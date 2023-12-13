Няни и сиделки в Московском районе Минска
Договорная
Няня на полную занятость
Минск, Московский
10 р.
Няня
Минск, Московский
Договорная
Няня
Минск, Московский
20 р.
Сиделка визитами, консультации.
Минск, Московский
50 р.
Няня
Минск, Московский
10 р.
Няня
Минск, Московский
Договорная
Сиделка
Минск, Московский
Договорная
Ищем Няню/помощница по дому
Минск, Московский
8 р.
Няня
Минск, Московский
7 р.
Няня
Минск, Московский
Договорная
Няня для детей (любой возраст)
Минск, Московский
Договорная
Сиделка спрос
Минск, Московский
Договорная
Няня
Минск, Московский
Договорная
Уход за детьми
Минск, Московский
Договорная
Няня
Минск, Московский
Договорная
Няня
Минск, Московский
Договорная
Няня
Минск, Московский
50 р.
Сиделка
Минск, Московский
Договорная
Ищем няню
Минск, Московский
Договорная
Услуги няни
Минск, Московский
Договорная
Няня на час/в субботу
Минск, Московский
18 р.
Услуги няни
Минск, Московский
13 р.
Няня
Минск, Московский
Договорная
Развивающие игры с детьми 2 до 7 лет
Минск, Московский
15 р.
Няня на выходные/праздники/ночь
Минск, Московский
12 р.
Няня, помощница
Минск, Московский
Договорная
Няня
Минск, Московский
20 р.
Репетитор начальных классов
Минск, Московский