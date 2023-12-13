Ремонт квартир в Московском районе Минска
10 р.
Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
Минск, Московский
Договорная
Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор
Минск, Московский
12 р.
Штукатурные работы
Минск, Московский
190 р.
Слив воды с натяжного потолка
Минск, Московский
Договорная
Натяжной потолок. Парящие линии.
Минск, Московский
4 р.
поклейка обоев
Минск, Московский
4 р.
Поклейка обоев
Минск, Московский
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
Минск, Московский
5 р.
Ремонт оконных конструкций и дверей
Минск, Московский
Договорная
Услуги плиточника
Минск, Московский
25 р.
укладка плитки любой сложности
Минск, Московский
Договорная
отделка .укладка плитки.
Минск, Московский
2.90 р.
Ремонт квартир
Минск, Московский
Договорная
Натяжной потолок.Световые линии и не только.
Минск, Московский
22 р.
Услуги Электрика, Замена проводки, Замена розеток
Минск, Московский
Договорная
Натяжной потолок. СИНЯЯ РЕКА. Супер цена.
Минск, Московский
10 р.
Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
Минск, Московский
Договорная
Шлифовка пола . Шлифовка паркета
Минск, Московский
Договорная
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ.ДЕСТКАЯ.
Минск, Московский
20 р.
Сантехуслуги.Водоснабжение.Отопление.Канализация.
Минск, Московский
20 р.
Отопление/Тёплый пол
Минск, Московский
Договорная
Монтаж отопления/теплых полов в квартире/доме/даче
Минск, Московский
20 р.
Монтаж и ремонт сантехники любой сложности
Минск, Московский
Договорная
Натяжные потолки в любом бюджете
Минск, Московский
Договорная
Сантехнические Услуги. Частный мастер
Минск, Московский
Договорная
Ламинированные панели. Отделка балконов и лоджий.
Минск, Московский
300 р.
Натяжной потолок. Супер цена.
Минск, Московский
Договорная
Плиточник, укладка плитки.
Минск, Московский
Договорная
Электромонтажные работы. Электрика
Минск, Московский
Договорная
Сантехника. Ремонт и замена. Частный мастер.
Минск, Московский
30 р.
Монтаж сантехники
Минск, Московский
7 р.
ШЛИФОВКА ПАРКЕТА, ДОСКИ. Укладка
Минск, Московский
Договорная
Монтаж МДФ, сайдинг, вагонка
Минск, Московский
Договорная
УКЛАДКА ЛАМИНАТА ЛИНОЛЕУМА , ПЛИНТУС .
Минск, Московский
Договорная
Замена электропроводки. Услуги электрика.
Минск, Московский
Договорная
Ламинат, линолеум по образцам
Минск, Московский
Договорная
Ремонт ''под ключ''
Минск, Московский
Договорная
Муж на час
Минск, Московский
100 р.
Отделка панелями ПВХ балкона санузла стен потолка
Минск, Московский
4 р.
Поклейка обоев.
Минск, Московский
Договорная
Услуги электрика, работы под ключ
Минск, Московский
Договорная
ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК. Сантехработы в Минскеи районе.
Минск, Московский
10 р.
Электрик. Перенос розеток и выключателей.
Минск, Московский
Договорная
Укладка плитки пол и стены
Минск, Московский
Договорная
Подключение электроприборов / Электрик в Минске
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель