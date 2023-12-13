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Компьютерные услуги, интернет в Московском районе Минска

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Московский

РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

19 р.

РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

Минск, Московский

Ремонт компьютеров, ноутбуков. установка Windows

17 р.

Ремонт компьютеров, ноутбуков. установка Windows

Минск, Московский

Подключим безлимитный интернет за городом

300 р.

Подключим безлимитный интернет за городом

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер с выездом на дом

15 р.

Компьютерный мастер с выездом на дом

Минск, Московский

Ремонт компьютеров и ноутбуков, выезд на дом.

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков, выезд на дом.

Минск, Московский

Сборщик пк

10 р.

Сборщик пк

Минск, Московский

Компьютерные разные услуги

Договорная

Компьютерные разные услуги

Минск, Московский

Компьютер. Обучение, повышение уровня знаний

30 р.

Компьютер. Обучение, повышение уровня знаний

Минск, Московский

DevOps AWS GCP YC in Minsk Belarus

Договорная

DevOps AWS GCP YC in Minsk Belarus

Минск, Московский

Разработка сайта

400 р.

Разработка сайта

Минск, Московский

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Чат-боты для бизнеса

30 р.

Чат-боты для бизнеса

Минск, Московский

Комплект видеонаблюдения и интернета для дачи

800 р.

Комплект видеонаблюдения и интернета для дачи

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков и моноблоков

Договорная

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков и моноблоков

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Регистрация аккаунтов за вознаграждение

20 р.

Регистрация аккаунтов за вознаграждение

Минск, Московский

Разработка и SEO продвижение сайтов под ключ

400 р.

Разработка и SEO продвижение сайтов под ключ

Минск, Московский

Создание сайтов

Договорная

Создание сайтов

Минск, Московский

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Youtube premium на ваш аккаунт

Договорная

Youtube premium на ваш аккаунт

Минск, Московский

Услуга по удалённой ПК помощи

Бесплатно

Услуга по удалённой ПК помощи

Минск, Московский

50 р.

Консультация/ Ведение аккаунта WB/OZON

Минск, Московский

Подключение к Триколор ТВ, НТВ Плюс, IPTV

100 р.

Подключение к Триколор ТВ, НТВ Плюс, IPTV

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы

35 р.

Переустановка системы Windows

Минск, Московский

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Сборки компьютеров/апгрейд

Договорная

Сборки компьютеров/апгрейд

Минск, Московский

Услуги настройки сетей, Интернета, малого бизнеса

5 р.

Услуги настройки сетей, Интернета, малого бизнеса

Минск, Московский

Установка Windows 7 / 8 / 10 / 11

40 р.

Установка Windows 7 / 8 / 10 / 11

Минск, Московский

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Выполю на заказ для Вас чертежи в 3д любой сложнос

Договорная

Выполю на заказ для Вас чертежи в 3д любой сложнос

Минск, Московский

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Установка Windows 11 Proffesional + Активация лицензии

90 р.

Установка Windows 11 Proffesional + Активация лицензии

Минск, Московский

Рассрочка
Сборка/апгрейд ПК и ноутбуков, перестановка Win

Договорная

Сборка/апгрейд ПК и ноутбуков, перестановка Win

Минск, Московский

Установка Виндовс (Windows 7, 8, 10) в Минске

30 р.

Установка Виндовс (Windows 7, 8, 10) в Минске

Минск, Московский

Рассрочка
Плотинг засеивание HDD дисков под Chia XCH

0.20 р.

Плотинг засеивание HDD дисков под Chia XCH

Минск, Московский

Разработка сайтов на платформе Tilda

100 р.

Разработка сайтов на платформе Tilda

Минск, Московский

Установка/обслуживание/апгрейд/ремонт компьютеров

5 р.

Установка/обслуживание/апгрейд/ремонт компьютеров

Минск, Московский

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Создание сайтов на Тильде

260 р.

Создание сайтов на Тильде

Минск, Московский

Интернет и сотовая связь за городом, на даче

Бесплатно

Интернет и сотовая связь за городом, на даче

Минск, Московский

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Карточки для маркетплейс вайлддбериз озон

Договорная

Карточки для маркетплейс вайлддбериз озон

Минск, Московский

Сделаю сайт или интернет-магазин. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

70 р.

Сделаю сайт или интернет-магазин. НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Минск, Московский

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50 р.

Разблокировка google, прошивка Xiaomi edl, восстан

Минск, Московский

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

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Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

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Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

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