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Ремонт квартир в Московском районе Минска

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
vip

10 р.

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры

Минск, Московский

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор
vip

Договорная

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Минск, Московский

Штукатурные работы

12 р.

Штукатурные работы

Минск, Московский

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Слив воды с натяжного потолка

190 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минск, Московский

Натяжной потолок. Парящие линии.

Договорная

Натяжной потолок. Парящие линии.

Минск, Московский

поклейка обоев

4 р.

поклейка обоев

Минск, Московский

Поклейка обоев

4 р.

Поклейка обоев

Минск, Московский

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

Минск, Московский

Ремонт оконных конструкций и дверей

5 р.

Ремонт оконных конструкций и дверей

Минск, Московский

Услуги плиточника

Договорная

Услуги плиточника

Минск, Московский

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укладка плитки любой сложности

25 р.

укладка плитки любой сложности

Минск, Московский

отделка .укладка плитки.

Договорная

отделка .укладка плитки.

Минск, Московский

2.90 р.

Ремонт квартир

Минск, Московский

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Натяжной потолок.Световые линии и не только.

Договорная

Натяжной потолок.Световые линии и не только.

Минск, Московский

Услуги Электрика, Замена проводки, Замена розеток

22 р.

Услуги Электрика, Замена проводки, Замена розеток

Минск, Московский

Натяжной потолок. СИНЯЯ РЕКА. Супер цена.

Договорная

Натяжной потолок. СИНЯЯ РЕКА. Супер цена.

Минск, Московский

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры
vip

10 р.

Электрик. Электромонтажные работы Установка люстры

Минск, Московский

Шлифовка пола . Шлифовка паркета

Договорная

Шлифовка пола . Шлифовка паркета

Минск, Московский

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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ.ДЕСТКАЯ.

Договорная

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ.ДЕСТКАЯ.

Минск, Московский

Сантехуслуги.Водоснабжение.Отопление.Канализация.

20 р.

Сантехуслуги.Водоснабжение.Отопление.Канализация.

Минск, Московский

Отопление/Тёплый пол

20 р.

Отопление/Тёплый пол

Минск, Московский

Монтаж отопления/теплых полов в квартире/доме/даче

Договорная

Монтаж отопления/теплых полов в квартире/доме/даче

Минск, Московский

Монтаж и ремонт сантехники любой сложности

20 р.

Монтаж и ремонт сантехники любой сложности

Минск, Московский

Натяжные потолки в любом бюджете

Договорная

Натяжные потолки в любом бюджете

Минск, Московский

Рассрочка
Сантехнические Услуги. Частный мастер

Договорная

Сантехнические Услуги. Частный мастер

Минск, Московский

Ламинированные панели. Отделка балконов и лоджий.

Договорная

Ламинированные панели. Отделка балконов и лоджий.

Минск, Московский

Натяжной потолок. Супер цена.

300 р.

Натяжной потолок. Супер цена.

Минск, Московский

Плиточник, укладка плитки.

Договорная

Плиточник, укладка плитки.

Минск, Московский

Электромонтажные работы. Электрика

Договорная

Электромонтажные работы. Электрика

Минск, Московский

Сантехника. Ремонт и замена. Частный мастер.

Договорная

Сантехника. Ремонт и замена. Частный мастер.

Минск, Московский

Монтаж сантехники

30 р.

Монтаж сантехники

Минск, Московский

ШЛИФОВКА ПАРКЕТА, ДОСКИ. Укладка

7 р.

ШЛИФОВКА ПАРКЕТА, ДОСКИ. Укладка

Минск, Московский

Монтаж МДФ, сайдинг, вагонка

Договорная

Монтаж МДФ, сайдинг, вагонка

Минск, Московский

УКЛАДКА ЛАМИНАТА ЛИНОЛЕУМА , ПЛИНТУС .

Договорная

УКЛАДКА ЛАМИНАТА ЛИНОЛЕУМА , ПЛИНТУС .

Минск, Московский

Замена электропроводки. Услуги электрика.

Договорная

Замена электропроводки. Услуги электрика.

Минск, Московский

Ламинат, линолеум по образцам

Договорная

Ламинат, линолеум по образцам

Минск, Московский

Ремонт ''под ключ''

Договорная

Ремонт ''под ключ''

Минск, Московский

Муж на час

Договорная

Муж на час

Минск, Московский

Отделка панелями ПВХ балкона санузла стен потолка

100 р.

Отделка панелями ПВХ балкона санузла стен потолка

Минск, Московский

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Поклейка обоев.

4 р.

Поклейка обоев.

Минск, Московский

Услуги электрика, работы под ключ

Договорная

Услуги электрика, работы под ключ

Минск, Московский

ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК. Сантехработы в Минскеи районе.

Договорная

ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК. Сантехработы в Минскеи районе.

Минск, Московский

Электрик. Перенос розеток и выключателей.

10 р.

Электрик. Перенос розеток и выключателей.

Минск, Московский

Укладка плитки пол и стены

Договорная

Укладка плитки пол и стены

Минск, Московский

Подключение электроприборов / Электрик в Минске

Договорная

Подключение электроприборов / Электрик в Минске

Минск, Московский

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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