Ремонт мебели в Московском районе Минска
100 р.
Перетяжка Мягкой Мебели
Минск, Московский
200 р.
Перетяжка мебели
Минск, Московский
Договорная
Нужен мастер
Минск, Московский
30 р.
Перетяжка мебели в Минске
Минск, Московский
20 р.
Перетяжка ,обивка мебели, ремонт дивана
Минск, Московский
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Минск, Московский
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%
Минск, Московский
200 р.
Обивка дивана. Перетяжка мебели в Минске
Минск, Московский
15 р.
Перетяжка
Минск, Московский
Договорная
Перетяжка дивана в Минске.Обивка мебели.Ремонт
Минск, Московский
80 р.
Реставрация, покраска, нанесение покрытий
Минск, Московский
Договорная
Перетяжка / Обивка / мягкой мебели
Минск, Московский
50 р.
ремонт мебели
Минск, Московский
250 р.
Перетяжка дивана, замена поролона
Минск, Московский
Договорная
Ремонт мебели
Минск, Московский
100 р.
Перетяжка мебели
Минск, Московский
Договорная
Перетяжка и реставрация мягкой мебели
Минск, Московский
100 р.
Перетяжка мебели
Минск, Московский
150 р.
Ремонт мягкой мебели .
Минск, Московский
Договорная
Сборка мебели, ремонт мебели
Минск, Московский
Договорная
Перетяжка, ремонт мягкой мебели в Минске и районе
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Договорная
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
10 р.
Ремонт кресла, стула
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.
Витебская, Сенно
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Перетяжка, ремонт кресел и стульев
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы