Ремонт и пошив одежды в Московском районе Минска
Договорная
Пошив женской одежды
Минск, Московский
Договорная
ремонт одежды любой сложности,замена молний,шторы,
Минск, Московский
Договорная
Пошив и ремонт одежды
Минск, Московский
Договорная
Швея. Ремонт
Минск, Московский
Договорная
Пошив и ремонт одежды.
Минск, Московский
Договорная
Ремонт одежды и других вещей
Минск, Московский
20 р.
Реставрация скатертей.Физ.лицо.УНП.
Минск, Московский
150 р.
Пошив детских нарядных платьев
Минск, Московский
Договорная
Индивидуальный пошив одежды
Минск, Московский
Договорная
Разработка лекал
Минск, Московский
20 р.
Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др
Минск, Фрунзенский
Договорная
Костюм для аниматоров от 2х недель
Минск, Центральный
Договорная
Пошив одежды оптом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Разработка лекал одежды
Минск, Ленинский
Договорная
Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов
Минск, Фрунзенский
5 р.
Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вязание на заказ
Минск, Первомайский
30 р.
Разработка лекал, пошив одежды, образцы и партии
Минск, Заводской
15 р.
Солдатская пряга СА
Минск, Октябрьский
Договорная
Изготовление одежды для х/г. и бал.-спорт. танцев
Минск, Партизанский
14 р.
Ремонт одежды любой сложности
Минск, Ленинский
85 р.
Срочный пошив и ремонт одежды
Минск, Заводской
75 р.
Пошив штор и покрывал
Минск, Заводской
Договорная
Свяжу вещи /игрушки
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт одежды
Минск, Заводской
Договорная
Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры
Минск, Фрунзенский
200 р.
Купальники для художественной гимнастики, фигурное
Минск, Ленинский
Договорная
Починю, укорочу, подгоню ваше свадебное платье
Минск, Центральный
Договорная
Швея,мелкий ремонт одежды,постельное белье
Минск, Советский
Договорная
Пошив, перешив шуб, дубленок.
Минск, Первомайский
Договорная
Пошив, перешив и подгонка одежды по фигуре.
Минск, Первомайский
Договорная
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды. Пошив штор
Минск, Заводской
Договорная
Пошив и ремонт одежды, сумок, штор
Минск, Ленинский
Договорная
Ремонт обуви
Минск, Советский
Договорная
Ремонт одежды, машинная вышивка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив изделий
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПОШИВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Минск, Центральный
Договорная
Дизайнер/портной сценический одежды
Минск, Фрунзенский
50 р.
кастом на заказ
Минск, Центральный
Договорная
Пошив одежды
Минск, Центральный
Договорная
Пошив юбки, брюк на заказ
Минск, Заводской
Договорная
Пошив ремонт одежды быстро качественно
Минск, Заводской
Договорная
Швея.Пошив штор.Ремонт одежды.Срочно. Автозавод.
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт одежды и текстиля
Минск, Заводской
10 р.
Ремонт одежды
Минск, Заводской
Договорная
Пошив изделий, ремонт одежды
Минск, Фрунзенский
80 р.
Нижнее белье
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив одежды на заказ
Минск, Советский
20 р.
Наколенники для танца
Минск, Фрунзенский
30 р.
Защита на стрипы пвх
Минск, Фрунзенский
40 р.
Защита на стрипы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пашыў і вышыўка па замове
Минск, Ленинский
Договорная
Пошив штор и тюлей
Минск, Первомайский
Договорная
Вязание на заказ
Минск, Ленинский