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Услуги в Московском районе Минска

Строительство бань и саун
vip

Договорная

Строительство бань и саун

Минск, Московский

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор
vip

Договорная

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Минск, Московский

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
vip

10 р.

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры

Минск, Московский

Натяжной потолок. Парящие линии.

Договорная

Натяжной потолок. Парящие линии.

Минск, Московский

Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай

20 р.

Репетитор английского языка 3-7 класс офлайн/онлай

Минск, Московский

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Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

390 р.

Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

Минск, Московский

СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

30 р.

СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

Минск, Московский

Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.

20 р.

Ремонт стиральных машин,водонагревателей, СВЧ.

Минск, Московский

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

30 р.

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

Минск, Московский

поклейка обоев

4 р.

поклейка обоев

Минск, Московский

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Поклейка обоев

4 р.

Поклейка обоев

Минск, Московский

Репетитор по английскому языку

20 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Московский

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

Репетитор по математике, химии

25 р.

Репетитор по математике, химии

Минск, Московский

Репетитор по математике

40 р.

Репетитор по математике

Минск, Московский

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

Минск, Московский

Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт оконных конструкций и дверей

5 р.

Ремонт оконных конструкций и дверей

Минск, Московский

Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,

158.67 р.

Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,

Минск, Московский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА

Минск, Московский

Услуги плиточника

Договорная

Услуги плиточника

Минск, Московский

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укладка плитки любой сложности

25 р.

укладка плитки любой сложности

Минск, Московский

РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ/МАТЕМАТИКЕ

25 р.

РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ/МАТЕМАТИКЕ

Минск, Московский

отделка .укладка плитки.

Договорная

отделка .укладка плитки.

Минск, Московский

распечатка фото создание фото альбомов

1 р.

распечатка фото создание фото альбомов

Минск, Московский

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Математика для абитуриентов и школьников

20 р.

Математика для абитуриентов и школьников

Минск, Московский

Маникюр/Педикюр

35 р.

Маникюр/Педикюр

Минск, Московский

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Договорная

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Минск, Московский

РЕМОНТ Ноутбуков, Компьютеров, Телевизоров

11 р.

РЕМОНТ Ноутбуков, Компьютеров, Телевизоров

Минск, Московский

2.90 р.

Ремонт квартир

Минск, Московский

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Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.

100 р.

Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.

Минск, Московский

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Московский

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памятник

990 р.

памятник

Минск, Московский

Памятник

1 150 р.

Памятник

Минск, Московский

Памятник

990 р.

Памятник

Минск, Московский

памятник бюджетный

640 р.

памятник бюджетный

Минск, Московский

Репетитор по русскому языку

35 р.

Репетитор по русскому языку

Минск, Московский

ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

59.99 р.

ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

Минск, Московский

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Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.

Договорная

Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.

Минск, Московский

Ремонт холодильников в Минске. Выезд и диагностика - за счет сервиса. Гарантия 1 год на услуги и зап

Договорная

Ремонт холодильников в Минске. Выезд и диагностика - за счет сервиса. Гарантия 1 год на услуги и зап

Минск, Московский

Ремонт бытовой техники.Выезд и диагностика в подарок

Договорная

Ремонт бытовой техники.Выезд и диагностика в подарок

Минск, Московский

Натяжной потолок.Световые линии и не только.

Договорная

Натяжной потолок.Световые линии и не только.

Минск, Московский

Телемастер Ремонт Телевизоров Замена подсветки

Договорная

Телемастер Ремонт Телевизоров Замена подсветки

Минск, Московский

Услуги Электрика, Замена проводки, Замена розеток

22 р.

Услуги Электрика, Замена проводки, Замена розеток

Минск, Московский

Минск, РБ. 4т/бортовая

Договорная

Минск, РБ. 4т/бортовая

Минск, Московский

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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