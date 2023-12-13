Ремонтно-строительные работы в Московском районе Минска
Договорная
Строительство бань и саун
Минск, Московский
80 р.
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Московский
80 р.
Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3
Минск, Московский
Договорная
Монтаж отопления, водоснабжения и канализации
Минск, Московский
50 р.
Канализация, водопровод, септик из бетонных колец
Минск, Московский
10 р.
Монтаж труб Канализация/Водопровод/
Минск, Московский
36 р.
Сварочное оборудование ремонт, диагностика
Минск, Московский
Договорная
Сантехнические работы
Минск, Московский
Договорная
Отделка вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом и др
Минск, Московский
Договорная
Монтаж водопровода и канализации
Минск, Московский
Договорная
Отопление, водопровод. Ремонт и замена.
Минск, Московский
Договорная
Лестница второго этажа.
Минск, Московский
Договорная
Строительство бань и саун
Минск, Московский
Договорная
Монтаж водопровода и канализации
Минск, Московский
Договорная
Монтаж ламината, МДФ, сайдинг, вагонка
Минск, Московский
1 000 р.
Лестницы из металла
Минск, Московский
Договорная
Кровельные работы любой сложности
Минск, Московский
Договорная
Обустройство скважины и завод воды в дом от скважины
Минск, Московский
Договорная
Алмазное сверление бетона
Минск, Московский
Договорная
Изготовление проемов, алмазная резка бетона
Минск, Московский
3 000 р.
Монолитные работы
Минск, Московский
Договорная
Балконы и лоджии под ключ
Минск, Московский
Договорная
Водопровод и канализация
Минск, Московский
149 р.
Фундамент на забивных мини-сваях
Минск, Московский
Договорная
Подготовка пола - нивелировка
Минск, Московский
10 р.
Монтаж систем вентиляции
Минск, Московский
Договорная
Кровельные работы любой сложности с гарантией.
Минск, Московский
70 р.
Аренда самосвалов
Минск, Московский
235 р.
Изготовление и установка откатных ворот
Минск, Московский
200 р.
Изготовление и монтаж навесов для авто
Минск, Московский
Договорная
Кровельные работы/Кровельщик/Кровля/Крыша/Беседки
Минск, Московский
Договорная
Монтаж сайдинга Минск и Минская область
Минск, Московский
850 р.
Ванна 850 руб.
Минск, Московский
50 р.
Канализация, Водопровод,Септик -под ключ
Минск, Московский
Договорная
СВАРЩИК УНИВЕРСАЛ
Минск, Московский
Договорная
СВАРЩИК АРГОНЩИК СВАРКА АВТО
Минск, Московский
Договорная
Демонтаж зданий, сооружений, сараев, домов, и пр.
Минск, Московский
1 500 р.
Лестница деревянная на косоурах изготовление
Минск, Московский
Договорная
Ремонт кровли
Минск, Московский
Договорная
Кровельные работы и не только. Минск и минская обл
Минск, Московский
1 000 р.
Дачная лесенка
Минск, Московский
Договорная
Заборы, ворота,калитки,автоматика.
Минск, Московский
20 р.
Тёплый и лёгкий пенобетон (стяжка/проёмы/крыши)
Минск, Московский
100 р.
Баня, дача
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный