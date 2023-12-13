Услуги для животных в Московском районе Минска
30 р.
СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА
Минск, Московский
Бесплатно
Зоогостиница для кошек и собак 24/7.
Минск, Московский
30 р.
Стрижка собак и котов. У/З чистка зубов. Вычес кот
Минск, Московский
35 р.
Стрижка котов. Вычёсывание. Экспресс линька.
Минск, Московский
30 р.
Стрижка собак и котов
Минск, Московский
30 р.
СТРИЖКА СОБАК, ГРУШЕВКА
Минск, Московский
25 р.
Дрессировка собак
Минск, Московский
35 р.
Дрессировка собак
Минск, Московский
Бесплатно
Корм для собак
Минск, Московский
Договорная
Ремонт и обслуживание аквариумов.
Минск, Московский
399 р.
Машинка для стрижки животных Moser max45
Минск, Московский
10 р.
Передержка животных (мелких собак)
Минск, Московский
50 р.
Стрижка собак. Груминг. Московский район
Минск, Московский
35 р.
Стрижка собак Малиновка Грумер Минск
Минск, Московский
30 р.
Дрессировка собак в Минске и РБ с выездом на дом
Минск, Московский
30 р.
Дрессировка собак в Минске
Минск, Московский
10 р.
Передержка домашних животных
Минск, Московский
30 р.
Стрижка йорка Малиновка
Минск, Московский
30 р.
Услуги грумера
Минск, Московский
5 р.
Передержка мелких декоративных животных
Минск, Московский
45 р.
Груминг . Ультразвуковая чистка зубов без наркоза
Минск, Московский
35 р.
Грумер Экспресс-линька
Минск, Московский
25 р.
Стрижка собак всех пород
Минск, Московский
35 р.
Стрижка собак и кошек
Минск, Московский
5 р.
Передержка кота
Минск, Московский
40 р.
Стрижка собак Щомыслица, Моск, Фрунз, Октябр, УЗ ч
Минск, Московский
35 р.
Стрижка котов Щомыслица, Москов, Фрунз, Октябр р-н
Минск, Московский
1 р.
Полное обслуживание вашего аквариума.
Минск, Московский
Бесплатно
Стрижка собак, тримминг, экспресс-линька
Минск, Московский
Договорная
Тримминг / груминг Парсон Джек Рассел терьеров
Минск, Московский
Договорная
Инструктор по вязкам собак
Минск, Московский