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Авто услуги в Московском районе Минска

Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,

158.67 р.

Кузовные работы. Покраска авто. Переварка порогов,

Минск, Московский

Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.

100 р.

Автоподбор''777''осмотр автомобиля перед покупкой.

Минск, Московский

Кузовной ремонт

Договорная

Кузовной ремонт

Минск, Московский

Кузовной ремонт

Договорная

Кузовной ремонт

Минск, Московский

Договорная

Переварка авто

Минск, Московский

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Сертификат на прохождение курса ''Контраварийная п

Договорная

Сертификат на прохождение курса ''Контраварийная п

Минск, Московский

Переварка,покраска порогов . Антикор

Договорная

Переварка,покраска порогов . Антикор

Минск, Московский

Малярные работы,Покраска авто,Антикор.

Договорная

Малярные работы,Покраска авто,Антикор.

Минск, Московский

Переварка,покраска арок.Антикор. Без выходных

Договорная

Переварка,покраска арок.Антикор. Без выходных

Минск, Московский

Ремонт Сварка глушителей любой сложности

Договорная

Ремонт Сварка глушителей любой сложности

Минск, Московский

Установка гидросистем на самосвалы под ключ

Договорная

Установка гидросистем на самосвалы под ключ

Минск, Московский

Антикоррозийная обработка DINITROL

Договорная

Антикоррозийная обработка DINITROL

Минск, Московский

Сварочные работы, Кузовные работы.Антикор. Без вых

Договорная

Сварочные работы, Кузовные работы.Антикор. Без вых

Минск, Московский

Кузовной ремонт, сварка, Антикор,покраска любой сл

Договорная

Кузовной ремонт, сварка, Антикор,покраска любой сл

Минск, Московский

Защита/оклейка авто антигравийной пленкой/винилом

5 р.

Защита/оклейка авто антигравийной пленкой/винилом

Минск, Московский

Полировка фар/ Бронирование пленкой

50 р.

Полировка фар/ Бронирование пленкой

Минск, Московский

СВАРКА КУЗОВА

250 р.

СВАРКА КУЗОВА

Минск, Московский

Сварка -Кузовные работы

Договорная

Сварка -Кузовные работы

Минск, Московский

Ремонт бамперов,покраска.Атикорозийная обработка.

Договорная

Ремонт бамперов,покраска.Атикорозийная обработка.

Минск, Московский

Переварка, покраска, Антикор, микроавтобусов Любой

Договорная

Переварка, покраска, Антикор, микроавтобусов Любой

Минск, Московский

Замена кузовных деталей, выставления геометрии

Договорная

Замена кузовных деталей, выставления геометрии

Минск, Московский

Эвакуатор из Минска по РБ круглосуточно

Договорная

Эвакуатор из Минска по РБ круглосуточно

Минск, Московский

Сдаю в аренду лафет частичной погрузки для автомобиля

45 р.

Сдаю в аренду лафет частичной погрузки для автомобиля

Минск, Московский

Оклейка пленкой авто. Полиуретановая защитная брон

150 р.

Оклейка пленкой авто. Полиуретановая защитная брон

Минск, Московский

Рассрочка
Химчистка Авто

150 р.

Химчистка Авто

Минск, Московский

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Эвакуатор

80 р.

Эвакуатор

Минск, Московский

Выездная компьютерная диагностика грузовых авто

100 р.

Выездная компьютерная диагностика грузовых авто

Минск, Московский

Эвакуатор в Минске. Автопомощь, эвакуация.

1 р.

Эвакуатор в Минске. Автопомощь, эвакуация.

Минск, Московский

Автоэлектрик

35 р.

Автоэлектрик

Минск, Московский

Перетяжка рулей кожей

100 р.

Перетяжка рулей кожей

Минск, Московский

топливные насосы LUCAS EPIC ремонт

50 р.

топливные насосы LUCAS EPIC ремонт

Минск, Московский

Грузовой эвакуатор

100 р.

Грузовой эвакуатор

Минск, Московский

Полировка автомобиля, фар, отдельных элементов.

250 р.

Полировка автомобиля, фар, отдельных элементов.

Минск, Московский

Химчистка автомобиля

Договорная

Химчистка автомобиля

Минск, Московский

Замена и ремонт лобовых стекол

100 р.

Замена и ремонт лобовых стекол

Минск, Московский

Автоэлектрик на ВЫЕЗД

60 р.

Автоэлектрик на ВЫЕЗД

Минск, Московский

Ремонт автоэлектрики, регулировка света фар

Договорная

Ремонт автоэлектрики, регулировка света фар

Минск, Московский

Шиномонтаж, нал./безнал., в т.ч. - эл. накладные

20 р.

Шиномонтаж, нал./безнал., в т.ч. - эл. накладные

Минск, Московский

Замена ГРМ любых авто

Договорная

Замена ГРМ любых авто

Минск, Московский

Ремонт глушителей, удаление катализаторов

Договорная

Ремонт глушителей, удаление катализаторов

Минск, Московский

Замена и ремонт сцепления

Договорная

Замена и ремонт сцепления

Минск, Московский

Замена и ремонт стартеров, генераторов

Договорная

Замена и ремонт стартеров, генераторов

Минск, Московский

Ремонт и замена двигателя

Договорная

Ремонт и замена двигателя

Минск, Московский

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Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

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Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

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Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

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Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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