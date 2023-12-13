Услуги в сфере красоты и здоровья в Московском районе Минска
25 р.
Маникюр с покрытие гель лак.
Минск, Московский
35 р.
Маникюр/Педикюр
Минск, Московский
40 р.
Маникюр,педикюр, гель лак. Юго - Запад
Минск, Московский
45 р.
маникюр гель-лак петровщина малиновка
Минск, Московский
25 р.
Маникюр/ Наращивание ногтей ВЫЕЗД НА ДОМ
Минск, Московский
30 р.
Наращивание/маникюр/укрепление
Минск, Московский
10 р.
маникюр +гель-лак ,наращивание
Минск, Московский
40 р.
Маникюр/педикюр Малиновка
Минск, Московский
35 р.
Маникюр/Педикюр/Наращивание
Минск, Московский
45 р.
Маникюр Михалово
Минск, Московский
35 р.
Акция. Наращивание, лами ресниц+ оформление бровей
Минск, Московский
25 р.
Шугаринг, эпиляция, депиляция.Сахар/воск. АКЦИЯ
Минск, Московский
10 р.
Оформление бровей
Минск, Московский
10 р.
Бровист
Минск, Московский
40 р.
Маникюр/Педикюр
Минск, Московский
25 р.
Маникюр
Минск, Московский
30 р.
Маникюр
Минск, Московский
60 р.
Кератиновое выпрямление, ботокс, холодное восстано
Минск, Московский
30 р.
Маникюр с укреплением
Минск, Московский
Договорная
Окрашивание волос и др.
Минск, Московский
50 р.
Аренда массажного стола. Доставка. Самовывоз
Минск, Московский
50 р.
Покрытие гель лаком
Минск, Московский
60 р.
/Макияж/Укладка/Минск
Минск, Московский
30 р.
Ламинирование ресниц
Минск, Московский
35 р.
Наращивание ресниц мастер с опытом
Минск, Московский
35 р.
Маникюр, педикюр/м. МАЛИНОВКА/Мастер мужчина.
Минск, Московский
40 р.
Наращивание ресниц
Минск, Московский
20 р.
Ламинирование ресниц
Минск, Московский
45 р.
Маникюр, педикюр, наращивание м.Грушевка
Минск, Московский
25 р.
Маникюр с покрытим гель-лак, м. Михалово
Минск, Московский
35 р.
Услуги парикмахера. Выезд.
Минск, Московский
40 р.
Маникюр Педикюр . Наращивание ногтей
Минск, Московский
35 р.
Маникюр, гель лак, наращивание ногтей
Минск, Московский
50 р.
Макияж вечерний/Минск(Малиновка, Шабаны)
Минск, Московский
10 р.
Стрижки
Минск, Московский
25 р.
Брови (коррекция, ду, окрашивание (краска,хна))
Минск, Московский
15 р.
депиляция воском м.Малиновка
Минск, Московский
25 р.
Стилист-колорист, АКЦИЯ
Минск, Московский
45 р.
Маникюр на Грушевке
Минск, Московский
45 р.
Маникюр/педикюр Грушевка
Еще 2 услуги
Минск, Московский
35 р.
Маникюр, Наращивание Грушевка
Минск, Московский
10 р.
Депиляция воском Малиновка низкая цена
Минск, Московский
18 р.
Наращивание ресниц Грушевка
Минск, Московский
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный