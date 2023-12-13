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Ремонт мебели в Московском районе Минска

Перетяжка Мягкой Мебели

100 р.

Перетяжка Мягкой Мебели

Минск, Московский

Перетяжка мебели

200 р.

Перетяжка мебели

Минск, Московский

Нужен мастер

Договорная

Нужен мастер

Минск, Московский

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Перетяжка мебели в Минске

30 р.

Перетяжка мебели в Минске

Минск, Московский

Перетяжка ,обивка мебели, ремонт дивана

20 р.

Перетяжка ,обивка мебели, ремонт дивана

Минск, Московский

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минск, Московский

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Минск, Московский

Обивка дивана. Перетяжка мебели в Минске

200 р.

Обивка дивана. Перетяжка мебели в Минске

Минск, Московский

Перетяжка

15 р.

Перетяжка

Минск, Московский

Перетяжка дивана в Минске.Обивка мебели.Ремонт

Договорная

Перетяжка дивана в Минске.Обивка мебели.Ремонт

Минск, Московский

Реставрация, покраска, нанесение покрытий

80 р.

Реставрация, покраска, нанесение покрытий

Минск, Московский

Перетяжка / Обивка / мягкой мебели

Договорная

Перетяжка / Обивка / мягкой мебели

Минск, Московский

ремонт мебели

50 р.

ремонт мебели

Минск, Московский

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Перетяжка дивана, замена поролона

250 р.

Перетяжка дивана, замена поролона

Минск, Московский

Ремонт мебели

Договорная

Ремонт мебели

Минск, Московский

Перетяжка мебели

100 р.

Перетяжка мебели

Минск, Московский

Перетяжка и реставрация мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и реставрация мягкой мебели

Минск, Московский

Перетяжка мебели

100 р.

Перетяжка мебели

Минск, Московский

Ремонт мягкой мебели .

150 р.

Ремонт мягкой мебели .

Минск, Московский

Договорная

Сборка мебели, ремонт мебели

Минск, Московский

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Перетяжка, ремонт мягкой мебели в Минске и районе

Договорная

Перетяжка, ремонт мягкой мебели в Минске и районе

Минск, Московский

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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