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Услуги для торжеств в Московском районе Минска

Дед Мороз и Снегурочка

20 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

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Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

390 р.

Ведущий ( Тамада ) Живая музыка Свадьбы, Юбилеи

Минск, Московский

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

59.99 р.

ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

Минск, Московский

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Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО

Договорная

Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО

Минск, Московский

Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие

200 р.

Выезд VR (HTC PRO, Oculus) на Ваше мероприятие

Минск, Московский

АНИМАТОРЫ на ВЫПУСКНОЙ,День рождения

45 р.

АНИМАТОРЫ на ВЫПУСКНОЙ,День рождения

Минск, Московский

Дед Мороз и Снегурочка

90 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

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Аэро медведь 2 метра

Договорная

Аэро медведь 2 метра

Минск, Московский

НГ КОРПОРАТИВЫ ВАШ ВЕДУЩИЙ РБ

Договорная

НГ КОРПОРАТИВЫ ВАШ ВЕДУЩИЙ РБ

Минск, Московский

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Ведущая на ваше торжество

Договорная

Ведущая на ваше торжество

Минск, Московский

Поздравление ростового медведя Мишки

Договорная

Поздравление ростового медведя Мишки

Минск, Московский

Ведущий-тамада для Вас

300 р.

Ведущий-тамада для Вас

Минск, Московский

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ЖМИ-ЛУЧШИЕ АНИМАТОРЫ МИНСК подарки АКРТЕРЫ костюмы

64.99 р.

ЖМИ-ЛУЧШИЕ АНИМАТОРЫ МИНСК подарки АКРТЕРЫ костюмы

Минск, Московский

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Дед мороз

120 р.

Дед мороз

Минск, Московский

Ведущий на свадьбу, юбилей и праздники + DJ

600 р.

Ведущий на свадьбу, юбилей и праздники + DJ

Минск, Московский

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

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Саксофон на ваш праздник

Договорная

Саксофон на ваш праздник

Минск, Московский

Цветы из органзы

70 р.

Цветы из органзы

Минск, Московский

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Фотозона

10 р.

Фотозона

Минск, Московский

Аниматор-Клоун на ВЫПУСКНОЙ на ваш праздник

40 р.

Аниматор-Клоун на ВЫПУСКНОЙ на ваш праздник

Минск, Московский

Оформление входа шарами

20 р.

Оформление входа шарами

Минск, Московский

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Прокат посуды для вашего торжества.

0.50 р.

Прокат посуды для вашего торжества.

Минск, Московский

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Московский

Дед Мороз и снегурочка

60 р.

Дед Мороз и снегурочка

Минск, Московский

Шарик единорог

5 р.

Шарик единорог

Минск, Московский

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Фотозона день рождения

Договорная

Фотозона день рождения

Минск, Московский

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Тамада,ведущая+ди-джей

100 р.

Тамада,ведущая+ди-джей

Минск, Московский

РЕКВИЗИТ для АНИМАТОРОВ АКТЕРОВ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

25 р.

РЕКВИЗИТ для АНИМАТОРОВ АКТЕРОВ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Минск, Московский

Ведущий (тамада) + музыка

300 р.

Ведущий (тамада) + музыка

Минск, Московский

Договорная

Соберу подарочный набор на НГ, уложусь в бюджет

Минск, Московский

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Аренда авто прокат авто BMW

29 р.

Аренда авто прокат авто BMW

Минск, Московский

Торты из натуральных ингредиентов

45 р.

Торты из натуральных ингредиентов

Минск, Московский

Джазовая группа музыкантов

300 р.

Джазовая группа музыкантов

Минск, Московский

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Музыкальная ВЕДУЩАЯ( Ведущий)+скрипка+ вокал+ Dj

500 р.

Музыкальная ВЕДУЩАЯ( Ведущий)+скрипка+ вокал+ Dj

Минск, Московский

Пригласительные, полиграфия

60 р.

Пригласительные, полиграфия

Минск, Московский

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Фотозоны

230 р.

Фотозоны

Минск, Московский

Прическа с выездом

100 р.

Прическа с выездом

Минск, Московский

Цифра ''1''. Делаю под заказ.

Договорная

Цифра ''1''. Делаю под заказ.

Минск, Московский

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Бело-красное оформление на свадьбу

Договорная

Бело-красное оформление на свадьбу

Минск, Московский

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Выступление медведя

Договорная

Выступление медведя

Минск, Московский

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Ведущий (тамада) + музыка

300 р.

Ведущий (тамада) + музыка

Минск, Московский

Пенное шоу (услуги для торжеств)

Договорная

Пенное шоу (услуги для торжеств)

Минск, Московский

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vip

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