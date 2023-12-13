Услуги в Фрунзенском районе Минска
20 р.
Ремонтник холодильников. Фреон для холодильника. Вызов мастера по ремонту холодильников. Мастер по р
Минск, Фрунзенский
450 р.
Новые прогулочные коляски в обмен на Ваши модульные коляски.
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ремонт Мобильных Телефонов. Планшетов
Минск, Фрунзенский
45 р.
УЗ чистка зубов
Минск, Фрунзенский
20 р.
Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске
Минск, Фрунзенский
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского
Минск, Фрунзенский
20 р.
Личный мастер
Минск, Фрунзенский
80 р.
Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного
Минск, Фрунзенский
Договорная
Репетитор+переводчик АНГЛ. - IT, с нуля,разговор
Минск, Фрунзенский
Договорная
Тату Студия
Минск, Фрунзенский
Договорная
Качественная оклейка обоями,шпатлевка
Минск, Фрунзенский
80 р.
Грузоперевозки, вывоз мусора
Минск, Фрунзенский
90 р.
Мобильная баня-бочка, аренда
Минск, Фрунзенский
31 р.
Облицовка плиткой ''Под ключ''
Минск, Фрунзенский
35 р.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.
Минск, Фрунзенский
90 р.
Результативный Репетитор Мат/Физ/Инф ENG-БЕЛ-РУС
Минск, Фрунзенский
80 р.
Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вывоз мусора, хлама, мебели в утиль
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги сиделки в новый год
Минск, Фрунзенский
7.50 р.
Укладка ламината
Минск, Фрунзенский
Договорная
Музыканты,шоу программа
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт стиральных машин в Минске
Минск, Фрунзенский
30 р.
Маникюр
Минск, Фрунзенский
50 р.
Маникюр/Наращивание ногтей
Минск, Фрунзенский
35 р.
ИЩУ МОДЕЛЕЙ НА НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
Минск, Фрунзенский
15 р.
Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер
Минск, Фрунзенский
20 р.
Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно
Минск, Фрунзенский
Договорная
Репетитор по английскому
Минск, Фрунзенский
4 р.
Поклейка обоев (оклейка обоями)
Минск, Фрунзенский
30 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Фрунзенский
30 р.
Все виды парикмахерских услуг
Минск, Фрунзенский
25 р.
Репетитор английского языка
Минск, Фрунзенский
30 р.
Комбинированный маникюр с покрытием.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск, Дешево
Минск, Фрунзенский
Договорная
Репетитор по английскому
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт сотовых телефонов. Планшетов. Ноутбуков.
Минск, Фрунзенский
11 р.
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.
Минск, Фрунзенский
15 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
10 р.
Срочно нужны модели ламинирование бровей и ресниц
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель