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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Московском районе Минска

Строительство бань и саун
vip

Договорная

Строительство бань и саун

Минск, Московский

Аренда фронтального погрузчика

80 р.

Аренда фронтального погрузчика

Минск, Московский

Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3

80 р.

Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3

Минск, Московский

Монтаж отопления, водоснабжения и канализации

Договорная

Монтаж отопления, водоснабжения и канализации

Минск, Московский

Канализация, водопровод, септик из бетонных колец

50 р.

Канализация, водопровод, септик из бетонных колец

Минск, Московский

Монтаж труб Канализация/Водопровод/

10 р.

Монтаж труб Канализация/Водопровод/

Минск, Московский

Сварочное оборудование ремонт, диагностика

36 р.

Сварочное оборудование ремонт, диагностика

Минск, Московский

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Минск, Московский

Отделка вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом и др

Договорная

Отделка вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом и др

Минск, Московский

Монтаж водопровода и канализации

Договорная

Монтаж водопровода и канализации

Минск, Московский

Отопление, водопровод. Ремонт и замена.

Договорная

Отопление, водопровод. Ремонт и замена.

Минск, Московский

Лестница второго этажа.

Договорная

Лестница второго этажа.

Минск, Московский

Строительство бань и саун
vip

Договорная

Строительство бань и саун

Минск, Московский

Монтаж водопровода и канализации

Договорная

Монтаж водопровода и канализации

Минск, Московский

Монтаж ламината, МДФ, сайдинг, вагонка

Договорная

Монтаж ламината, МДФ, сайдинг, вагонка

Минск, Московский

Лестницы из металла

1 000 р.

Лестницы из металла

Минск, Московский

Кровельные работы любой сложности

Договорная

Кровельные работы любой сложности

Минск, Московский

Обустройство скважины и завод воды в дом от скважины

Договорная

Обустройство скважины и завод воды в дом от скважины

Минск, Московский

Алмазное сверление бетона

Договорная

Алмазное сверление бетона

Минск, Московский

Изготовление проемов, алмазная резка бетона

Договорная

Изготовление проемов, алмазная резка бетона

Минск, Московский

3 000 р.

Монолитные работы

Минск, Московский

Балконы и лоджии под ключ

Договорная

Балконы и лоджии под ключ

Минск, Московский

Водопровод и канализация

Договорная

Водопровод и канализация

Минск, Московский

Фундамент на забивных мини-сваях

149 р.

Фундамент на забивных мини-сваях

Минск, Московский

Подготовка пола - нивелировка

Договорная

Подготовка пола - нивелировка

Минск, Московский

Монтаж систем вентиляции

10 р.

Монтаж систем вентиляции

Минск, Московский

Кровельные работы любой сложности с гарантией.

Договорная

Кровельные работы любой сложности с гарантией.

Минск, Московский

Аренда самосвалов

70 р.

Аренда самосвалов

Минск, Московский

Изготовление и установка откатных ворот

235 р.

Изготовление и установка откатных ворот

Минск, Московский

Изготовление и монтаж навесов для авто

200 р.

Изготовление и монтаж навесов для авто

Минск, Московский

Кровельные работы/Кровельщик/Кровля/Крыша/Беседки

Договорная

Кровельные работы/Кровельщик/Кровля/Крыша/Беседки

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Монтаж сайдинга Минск и Минская область

Договорная

Монтаж сайдинга Минск и Минская область

Минск, Московский

Ванна 850 руб.

850 р.

Ванна 850 руб.

Минск, Московский

Канализация, Водопровод,Септик -под ключ

50 р.

Канализация, Водопровод,Септик -под ключ

Минск, Московский

СВАРЩИК УНИВЕРСАЛ

Договорная

СВАРЩИК УНИВЕРСАЛ

Минск, Московский

СВАРЩИК АРГОНЩИК СВАРКА АВТО

Договорная

СВАРЩИК АРГОНЩИК СВАРКА АВТО

Минск, Московский

Демонтаж зданий, сооружений, сараев, домов, и пр.

Договорная

Демонтаж зданий, сооружений, сараев, домов, и пр.

Минск, Московский

Лестница деревянная на косоурах изготовление

1 500 р.

Лестница деревянная на косоурах изготовление

Минск, Московский

Ремонт кровли

Договорная

Ремонт кровли

Минск, Московский

Кровельные работы и не только. Минск и минская обл

Договорная

Кровельные работы и не только. Минск и минская обл

Минск, Московский

Дачная лесенка

1 000 р.

Дачная лесенка

Минск, Московский

Заборы, ворота,калитки,автоматика.

Договорная

Заборы, ворота,калитки,автоматика.

Минск, Московский

Тёплый и лёгкий пенобетон (стяжка/проёмы/крыши)

20 р.

Тёплый и лёгкий пенобетон (стяжка/проёмы/крыши)

Минск, Московский

Баня, дача

100 р.

Баня, дача

Минск, Московский

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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