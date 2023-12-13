Няни и сиделки в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Услуги сиделки в новый год
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.
Минск, Фрунзенский
8 р.
Сиделки
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Опытная сиделка с медицинским образованием
Минск, Фрунзенский
Договорная
Опытный помощник (сиделка) для пожилого человека (
Минск, Фрунзенский
13 р.
НЯНЯ
Минск, Фрунзенский
5 р.
Няня (только подработка)
Минск, Фрунзенский
8 р.
Няня срочная на час день сутки
Минск, Фрунзенский
Договорная
VIP Сиделка за пожилыми, инвалидами.Без проживания
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня,бебиситтер
Минск, Фрунзенский
10 р.
няня
Минск, Фрунзенский
9 р.
Няня для вашего малыша
Минск, Фрунзенский
Договорная
Необходима сиделка
Минск, Фрунзенский
50 р.
Сиделка
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Воспитатель Няня
Минск, Фрунзенский
12 р.
Подготовка к школе, няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Няня-бебиситтер выходного дня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня для девочки 1год 8 месяцев
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка -
Минск, Фрунзенский
Договорная
Няня для мальчика 4,8 лет
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня для ребенка
Минск, Фрунзенский
7 р.
Няня, услуги няни
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Няня
Минск, Фрунзенский
70 р.
Уборка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Работа сиделка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу сиделкой
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Гувернантка
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня от 0-12лет.
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка Минск с проживанием
Минск, Фрунзенский
Договорная
Окажу услуги сиделки с проживанием сиделка
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сиделка
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
12 р.
Няня
Минск, Фрунзенский
10 р.
Няня (ночная)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем сиделку
Минск, Фрунзенский