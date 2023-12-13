Ремонтно-строительные работы в Фрунзенском районе Минска
20 р.
Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Строительство домов и ремонт квартир
Минск, Фрунзенский
50 р.
Монолитный Фундамент Перекрытие Забор Пояс Пол
Минск, Фрунзенский
Договорная
Монтаж (установка) кондиционеров
Минск, Фрунзенский
15 р.
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ
Минск, Фрунзенский
10 р.
ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
100 р.
Услуги гидромолота Демонтажные работы
Минск, Фрунзенский
75 р.
Аренда мини погрузчика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кровельные работы, монтаж крыш
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Обвязка ( обустройство ) скважины под ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ливневая канализация для дома
Минск, Фрунзенский
Договорная
Лестница деревянная изготовление
Минск, Фрунзенский
2 р.
Тёплый шов гермитизацыя швов...
Минск, Фрунзенский
70 р.
сверление в бетоне алмазными коронками ,резка бето
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подъем домов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обшивка балкона ламинатом/ вагонкой
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бурение скважин на воду Минск и Минская область
Минск, Фрунзенский
30 р.
Обшивка зданий металлопрофилем
Минск, Фрунзенский
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА ПОЛУСУХАЯ,КВАРТИРЕ, КОМНАТЕ, ГАРАЖЕ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Лестница второго этажа.
Минск, Фрунзенский
70 р.
Укладка асфальта
Минск, Фрунзенский
35 р.
Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб
Минск, Фрунзенский
55 р.
ремонт фундамента замена трухлявых венцов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Строительство блочных и кирпичных домов под ключ в Минске и Минской области
Минск, Фрунзенский
45 р.
Монолитные работы, фундамент ленточный, свайно-ростверковый, плитный, из блоков ФБС
Минск, Фрунзенский
10 р.
Безвоздушная покраска
Минск, Фрунзенский
100 р.
Ремонт скважин Минск и Минская область
Минск, Фрунзенский
Договорная
Плотник-столяр
Минск, Фрунзенский
Договорная
Промышленный альпинизм
Минск, Фрунзенский
Договорная
УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кровельные работы, монтаж, демонтаж любой кровли.
Минск, Фрунзенский
Договорная
честный и лояльный подход к выполнению и стоимост
Минск, Фрунзенский
Договорная
Устройство проемов в несущих стенах, перекрытиях..
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подъем дома, усиление фундамента, замена венцов
Минск, Фрунзенский
700 р.
Септик без откачки и запаха
Минск, Фрунзенский
700 р.
Выкопать канализацию Минск
Минск, Фрунзенский
8 р.
Стяжка пола полусухая цементно-песчаная
Минск, Фрунзенский
8 р.
Полусухая стяжка пола в Минске и Минской области .
Минск, Фрунзенский
990 р.
Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД
Минск, Фрунзенский
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный