Минск, Московский
20 р.
Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.
Минск, Московский
30 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора
Минск, Московский
4 р.
поклейка обоев
Минск, Московский
Договорная
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Минск, Московский
4 р.
Поклейка обоев
Минск, Московский
20 р.
Репетитор по английскому языку
Минск, Московский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
25 р.
Репетитор по математике, химии
Минск, Московский
40 р.
Репетитор по математике
Минск, Московский
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
Минск, Московский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Минск, Московский
5 р.
Ремонт оконных конструкций и дверей
Минск, Московский
158.67 р.
Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,
Минск, Московский
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА
Минск, Московский
Договорная
Услуги плиточника
Минск, Московский
25 р.
укладка плитки любой сложности
Минск, Московский
25 р.
РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ/МАТЕМАТИКЕ
Минск, Московский
Договорная
отделка .укладка плитки.
Минск, Московский
1 р.
распечатка фото создание фото альбомов
Минск, Московский
20 р.
Математика для абитуриентов и школьников
Минск, Московский
35 р.
Маникюр/Педикюр
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн
Минск, Московский
11 р.
РЕМОНТ Ноутбуков, Компьютеров, Телевизоров
Минск, Московский
2.90 р.
Ремонт квартир
Минск, Московский
100 р.
Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.
Минск, Московский
Договорная
Репетитор по английскому языку
Минск, Московский
990 р.
памятник
Минск, Московский
1 150 р.
Памятник
Минск, Московский
990 р.
Памятник
Минск, Московский
640 р.
памятник бюджетный
Минск, Московский
35 р.
Репетитор по русскому языку
Минск, Московский
59.99 р.
ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск
Минск, Московский
Договорная
Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.
Минск, Московский
Договорная
Ремонт холодильников в Минске. Выезд и диагностика - за счет сервиса. Гарантия 1 год на услуги и зап
Минск, Московский
Договорная
Ремонт бытовой техники.Выезд и диагностика в подарок
Минск, Московский
Договорная
Натяжной потолок.Световые линии и не только.
Минск, Московский
Договорная
Телемастер Ремонт Телевизоров Замена подсветки
Минск, Московский
22 р.
Услуги Электрика, Замена проводки, Замена розеток
Минск, Московский
Договорная
Минск, РБ. 4т/бортовая
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель