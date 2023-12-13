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Бытовые услуги, ремонт в Московском районе Минска

Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.

Договорная

Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.

Минск, Московский

Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/

5 р.

Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/

Минск, Московский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Московский

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Мастер на час, домашний мастер

35 р.

Мастер на час, домашний мастер

Минск, Московский

УБОРКА КВАРТИР

60 р.

УБОРКА КВАРТИР

Минск, Московский

Уборка Клининг

Договорная

Уборка Клининг

Минск, Московский

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Московский

Уборка квартиры, Клининг

Договорная

Уборка квартиры, Клининг

Минск, Московский

Уборка снега

100 р.

Уборка снега

Минск, Московский

Бруски для заточки

Договорная

Бруски для заточки

Минск, Московский

Договорная

Уборка снега, инвентарь ваш

Минск, Московский

Уборка квартиры

Договорная

Уборка квартиры

Минск, Московский

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Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Минск, Московский

Бытовые услуги

Договорная

Бытовые услуги

Минск, Московский

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Уход за растениями

Договорная

Уход за растениями

Минск, Московский

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Мойка окон любой сложности

Договорная

Мойка окон любой сложности

Минск, Московский

Химчистка мебели.

45 р.

Химчистка мебели.

Минск, Московский

Ремонт ювелирных изделий от Джей студио (Jstudio)

4.50 р.

Ремонт ювелирных изделий от Джей студио (Jstudio)

Минск, Московский

Клининг/уборка

40 р.

Клининг/уборка

Минск, Московский

40 р.

Сборка мебели

Минск, Московский

сборка мебели

Договорная

сборка мебели

Минск, Московский

Клининг

Договорная

Клининг

Минск, Московский

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Обивка/перетяжка стульев

Договорная

Обивка/перетяжка стульев

Минск, Московский

Сборка Мебели Разборка Прочие разные работы услуги

30 р.

Сборка Мебели Разборка Прочие разные работы услуги

Минск, Московский

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Сборка мебели. Установка Кухни

Договорная

Сборка мебели. Установка Кухни

Минск, Московский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Московский

Распил большого объема ДСП, ЛДСП. Оклейка кромкой

Договорная

Распил большого объема ДСП, ЛДСП. Оклейка кромкой

Минск, Московский

Установка спутникового телевидения под ключ

180 р.

Установка спутникового телевидения под ключ

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Индивидуальные ювелирные изделия на заказ

300 р.

Индивидуальные ювелирные изделия на заказ

Минск, Московский

Озонирование помещений и салонов автомобилей

50 р.

Озонирование помещений и салонов автомобилей

Минск, Московский

Заточка ножей

10 р.

Заточка ножей

Минск, Московский

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Ремонт всех видов одежды, обуви, сумок

Договорная

Ремонт всех видов одежды, обуви, сумок

Минск, Московский

Оверлок (обмётка) ковров, автоковрики

3 р.

Оверлок (обмётка) ковров, автоковрики

Минск, Московский

Обслуживание и заправка кондиционеров

Договорная

Обслуживание и заправка кондиционеров

Минск, Московский

Дезинсекция,дезинфекция,дератизация,фумигация

120 р.

Дезинсекция,дезинфекция,дератизация,фумигация

Минск, Московский

Уборка

Договорная

Уборка

Минск, Московский

Профессиональная ручная заточка ножей.

15 р.

Профессиональная ручная заточка ножей.

Минск, Московский

Уборка в четыре руки.

50 р.

Уборка в четыре руки.

Минск, Московский

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Сборка мебели, сборщик мебели,собрать мебель

Договорная

Сборка мебели, сборщик мебели,собрать мебель

Минск, Московский

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Генеральная уборка, плитка кран мытьё посуды окон

121.90 р.

Генеральная уборка, плитка кран мытьё посуды окон

Минск, Московский

Монтаж кондиционеров

380 р.

Монтаж кондиционеров

Минск, Московский

Уборка жилых помещений

Договорная

Уборка жилых помещений

Минск, Московский

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Московский

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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