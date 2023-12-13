Авто услуги в Московском районе Минска
158.67 р.
Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,
Минск, Московский
100 р.
Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.
Минск, Московский
Договорная
Кузовной ремонт
Минск, Московский
Договорная
Кузовной ремонт
Минск, Московский
Договорная
Переварка авто
Минск, Московский
Договорная
Сертификат на прохождение курса ''Контраварийная п
Минск, Московский
Договорная
Переварка,покраска порогов . Антикор
Минск, Московский
Договорная
Малярные работы,Покраска авто,Антикор.
Минск, Московский
Договорная
Переварка,покраска арок.Антикор. Без выходных
Минск, Московский
Договорная
Ремонт Сварка глушителей любой сложности
Минск, Московский
Договорная
Установка гидросистем на самосвалы под ключ
Минск, Московский
Договорная
Антикоррозийная обработка DINITROL
Минск, Московский
Договорная
Сварочные работы, Кузовные работы.Антикор. Без вых
Минск, Московский
Договорная
Кузовной ремонт, сварка, Антикор,покраска любой сл
Минск, Московский
5 р.
Защита/оклейка авто антигравийной пленкой/винилом
Минск, Московский
50 р.
Полировка фар/ Бронирование пленкой
Минск, Московский
250 р.
СВАРКА КУЗОВА
Минск, Московский
Договорная
Сварка -Кузовные работы
Минск, Московский
Договорная
Ремонт бамперов,покраска.Атикорозийная обработка.
Минск, Московский
Договорная
Переварка, покраска, Антикор, микроавтобусов Любой
Минск, Московский
Договорная
Замена кузовных деталей, выставления геометрии
Минск, Московский
Договорная
Эвакуатор из Минска по РБ круглосуточно
Минск, Московский
45 р.
Сдаю в аренду лафет частичной погрузки для автомобиля
Минск, Московский
150 р.
Оклейка пленкой авто. Полиуретановая защитная брон
Минск, Московский
150 р.
Химчистка Авто
Минск, Московский
80 р.
Эвакуатор
Минск, Московский
100 р.
Выездная компьютерная диагностика грузовых авто
Минск, Московский
1 р.
Эвакуатор в Минске. Автопомощь, эвакуация.
Минск, Московский
35 р.
Автоэлектрик
Минск, Московский
100 р.
Перетяжка рулей кожей
Минск, Московский
50 р.
топливные насосы LUCAS EPIC ремонт
Минск, Московский
100 р.
Грузовой эвакуатор
Минск, Московский
250 р.
Полировка автомобиля, фар, отдельных элементов.
Минск, Московский
Договорная
Химчистка автомобиля
Минск, Московский
100 р.
Замена и ремонт лобовых стекол
Минск, Московский
60 р.
Автоэлектрик на ВЫЕЗД
Минск, Московский
Договорная
Ремонт автоэлектрики, регулировка света фар
Минск, Московский
20 р.
Шиномонтаж, нал./безнал., в т.ч. - эл. накладные
Минск, Московский
Договорная
Замена ГРМ любых авто
Минск, Московский
Договорная
Ремонт глушителей, удаление катализаторов
Минск, Московский
Договорная
Замена и ремонт сцепления
Минск, Московский
Договорная
Замена и ремонт стартеров, генераторов
Минск, Московский
Договорная
Ремонт и замена двигателя
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский