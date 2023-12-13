logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Красота и здоровье
КосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Услуги в сфере красоты и здоровья в Московском районе Минска

Маникюр с покрытие гель лак.

25 р.

Маникюр с покрытие гель лак.

Минск, Московский

Маникюр/Педикюр

35 р.

Маникюр/Педикюр

Минск, Московский

Маникюр,педикюр, гель лак. Юго - Запад

40 р.

Маникюр,педикюр, гель лак. Юго - Запад

Минск, Московский

маникюр гель-лак петровщина малиновка

45 р.

маникюр гель-лак петровщина малиновка

Минск, Московский

Маникюр/ Наращивание ногтей ВЫЕЗД НА ДОМ

25 р.

Маникюр/ Наращивание ногтей ВЫЕЗД НА ДОМ

Минск, Московский

badge-icon
Наращивание/маникюр/укрепление

30 р.

Наращивание/маникюр/укрепление

Минск, Московский

badge-icon
маникюр +гель-лак ,наращивание

10 р.

маникюр +гель-лак ,наращивание

Минск, Московский

badge-icon
Маникюр/педикюр Малиновка

40 р.

Маникюр/педикюр Малиновка

Минск, Московский

Маникюр/Педикюр/Наращивание

35 р.

Маникюр/Педикюр/Наращивание

Минск, Московский

badge-icon
Маникюр Михалово

45 р.

Маникюр Михалово

Минск, Московский

Акция. Наращивание, лами ресниц+ оформление бровей

35 р.

Акция. Наращивание, лами ресниц+ оформление бровей

Минск, Московский

badge-icon
Шугаринг, эпиляция, депиляция.Сахар/воск. АКЦИЯ

25 р.

Шугаринг, эпиляция, депиляция.Сахар/воск. АКЦИЯ

Минск, Московский

badge-icon
Оформление бровей

10 р.

Оформление бровей

Минск, Московский

Бровист

10 р.

Бровист

Минск, Московский

Маникюр/Педикюр

40 р.

Маникюр/Педикюр

Минск, Московский

badge-icon
Маникюр

25 р.

Маникюр

Минск, Московский

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Московский

Кератиновое выпрямление, ботокс, холодное восстано

60 р.

Кератиновое выпрямление, ботокс, холодное восстано

Минск, Московский

badge-icon
Маникюр с укреплением

30 р.

Маникюр с укреплением

Минск, Московский

badge-icon
Окрашивание волос и др.

Договорная

Окрашивание волос и др.

Минск, Московский

badge-icon
Аренда массажного стола. Доставка. Самовывоз

50 р.

Аренда массажного стола. Доставка. Самовывоз

Минск, Московский

Покрытие гель лаком

50 р.

Покрытие гель лаком

Минск, Московский

/Макияж/Укладка/Минск

60 р.

/Макияж/Укладка/Минск

Минск, Московский

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Московский

badge-icon
Наращивание ресниц мастер с опытом

35 р.

Наращивание ресниц мастер с опытом

Минск, Московский

badge-icon
Маникюр, педикюр/м. МАЛИНОВКА/Мастер мужчина.

35 р.

Маникюр, педикюр/м. МАЛИНОВКА/Мастер мужчина.

Минск, Московский

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минск, Московский

badge-icon
Ламинирование ресниц

20 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Московский

badge-icon
Маникюр, педикюр, наращивание м.Грушевка

45 р.

Маникюр, педикюр, наращивание м.Грушевка

Минск, Московский

Маникюр с покрытим гель-лак, м. Михалово

25 р.

Маникюр с покрытим гель-лак, м. Михалово

Минск, Московский

badge-icon
Услуги парикмахера. Выезд.

35 р.

Услуги парикмахера. Выезд.

Минск, Московский

badge-icon
Маникюр Педикюр . Наращивание ногтей

40 р.

Маникюр Педикюр . Наращивание ногтей

Минск, Московский

Маникюр, гель лак, наращивание ногтей

35 р.

Маникюр, гель лак, наращивание ногтей

Минск, Московский

badge-icon
Макияж вечерний/Минск(Малиновка, Шабаны)

50 р.

Макияж вечерний/Минск(Малиновка, Шабаны)

Минск, Московский

badge-icon
Стрижки

10 р.

Стрижки

Минск, Московский

badge-icon
Брови (коррекция, ду, окрашивание (краска,хна))

25 р.

Брови (коррекция, ду, окрашивание (краска,хна))

Минск, Московский

badge-icon
депиляция воском м.Малиновка

15 р.

депиляция воском м.Малиновка

Минск, Московский

Стилист-колорист, АКЦИЯ

25 р.

Стилист-колорист, АКЦИЯ

Минск, Московский

Маникюр на Грушевке

45 р.

Маникюр на Грушевке

Минск, Московский

Маникюр/педикюр Грушевка

45 р.

Маникюр/педикюр Грушевка

Маникюр + покрытием гель-лаком — 45 p.
Педикюр + покрытие гель-лаком — 50 p.

Еще 2 услуги

Минск, Московский

Маникюр, Наращивание Грушевка

35 р.

Маникюр, Наращивание Грушевка

Минск, Московский

Депиляция воском Малиновка низкая цена

10 р.

Депиляция воском Малиновка низкая цена

Минск, Московский

Наращивание ресниц Грушевка

18 р.

Наращивание ресниц Грушевка

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги