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Ремонтно-строительные работы в Фрунзенском районе Минска

Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

20 р.

Монтаж сайдинга ,блокхауса,водосточной системы

Минск, Фрунзенский

Строительство домов и ремонт квартир

Договорная

Строительство домов и ремонт квартир

Минск, Фрунзенский

Монолитный Фундамент Перекрытие Забор Пояс Пол

50 р.

Монолитный Фундамент Перекрытие Забор Пояс Пол

Минск, Фрунзенский

Монтаж (установка) кондиционеров

Договорная

Монтаж (установка) кондиционеров

Минск, Фрунзенский

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

15 р.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ДРЕНАЖ ГАЗОН КАНАЛИЗАЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин

10 р.

ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин

Минск, Фрунзенский

Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот

70 р.

Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот

Минск, Фрунзенский

Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот

70 р.

Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот

Минск, Фрунзенский

Услуги гидромолота Демонтажные работы

100 р.

Услуги гидромолота Демонтажные работы

Минск, Фрунзенский

Аренда мини погрузчика

75 р.

Аренда мини погрузчика

Минск, Фрунзенский

Кровельные работы, монтаж крыш

Договорная

Кровельные работы, монтаж крыш

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Обвязка ( обустройство ) скважины под ключ

1 000 р.

Обвязка ( обустройство ) скважины под ключ

Минск, Фрунзенский

Ливневая канализация для дома

Договорная

Ливневая канализация для дома

Минск, Фрунзенский

Лестница деревянная изготовление

Договорная

Лестница деревянная изготовление

Минск, Фрунзенский

Тёплый шов гермитизацыя швов...

2 р.

Тёплый шов гермитизацыя швов...

Минск, Фрунзенский

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сверление в бетоне алмазными коронками ,резка бето

70 р.

сверление в бетоне алмазными коронками ,резка бето

Минск, Фрунзенский

Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.

Договорная

Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.

Минск, Фрунзенский

Подъем домов

Договорная

Подъем домов

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Обшивка балкона ламинатом/ вагонкой

Договорная

Обшивка балкона ламинатом/ вагонкой

Минск, Фрунзенский

Бурение скважин на воду Минск и Минская область

Договорная

Бурение скважин на воду Минск и Минская область

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Обшивка зданий металлопрофилем

30 р.

Обшивка зданий металлопрофилем

Минск, Фрунзенский

СТЯЖКА ПОЛА ПОЛУСУХАЯ,КВАРТИРЕ, КОМНАТЕ, ГАРАЖЕ

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА ПОЛУСУХАЯ,КВАРТИРЕ, КОМНАТЕ, ГАРАЖЕ

Минск, Фрунзенский

Лестница второго этажа.

Договорная

Лестница второго этажа.

Минск, Фрунзенский

Укладка асфальта

70 р.

Укладка асфальта

Минск, Фрунзенский

Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб

35 р.

Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб

Минск, Фрунзенский

ремонт фундамента замена трухлявых венцов

55 р.

ремонт фундамента замена трухлявых венцов

Минск, Фрунзенский

Строительство блочных и кирпичных домов под ключ в Минске и Минской области

Договорная

Строительство блочных и кирпичных домов под ключ в Минске и Минской области

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Монолитные работы, фундамент ленточный, свайно-ростверковый, плитный, из блоков ФБС

45 р.

Монолитные работы, фундамент ленточный, свайно-ростверковый, плитный, из блоков ФБС

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Безвоздушная покраска

10 р.

Безвоздушная покраска

Минск, Фрунзенский

Ремонт скважин Минск и Минская область

100 р.

Ремонт скважин Минск и Минская область

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Плотник-столяр

Договорная

Плотник-столяр

Минск, Фрунзенский

Промышленный альпинизм

Договорная

Промышленный альпинизм

Минск, Фрунзенский

УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ

Договорная

УКЛАДКА ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПОД КЛЮЧ

Минск, Фрунзенский

Кровельные работы, монтаж, демонтаж любой кровли.

Договорная

Кровельные работы, монтаж, демонтаж любой кровли.

Минск, Фрунзенский

честный и лояльный подход к выполнению и стоимост

Договорная

честный и лояльный подход к выполнению и стоимост

Минск, Фрунзенский

Устройство проемов в несущих стенах, перекрытиях..

Договорная

Устройство проемов в несущих стенах, перекрытиях..

Минск, Фрунзенский

Подъем дома, усиление фундамента, замена венцов

Договорная

Подъем дома, усиление фундамента, замена венцов

Минск, Фрунзенский

Септик без откачки и запаха

700 р.

Септик без откачки и запаха

Минск, Фрунзенский

Выкопать канализацию Минск

700 р.

Выкопать канализацию Минск

Минск, Фрунзенский

Стяжка пола полусухая цементно-песчаная

8 р.

Стяжка пола полусухая цементно-песчаная

Минск, Фрунзенский

Полусухая стяжка пола в Минске и Минской области .

8 р.

Полусухая стяжка пола в Минске и Минской области .

Минск, Фрунзенский

Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД

990 р.

Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД

Минск, Фрунзенский

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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