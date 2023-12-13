Бытовые услуги, ремонт в Московском районе Минска
Договорная
Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.
Минск, Московский
5 р.
Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/
Минск, Московский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Московский
35 р.
Мастер на час, домашний мастер
Минск, Московский
60 р.
УБОРКА КВАРТИР
Минск, Московский
Договорная
Уборка Клининг
Минск, Московский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Московский
Договорная
Уборка квартиры, Клининг
Минск, Московский
100 р.
Уборка снега
Минск, Московский
Договорная
Бруски для заточки
Минск, Московский
Договорная
Уборка снега, инвентарь ваш
Минск, Московский
Договорная
Уборка квартиры
Минск, Московский
Договорная
Уборка квартир
Минск, Московский
Договорная
Бытовые услуги
Минск, Московский
Договорная
Уход за растениями
Минск, Московский
Договорная
Мойка окон любой сложности
Минск, Московский
45 р.
Химчистка мебели.
Минск, Московский
4.50 р.
Ремонт ювелирных изделий от Джей студио (Jstudio)
Минск, Московский
40 р.
Клининг/уборка
Минск, Московский
40 р.
Сборка мебели
Минск, Московский
Договорная
сборка мебели
Минск, Московский
Договорная
Клининг
Минск, Московский
Договорная
Обивка/перетяжка стульев
Минск, Московский
30 р.
Сборка Мебели Разборка Прочие разные работы услуги
Минск, Московский
Договорная
Сборка мебели. Установка Кухни
Минск, Московский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Московский
Договорная
Распил большого объема ДСП, ЛДСП. Оклейка кромкой
Минск, Московский
180 р.
Установка спутникового телевидения под ключ
Минск, Московский
300 р.
Индивидуальные ювелирные изделия на заказ
Минск, Московский
50 р.
Озонирование помещений и салонов автомобилей
Минск, Московский
10 р.
Заточка ножей
Минск, Московский
Договорная
Ремонт всех видов одежды, обуви, сумок
Минск, Московский
3 р.
Оверлок (обмётка) ковров, автоковрики
Минск, Московский
Договорная
Обслуживание и заправка кондиционеров
Минск, Московский
120 р.
Дезинсекция,дезинфекция,дератизация,фумигация
Минск, Московский
Договорная
Уборка
Минск, Московский
15 р.
Профессиональная ручная заточка ножей.
Минск, Московский
50 р.
Уборка в четыре руки.
Минск, Московский
Договорная
Сборка мебели, сборщик мебели,собрать мебель
Минск, Московский
121.90 р.
Генеральная уборка, плитка кран мытьё посуды окон
Минск, Московский
380 р.
Монтаж кондиционеров
Минск, Московский
Договорная
Уборка жилых помещений
Минск, Московский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Московский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель