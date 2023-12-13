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Фото и видеосъемка в Московском районе Минска

распечатка фото создание фото альбомов

1 р.

распечатка фото создание фото альбомов

Минск, Московский

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Фотопечать. Печать сертификатов. Ламинация

0.60 р.

Фотопечать. Печать сертификатов. Ламинация

Минск, Московский

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Видеосъёмка любых мероприятий

150 р.

Видеосъёмка любых мероприятий

Минск, Московский

Фотосессия (оплата ТОЛЬКО студии) 15.12.23 в 18.00

Бесплатно

Фотосессия (оплата ТОЛЬКО студии) 15.12.23 в 18.00

Минск, Московский

Свадебный видеограф бронь на 2024

Договорная

Свадебный видеограф бронь на 2024

Минск, Московский

Видеомонтаж reels

25 р.

Видеомонтаж reels

Минск, Московский

Фотограф

100 р.

Фотограф

Минск, Московский

Фото-контент личный/экспертный/для бизнеса

80 р.

Фото-контент личный/экспертный/для бизнеса

Минск, Московский

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Видеосъёмка. Фотосъёмка.

100 р.

Видеосъёмка. Фотосъёмка.

Минск, Московский

Фотограф на корпоратив

125 р.

Фотограф на корпоратив

Минск, Московский

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Фотограф Минск, новогодняя фотосессия

100 р.

Фотограф Минск, новогодняя фотосессия

Минск, Московский

Фотография предметов (для бизнеса и маркетплейсов)

170 р.

Фотография предметов (для бизнеса и маркетплейсов)

Минск, Московский

Фотограф

60 р.

Фотограф

Минск, Московский

Реквизит для фотосессии.

30 р.

Реквизит для фотосессии.

Минск, Московский

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Фотосессия

140 р.

Фотосессия

Минск, Московский

Реквизит для фотосессии

10 р.

Реквизит для фотосессии

Минск, Московский

Портрет по фото

60 р.

Портрет по фото

Минск, Московский

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Реставрация фотографий

Договорная

Реставрация фотографий

Минск, Московский

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Action camera

180 р.

Action camera

Минск, Московский

Видеосъемка утренников

150 р.

Видеосъемка утренников

Минск, Московский

Фотограф Минск

60 р.

Фотограф Минск

Минск, Московский

Фотосессия

150 р.

Фотосессия

Минск, Московский

Фотограф на день рождения

125 р.

Фотограф на день рождения

Минск, Московский

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Фотограф Минск

Договорная

Фотограф Минск

Минск, Московский

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Фотографии на плёнку

Договорная

Фотографии на плёнку

Минск, Московский

Видеосъёмка. Фотосъёмка.

100 р.

Видеосъёмка. Фотосъёмка.

Минск, Московский

Семейная съемка/контент съемка с готовыми образами

85 р.

Семейная съемка/контент съемка с готовыми образами

Минск, Московский

Canon 1100D

420 р.

Canon 1100D

Минск, Московский

Новогодняя фотосессия

120 р.

Новогодняя фотосессия

Минск, Московский

Фотоаппарат Canon Eos 1100D

240 р.

Фотоаппарат Canon Eos 1100D

Минск, Московский

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Выпускное фото, фото класса

18 р.

Выпускное фото, фото класса

Минск, Московский

Фотограф

30 р.

Фотограф

Минск, Московский

Фотограф Минск

50 р.

Фотограф Минск

Минск, Московский

фотограф Минск / плёнка

20 р.

фотограф Минск / плёнка

Минск, Московский

фотограф на выписку с роддома

120 р.

фотограф на выписку с роддома

Минск, Московский

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Видеокассеты

Договорная

Видеокассеты

Минск, Московский

Фотограф со стажем

33 р.

Фотограф со стажем

Минск, Московский

Фотограф

30 р.

Фотограф

Минск, Московский

Семейная/детская фотосессия

120 р.

Семейная/детская фотосессия

Минск, Московский

Акриловый Фото магнит. С вашим изображением . Опт

3 р.

Акриловый Фото магнит. С вашим изображением . Опт

Минск, Московский

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mini DV

4 р.

mini DV

Минск, Московский

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фото для грин карт

15 р.

фото для грин карт

Минск, Московский

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Свадебный фотограф

Договорная

Свадебный фотограф

Минск, Московский

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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