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Услуги в Фрунзенском районе Минска

Ремонтник холодильников. Фреон для холодильника. Вызов мастера по ремонту холодильников. Мастер по р
vip

20 р.

Ремонтник холодильников. Фреон для холодильника. Вызов мастера по ремонту холодильников. Мастер по р

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Новые прогулочные коляски в обмен на Ваши модульные коляски.
vip

450 р.

Новые прогулочные коляски в обмен на Ваши модульные коляски.

Минск, Фрунзенский

Ремонт Мобильных Телефонов. Планшетов
vip

10 р.

Ремонт Мобильных Телефонов. Планшетов

Минск, Фрунзенский

УЗ чистка зубов

45 р.

УЗ чистка зубов

Минск, Фрунзенский

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Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

20 р.

Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

Минск, Фрунзенский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

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Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Договорная

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Минск, Фрунзенский

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

10 р.

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

Минск, Фрунзенский

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Личный мастер

20 р.

Личный мастер

Минск, Фрунзенский

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Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

80 р.

Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

Минск, Фрунзенский

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Репетитор+переводчик АНГЛ. - IT, с нуля,разговор

Договорная

Репетитор+переводчик АНГЛ. - IT, с нуля,разговор

Минск, Фрунзенский

Тату Студия

Договорная

Тату Студия

Минск, Фрунзенский

Качественная оклейка обоями,шпатлевка

Договорная

Качественная оклейка обоями,шпатлевка

Минск, Фрунзенский

Грузоперевозки, вывоз мусора

80 р.

Грузоперевозки, вывоз мусора

Минск, Фрунзенский

Мобильная баня-бочка, аренда

90 р.

Мобильная баня-бочка, аренда

Минск, Фрунзенский

Облицовка плиткой ''Под ключ''

31 р.

Облицовка плиткой ''Под ключ''

Минск, Фрунзенский

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

35 р.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Минск, Фрунзенский

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Фрунзенский

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Договорная

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Минск, Фрунзенский

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Результативный Репетитор Мат/Физ/Инф ENG-БЕЛ-РУС
vip

90 р.

Результативный Репетитор Мат/Физ/Инф ENG-БЕЛ-РУС

Минск, Фрунзенский

Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица

80 р.

Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица

Минск, Фрунзенский

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Вывоз мусора, хлама, мебели в утиль

Договорная

Вывоз мусора, хлама, мебели в утиль

Минск, Фрунзенский

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Договорная

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Минск, Фрунзенский

Договорная

Услуги сиделки в новый год

Минск, Фрунзенский

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Укладка ламината

7.50 р.

Укладка ламината

Минск, Фрунзенский

Музыканты,шоу программа

Договорная

Музыканты,шоу программа

Минск, Фрунзенский

Ремонт стиральных машин в Минске

Договорная

Ремонт стиральных машин в Минске

Минск, Фрунзенский

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Фрунзенский

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Маникюр/Наращивание ногтей

50 р.

Маникюр/Наращивание ногтей

Минск, Фрунзенский

ИЩУ МОДЕЛЕЙ НА НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

35 р.

ИЩУ МОДЕЛЕЙ НА НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер
vip

15 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Фрунзенский

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

20 р.

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

Минск, Фрунзенский

Репетитор по английскому
vip

Договорная

Репетитор по английскому

Минск, Фрунзенский

Поклейка обоев (оклейка обоями)

4 р.

Поклейка обоев (оклейка обоями)

Минск, Фрунзенский

Коррекция и окрашивание бровей

30 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Фрунзенский

Все виды парикмахерских услуг

30 р.

Все виды парикмахерских услуг

Минск, Фрунзенский

Репетитор английского языка
vip

25 р.

Репетитор английского языка

Минск, Фрунзенский

Комбинированный маникюр с покрытием.

30 р.

Комбинированный маникюр с покрытием.

Минск, Фрунзенский

Грузоперевозки Минск, Дешево

Договорная

Грузоперевозки Минск, Дешево

Минск, Фрунзенский

Репетитор по английскому

Договорная

Репетитор по английскому

Минск, Фрунзенский

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Ремонт сотовых телефонов. Планшетов. Ноутбуков.

Договорная

Ремонт сотовых телефонов. Планшетов. Ноутбуков.

Минск, Фрунзенский

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

11 р.

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

Минск, Фрунзенский

Грузоперевозки по Минску и РБ

15 р.

Грузоперевозки по Минску и РБ

Минск, Фрунзенский

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минск, Фрунзенский

Муж на час
vip

Договорная

Муж на час

Минск, Фрунзенский

Срочно нужны модели ламинирование бровей и ресниц

10 р.

Срочно нужны модели ламинирование бровей и ресниц

Минск, Фрунзенский

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Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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