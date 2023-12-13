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Компьютерные услуги, интернет в Фрунзенском районе Минска

Компьютерная Помощь. Настройка. Ремонт

Договорная

Компьютерная Помощь. Настройка. Ремонт

Минск, Фрунзенский

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Договорная

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Минск, Фрунзенский

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

20 р.

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

Минск, Фрунзенский

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

11 р.

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

Минск, Фрунзенский

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Договорная

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

17 р.

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

Минск, Фрунзенский

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

15 р.

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

Минск, Фрунзенский

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Разработка сайтов, интернет-магазинов, лендингов

Договорная

Разработка сайтов, интернет-магазинов, лендингов

Минск, Фрунзенский

Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

10 р.

Компьютерная помощь. Установка Windows, Чистка ПК

Минск, Фрунзенский

Ремонт ноутбуков, скупка, прокат ноутбуков.

20 р.

Ремонт ноутбуков, скупка, прокат ноутбуков.

Минск, Фрунзенский

Печать стикеров вайлдбериз, озон

0.10 р.

Печать стикеров вайлдбериз, озон

Минск, Фрунзенский

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SEO-продвижение сайтов в ТОП10 Google и Yandex

Договорная

SEO-продвижение сайтов в ТОП10 Google и Yandex

Минск, Фрунзенский

Договорная

помощь в настройке ПК

Минск, Фрунзенский

Разработка сайтов для бизнеса под ключ

Договорная

Разработка сайтов для бизнеса под ключ

Минск, Фрунзенский

Соберу компьютер под любой бюджет

Договорная

Соберу компьютер под любой бюджет

Минск, Фрунзенский

инфографика для маркетплейсов

Договорная

инфографика для маркетплейсов

Минск, Фрунзенский

Сборка игровых пк, компьютеров

Договорная

Сборка игровых пк, компьютеров

Минск, Фрунзенский

Бесплатный SEO-аудит вашего сайта

Бесплатно

Бесплатный SEO-аудит вашего сайта

Минск, Фрунзенский

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15 р.

Фотошоп

Минск, Фрунзенский

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Создание оптимизированных сайтов CMS WordPress

500 р.

Создание оптимизированных сайтов CMS WordPress

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров Ноутбуков Комп мастер.

Договорная

Ремонт компьютеров Ноутбуков Комп мастер.

Минск, Фрунзенский

Компьютерный мастер с выездом на дом

15 р.

Компьютерный мастер с выездом на дом

Минск, Фрунзенский

SEO продвижение сайтов в ТОП-5

Договорная

SEO продвижение сайтов в ТОП-5

Минск, Фрунзенский

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Предлагаю услуги по разработке и созданию сайтов.

Договорная

Предлагаю услуги по разработке и созданию сайтов.

Минск, Фрунзенский

SEO продвижение сайтов. Бесплатный WEB и SEO-аудит

150 р.

SEO продвижение сайтов. Бесплатный WEB и SEO-аудит

Минск, Фрунзенский

Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Минск, Фрунзенский

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Telegram чат-боты

Договорная

Telegram чат-боты

Минск, Фрунзенский

Услуги midjourney + подключение к вашему аккаунту

10 р.

Услуги midjourney + подключение к вашему аккаунту

Минск, Фрунзенский

19 р.

Срочный ремонт Компьютеров и ноутбуков

Минск, Фрунзенский

Дизайн. Логотипы, фирменный стиль, брендбуки.

40 р.

Дизайн. Логотипы, фирменный стиль, брендбуки.

Минск, Фрунзенский

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Разработка сайтов

500 р.

Разработка сайтов

Минск, Фрунзенский

Разработка сайта под ключ

800 р.

Разработка сайта под ключ

Минск, Фрунзенский

Услуги компьютерного мастера

10 р.

Услуги компьютерного мастера

Минск, Фрунзенский

Установка Windows. Ремонт и настройка ПК. Выезд

20 р.

Установка Windows. Ремонт и настройка ПК. Выезд

Минск, Фрунзенский

Компьютерный мастер Ремонт компьютеров Ноутбуков

Договорная

Компьютерный мастер Ремонт компьютеров Ноутбуков

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Настройка рекламы в Google Ads & Яндекс Директ

50 р.

Настройка рекламы в Google Ads & Яндекс Директ

Минск, Фрунзенский

Ремонт Компьютеров. Ремонт ноутбуков

7 р.

Ремонт Компьютеров. Ремонт ноутбуков

Минск, Фрунзенский

Компьютерная помощь 24/7

Договорная

Компьютерная помощь 24/7

Минск, Фрунзенский

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SEO Продвижение Cайтов - Частный SEO-специалист

1 000 р.

SEO Продвижение Cайтов - Частный SEO-специалист

Минск, Фрунзенский

Создание, поддержка и продвижение сайта

495 р.

Создание, поддержка и продвижение сайта

Минск, Фрунзенский

Обновлю MacOs в стареньком MacBook

100 р.

Обновлю MacOs в стареньком MacBook

Минск, Фрунзенский

Компьютерная помощь

Договорная

Компьютерная помощь

Минск, Фрунзенский

Создание Telegram-ботов.

60 р.

Создание Telegram-ботов.

Минск, Фрунзенский

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