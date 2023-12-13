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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Московском районе Минска

Няня на полную занятость

Договорная

Няня на полную занятость

Минск, Московский

Няня

10 р.

Няня

Минск, Московский

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Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

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Сиделка визитами, консультации.

20 р.

Сиделка визитами, консультации.

Минск, Московский

Няня

50 р.

Няня

Минск, Московский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Московский

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Минск, Московский

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Ищем Няню/помощница по дому

Договорная

Ищем Няню/помощница по дому

Минск, Московский

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Няня

8 р.

Няня

Минск, Московский

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7 р.

Няня

Минск, Московский

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Договорная

Няня для детей (любой возраст)

Минск, Московский

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Сиделка спрос

Договорная

Сиделка спрос

Минск, Московский

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Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

Договорная

Уход за детьми

Минск, Московский

Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

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Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

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Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

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50 р.

Сиделка

Минск, Московский

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Договорная

Ищем няню

Минск, Московский

Договорная

Услуги няни

Минск, Московский

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Няня на час/в субботу

Договорная

Няня на час/в субботу

Минск, Московский

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Услуги няни

18 р.

Услуги няни

Минск, Московский

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Няня

13 р.

Няня

Минск, Московский

Развивающие игры с детьми 2 до 7 лет

Договорная

Развивающие игры с детьми 2 до 7 лет

Минск, Московский

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Няня на выходные/праздники/ночь

15 р.

Няня на выходные/праздники/ночь

Минск, Московский

Няня, помощница

12 р.

Няня, помощница

Минск, Московский

Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

20 р.

Репетитор начальных классов

Минск, Московский

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