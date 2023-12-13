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Ремонт мебели в Фрунзенском районе Минска

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Договорная

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка мебели

100 р.

Перетяжка мебели

Минск, Фрунзенский

Договорная

Швея

Минск, Фрунзенский

Ремонт офисных кресел и стульев.

Договорная

Ремонт офисных кресел и стульев.

Минск, Фрунзенский

Перетяжка в Минске.Перетяжка мягкой мебели.Ремонт

30 р.

Перетяжка в Минске.Перетяжка мягкой мебели.Ремонт

Минск, Фрунзенский

РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВА

10 р.

РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВА

Минск, Фрунзенский

Ремонт и реставрация мягкой мебели

Договорная

Ремонт и реставрация мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

ПЕРЕТЯЖКА, ОБИВКА, РЕМОНТ диванов в Минске

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА, ОБИВКА, РЕМОНТ диванов в Минске

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%. Доставка.

Договорная

Перетяжка мягкой мебели. Рассрочка 0%. Доставка.

Минск, Фрунзенский

Перетяжка мебели / Обивка / Ремонт мягкой мебели

10 р.

Перетяжка мебели / Обивка / Ремонт мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Замена кухонных фасадов

120 р.

Замена кухонных фасадов

Минск, Фрунзенский

Ремонт мультиблока, механизм качания, (Samurai )

Договорная

Ремонт мультиблока, механизм качания, (Samurai )

Минск, Фрунзенский

Обивка/перетяжка/ремонт мягкой мебели

Договорная

Обивка/перетяжка/ремонт мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт мебели

Договорная

Ремонт мебели

Минск, Фрунзенский

Ремонт Сборка Проектирование мебели

Договорная

Ремонт Сборка Проектирование мебели

Минск, Фрунзенский

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Ремонт мебели, сборка

Договорная

Ремонт мебели, сборка

Минск, Фрунзенский

Перетяжка КОМПЬЮТЕРНЫХ кресел в Минске

Договорная

Перетяжка КОМПЬЮТЕРНЫХ кресел в Минске

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Ремонт и реставрация мягкой мебели

Договорная

Ремонт и реставрация мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Замена фасадов

120 р.

Замена фасадов

Минск, Фрунзенский

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Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка Мебели

Договорная

Перетяжка Мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка Дивана

Договорная

Перетяжка Дивана

Минск, Фрунзенский

Реставрация мебели

Договорная

Реставрация мебели

Минск, Фрунзенский

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Сборщик корпусной мебели

10 р.

Сборщик корпусной мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Поролон мебельный

25 р.

Поролон мебельный

Минск, Фрунзенский

Ремонт корпусной мебели.

111 р.

Ремонт корпусной мебели.

Минск, Фрунзенский

Ремонт и замена механизмов для мягкой мебели

Договорная

Ремонт и замена механизмов для мягкой мебели

Минск, Фрунзенский

Перетяжка и ремонт углового дивана

Договорная

Перетяжка и ремонт углового дивана

Минск, Фрунзенский

Перетяжка и ремонт кресла

Договорная

Перетяжка и ремонт кресла

Минск, Фрунзенский

Перетяжка и ремонт кроватей

Договорная

Перетяжка и ремонт кроватей

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

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