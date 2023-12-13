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Услуги для животных в Московском районе Минска

СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

30 р.

СТРИЖКА ЙОРКОВ ст.м ПЕТРОВЩИНА возле ТИТАНА

Минск, Московский

Зоогостиница для кошек и собак 24/7.

Бесплатно

Зоогостиница для кошек и собак 24/7.

Минск, Московский

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Стрижка собак и котов. У/З чистка зубов. Вычес кот

30 р.

Стрижка собак и котов. У/З чистка зубов. Вычес кот

Минск, Московский

Стрижка котов. Вычёсывание. Экспресс линька.

35 р.

Стрижка котов. Вычёсывание. Экспресс линька.

Минск, Московский

Стрижка собак и котов

30 р.

Стрижка собак и котов

Минск, Московский

СТРИЖКА СОБАК, ГРУШЕВКА

30 р.

СТРИЖКА СОБАК, ГРУШЕВКА

Минск, Московский

Дрессировка собак

25 р.

Дрессировка собак

Минск, Московский

Дрессировка собак

35 р.

Дрессировка собак

Минск, Московский

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Корм для собак

Бесплатно

Корм для собак

Минск, Московский

Ремонт и обслуживание аквариумов.

Договорная

Ремонт и обслуживание аквариумов.

Минск, Московский

Машинка для стрижки животных Moser max45

399 р.

Машинка для стрижки животных Moser max45

Минск, Московский

Передержка животных (мелких собак)

10 р.

Передержка животных (мелких собак)

Минск, Московский

Стрижка собак. Груминг. Московский район

50 р.

Стрижка собак. Груминг. Московский район

Минск, Московский

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Стрижка собак Малиновка Грумер Минск

35 р.

Стрижка собак Малиновка Грумер Минск

Минск, Московский

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Дрессировка собак в Минске и РБ с выездом на дом

30 р.

Дрессировка собак в Минске и РБ с выездом на дом

Минск, Московский

Дрессировка собак в Минске

30 р.

Дрессировка собак в Минске

Минск, Московский

Передержка домашних животных

10 р.

Передержка домашних животных

Минск, Московский

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Стрижка йорка Малиновка

30 р.

Стрижка йорка Малиновка

Минск, Московский

Услуги грумера

30 р.

Услуги грумера

Минск, Московский

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Передержка мелких декоративных животных

5 р.

Передержка мелких декоративных животных

Минск, Московский

Груминг . Ультразвуковая чистка зубов без наркоза

45 р.

Груминг . Ультразвуковая чистка зубов без наркоза

Минск, Московский

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Грумер Экспресс-линька

35 р.

Грумер Экспресс-линька

Минск, Московский

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Стрижка собак всех пород

25 р.

Стрижка собак всех пород

Минск, Московский

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Стрижка собак и кошек

35 р.

Стрижка собак и кошек

Минск, Московский

Передержка кота

5 р.

Передержка кота

Минск, Московский

Стрижка собак Щомыслица, Моск, Фрунз, Октябр, УЗ ч

40 р.

Стрижка собак Щомыслица, Моск, Фрунз, Октябр, УЗ ч

Минск, Московский

Стрижка котов Щомыслица, Москов, Фрунз, Октябр р-н

35 р.

Стрижка котов Щомыслица, Москов, Фрунз, Октябр р-н

Минск, Московский

Полное обслуживание вашего аквариума.

1 р.

Полное обслуживание вашего аквариума.

Минск, Московский

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Стрижка собак, тримминг, экспресс-линька

Бесплатно

Стрижка собак, тримминг, экспресс-линька

Минск, Московский

Тримминг / груминг Парсон Джек Рассел терьеров

Договорная

Тримминг / груминг Парсон Джек Рассел терьеров

Минск, Московский

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Инструктор по вязкам собак

Договорная

Инструктор по вязкам собак

Минск, Московский

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25 р.

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