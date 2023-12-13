Услуги для торжеств в Фрунзенском районе Минска
50 р.
Дед Мороз
Минск, Фрунзенский
Договорная
Музыканты,шоу программа
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Фрунзенский
150 р.
Корпоратив новогодний
Минск, Фрунзенский
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги повара и официанта
Минск, Фрунзенский
Договорная
Личный Шеф Повар
Минск, Фрунзенский
50 р.
Колонка караоке JBL on the go прокат / аренда
Минск, Фрунзенский
75 р.
JBL Partybox 310 в аренду/прокат
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вызов Деда Мороза на дом 80р
Минск, Фрунзенский
303 р.
Обслуживание свадеб ВЕДУЩИЙ- ФОТО -ВИДЕО
Минск, Фрунзенский
120 р.
Концентрат для гигантских мыльных пузырей Gig Bubb
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ведущая/тамада и диджей. Новый Год. Дед Мороз...
Минск, Фрунзенский
100 р.
Живой звук-Музыкант- вокалист, любое мероприятие
Минск, Фрунзенский
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Оформление праздника шарами
Минск, Фрунзенский
30 р.
Сладкий букет в кружке, сладкий подарок
Минск, Фрунзенский
50 р.
Праздничные услуги
Минск, Фрунзенский
28 р.
Гирлянда из шаров
Минск, Фрунзенский
35 р.
Поздравление деда мороза
Минск, Фрунзенский
40 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Минск, Фрунзенский
35 р.
Дед Мороз
Минск, Фрунзенский
100 р.
Фотозона для гендер-пати
Минск, Фрунзенский
Договорная
Новогоднее поздравление
Минск, Фрунзенский
Договорная
Цыганское шоу восточные танцы на праздник
Минск, Фрунзенский
40 р.
Дед МОРОЗ, Минск и не только
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги повара с выездом, кейтеринг
Минск, Фрунзенский
15 р.
Лэпбук и дидактические игры по экономическому восп
Минск, Фрунзенский
225 р.
Декор зал для свадьбы усадьба
Минск, Фрунзенский
100 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Букеты из сладостей, конфет, шоколада
Минск, Фрунзенский
Договорная
Поздравление Чебурашки на любое торжество
Минск, Фрунзенский
80 р.
Медведь на праздник
Минск, Фрунзенский
250 р.
Генератор мыльных пузырей Antari Bubble Machine B1
Минск, Фрунзенский
50 р.
Макияж + Причёска
Минск, Фрунзенский
Договорная
Большой белый медведь на праздник
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дедушка Мороз и Снегурочка на Новый год
Минск, Фрунзенский
Договорная
Домашние торты на заказ
Минск, Фрунзенский
30 р.
Бенто торт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Фотозона на выпускной. Детский сад,школа.
Минск, Фрунзенский
60 р.
Baby shower, праздник
Минск, Фрунзенский
60 р.
Аниматор на детский день рождения
Минск, Фрунзенский
350 р.
Оформление свадьбы
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский