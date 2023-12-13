Рекламные услуги, полиграфия в Московском районе Минска
Договорная
Настройка рекламы в Facebook/Instagram
Минск, Московский
1 р.
Наружная реклама быстро по лучшей цене
Минск, Московский
5 р.
Дизайнер инфографики для маркетплейсов
Минск, Московский
80 р.
Настрою таргетированную рекламу в Fb/Inst
Минск, Московский
0.10 р.
ДЕШЕВО ПЕЧАТЬ ЦВЕТНАЯ И Ч/Б
Минск, Московский
450 р.
SEO Продвижение сайтов в топ Яндекс и Google
Минск, Московский
Договорная
SMM, продвижение, создание аккаунта, упаковка
Минск, Московский
5 р.
Инфографика карточек для маркетплейсов
Минск, Московский
9 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Московский
10 р.
Инфографика для маркетплейсов Wildberries, Ozon
Минск, Московский
10 р.
Дизайн полиграфии: сертификаты, буклеты, листовки
Минск, Московский
10 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Московский
30 р.
Составление контент плана на 7 и 30 дней
Минск, Московский
Договорная
Графический дизайн. Лого. Брендбук. Инфографика
Минск, Московский
60 р.
Логотип, фирменный стиль
Минск, Московский
Договорная
Изготовление дизайнерских ( виниловых) наклеек
Минск, Московский
18 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Московский
7 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Московский
Договорная
Продвижение Инстаграм SMM
Минск, Московский
10 р.
Ищу работу
Минск, Московский
8 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Московский
6 р.
Дизайн карточек товаров / Инфографика
Минск, Московский
60 р.
Дизайн, логотип, визитка
Минск, Московский
15 р.
Шинковка
Минск, Московский
150 р.
Логотип, макет визиток и сертификатов
Минск, Московский
8 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Московский
8 р.
Инфографика для WB и Ozon
Минск, Московский
80 р.
Инфографика
Минск, Московский
111 р.
ИЗГОТОВЛЮ ВЫВЕСКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Минск, Московский
111 р.
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ,ОТ МАКЕТА ДО МОНТАЖА ПОД КЛЮЧ
Минск, Московский
50 р.
Разработка визиток, логотипов,графический дизайнер
Минск, Московский
5 р.
Инфографика, логотипы, баннеры, листовки
Минск, Московский
Договорная
печать фотографий
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Объемные световые буквы
Минск, Центральный
Договорная
Объемные буквы
Минская, Минский район
200 р.
Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба
Минская, Минский район
75 р.
Информационные стенды
Минская, Минский район
22 р.
Визитки, листовки, пригласительные и тд.
Минск, Центральный
7.90 р.
Печать на кружках
Минск, Центральный
36 р.
Изготовление баннеров
Минск, Центральный
Договорная
Объемные буквы с подсветкой
Минск, Центральный