Услуги для торжеств в Московском районе Минска
20 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
390 р.
Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи
Минск, Московский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
59.99 р.
ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск
Минск, Московский
Договорная
Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО
Минск, Московский
200 р.
Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие
Минск, Московский
45 р.
АНИМАТОРЫ на ВЫПУСКНОЙ,День рождения
Минск, Московский
90 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
Договорная
Аэро медведь 2 метра
Минск, Московский
Договорная
НГ КОРПОРАТИВЫ ВАШ ВЕДУЩИЙ РБ
Минск, Московский
Договорная
Ведущая на ваше торжество
Минск, Московский
Договорная
Поздравление ростового медведя Мишки
Минск, Московский
300 р.
Ведущий-тамада для Вас
Минск, Московский
64.99 р.
ЖМИ-ЛУЧШИЕ АНИМАТОРЫ МИНСК подарки АКРТЕРЫ костюмы
Минск, Московский
120 р.
Дед мороз
Минск, Московский
600 р.
Ведущий на свадьбу, юбилей и праздники + DJ
Минск, Московский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
Договорная
Саксофон на ваш праздник
Минск, Московский
70 р.
Цветы из органзы
Минск, Московский
10 р.
Фотозона
Минск, Московский
40 р.
Аниматор-Клоун на ВЫПУСКНОЙ на ваш праздник
Минск, Московский
20 р.
Оформление входа шарами
Минск, Московский
0.50 р.
Прокат посуды для вашего торжества.
Минск, Московский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Московский
60 р.
Дед Мороз и снегурочка
Минск, Московский
5 р.
Шарик единорог
Минск, Московский
Договорная
Фотозона день рождения
Минск, Московский
100 р.
Тамада,ведущая+ди-джей
Минск, Московский
25 р.
РЕКВИЗИТ для АНИМАТОРОВ АКТЕРОВ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Минск, Московский
300 р.
Ведущий (тамада) + музыка
Минск, Московский
Договорная
Соберу подарочный набор на НГ, уложусь в бюджет
Минск, Московский
29 р.
Аренда авто прокат авто BMW
Минск, Московский
45 р.
Торты из натуральных ингредиентов
Минск, Московский
300 р.
Джазовая группа музыкантов
Минск, Московский
500 р.
Музыкальная ВЕДУЩАЯ( Ведущий)+скрипка+ вокал+ Dj
Минск, Московский
60 р.
Пригласительные, полиграфия
Минск, Московский
230 р.
Фотозоны
Минск, Московский
100 р.
Прическа с выездом
Минск, Московский
Договорная
Цифра ''1''. Делаю под заказ.
Минск, Московский
Договорная
Бело-красное оформление на свадьбу
Минск, Московский
Договорная
Выступление медведя
Минск, Московский
300 р.
Ведущий (тамада) + музыка
Минск, Московский
Договорная
Пенное шоу (услуги для торжеств)
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский