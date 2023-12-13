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Услуги для торжеств в Фрунзенском районе Минска

Дед Мороз

50 р.

Дед Мороз

Минск, Фрунзенский

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Музыканты,шоу программа

Договорная

Музыканты,шоу программа

Минск, Фрунзенский

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Фрунзенский

Корпоратив новогодний

150 р.

Корпоратив новогодний

Минск, Фрунзенский

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Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Фрунзенский

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Услуги повара и официанта

Договорная

Услуги повара и официанта

Минск, Фрунзенский

Личный Шеф Повар

Договорная

Личный Шеф Повар

Минск, Фрунзенский

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Колонка караоке JBL on the go прокат / аренда

50 р.

Колонка караоке JBL on the go прокат / аренда

Минск, Фрунзенский

JBL Partybox 310 в аренду/прокат

75 р.

JBL Partybox 310 в аренду/прокат

Минск, Фрунзенский

Вызов Деда Мороза на дом 80р

Договорная

Вызов Деда Мороза на дом 80р

Минск, Фрунзенский

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Обслуживание свадеб ВЕДУЩИЙ- ФОТО -ВИДЕО

303 р.

Обслуживание свадеб ВЕДУЩИЙ- ФОТО -ВИДЕО

Минск, Фрунзенский

Концентрат для гигантских мыльных пузырей Gig Bubb

120 р.

Концентрат для гигантских мыльных пузырей Gig Bubb

Минск, Фрунзенский

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Ведущая/тамада и диджей. Новый Год. Дед Мороз...

Договорная

Ведущая/тамада и диджей. Новый Год. Дед Мороз...

Минск, Фрунзенский

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Живой звук-Музыкант- вокалист, любое мероприятие

100 р.

Живой звук-Музыкант- вокалист, любое мероприятие

Минск, Фрунзенский

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Фрунзенский

Оформление праздника шарами

Договорная

Оформление праздника шарами

Минск, Фрунзенский

Сладкий букет в кружке, сладкий подарок

30 р.

Сладкий букет в кружке, сладкий подарок

Минск, Фрунзенский

Праздничные услуги

50 р.

Праздничные услуги

Минск, Фрунзенский

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Гирлянда из шаров

28 р.

Гирлянда из шаров

Минск, Фрунзенский

Поздравление деда мороза

35 р.

Поздравление деда мороза

Минск, Фрунзенский

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

40 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Минск, Фрунзенский

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Дед Мороз

35 р.

Дед Мороз

Минск, Фрунзенский

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Фотозона для гендер-пати

100 р.

Фотозона для гендер-пати

Минск, Фрунзенский

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Новогоднее поздравление

Договорная

Новогоднее поздравление

Минск, Фрунзенский

Цыганское шоу восточные танцы на праздник

Договорная

Цыганское шоу восточные танцы на праздник

Минск, Фрунзенский

Дед МОРОЗ, Минск и не только

40 р.

Дед МОРОЗ, Минск и не только

Минск, Фрунзенский

Услуги повара с выездом, кейтеринг

Договорная

Услуги повара с выездом, кейтеринг

Минск, Фрунзенский

Лэпбук и дидактические игры по экономическому восп

15 р.

Лэпбук и дидактические игры по экономическому восп

Минск, Фрунзенский

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Декор зал для свадьбы усадьба

225 р.

Декор зал для свадьбы усадьба

Минск, Фрунзенский

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Дед Мороз и Снегурочка

100 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Фрунзенский

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Букеты из сладостей, конфет, шоколада

Договорная

Букеты из сладостей, конфет, шоколада

Минск, Фрунзенский

Поздравление Чебурашки на любое торжество

Договорная

Поздравление Чебурашки на любое торжество

Минск, Фрунзенский

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Медведь на праздник

80 р.

Медведь на праздник

Минск, Фрунзенский

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Генератор мыльных пузырей Antari Bubble Machine B1

250 р.

Генератор мыльных пузырей Antari Bubble Machine B1

Минск, Фрунзенский

Макияж + Причёска

50 р.

Макияж + Причёска

Минск, Фрунзенский

Большой белый медведь на праздник

Договорная

Большой белый медведь на праздник

Минск, Фрунзенский

Дедушка Мороз и Снегурочка на Новый год

Договорная

Дедушка Мороз и Снегурочка на Новый год

Минск, Фрунзенский

Домашние торты на заказ

Договорная

Домашние торты на заказ

Минск, Фрунзенский

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Бенто торт

30 р.

Бенто торт

Минск, Фрунзенский

Фотозона на выпускной. Детский сад,школа.

Договорная

Фотозона на выпускной. Детский сад,школа.

Минск, Фрунзенский

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Baby shower, праздник

60 р.

Baby shower, праздник

Минск, Фрунзенский

Аниматор на детский день рождения

60 р.

Аниматор на детский день рождения

Минск, Фрунзенский

Оформление свадьбы

350 р.

Оформление свадьбы

Минск, Фрунзенский

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