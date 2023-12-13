Ремонт мебели в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели
Минск, Фрунзенский
100 р.
Перетяжка мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Швея
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт офисных кресел и стульев.
Минск, Фрунзенский
30 р.
Перетяжка в Минске.Перетяжка мягкой мебели.Ремонт
Минск, Фрунзенский
10 р.
РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт и реставрация мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПЕРЕТЯЖКА, ОБИВКА, РЕМОНТ диванов в Минске
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%. Доставка.
Минск, Фрунзенский
10 р.
Перетяжка мебели / Обивка / Ремонт мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
120 р.
Замена кухонных фасадов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт мультиблока, механизм качания, (Samurai )
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обивка/перетяжка/ремонт мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
10 р.
Ремонт кресла, стула
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт Сборка Проектирование мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт мебели, сборка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка КОМПЬЮТЕРНЫХ кресел в Минске
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт и реставрация мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
120 р.
Замена фасадов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка, ремонт кресел и стульев
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка Мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка Дивана
Минск, Фрунзенский
Договорная
Реставрация мебели
Минск, Фрунзенский
10 р.
Сборщик корпусной мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
25 р.
Поролон мебельный
Минск, Фрунзенский
111 р.
Ремонт корпусной мебели.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт и замена механизмов для мягкой мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт углового дивана
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт кресла
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт кроватей
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ
Минск, Центральный
Договорная
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов
Минск, Центральный
10 р.
Ремонт кресла, стула
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.
Витебская, Сенно
Договорная
Перетяжка, ремонт кресел и стульев
Минск, Фрунзенский