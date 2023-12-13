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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Фрунзенском районе Минска

Договорная

Услуги сиделки в новый год

Минск, Фрунзенский

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Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Договорная

Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Минск, Фрунзенский

8 р.

Сиделки

Минск, Фрунзенский

Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

Договорная

Сиделка

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Опытная сиделка с медицинским образованием

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Опытный помощник (сиделка) для пожилого человека (

Минск, Фрунзенский

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НЯНЯ

13 р.

НЯНЯ

Минск, Фрунзенский

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Няня (только подработка)

5 р.

Няня (только подработка)

Минск, Фрунзенский

Няня срочная на час день сутки

8 р.

Няня срочная на час день сутки

Минск, Фрунзенский

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VIP Сиделка за пожилыми, инвалидами.Без проживания

Договорная

VIP Сиделка за пожилыми, инвалидами.Без проживания

Минск, Фрунзенский

Няня,бебиситтер

10 р.

Няня,бебиситтер

Минск, Фрунзенский

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няня

10 р.

няня

Минск, Фрунзенский

9 р.

Няня для вашего малыша

Минск, Фрунзенский

Необходима сиделка

Договорная

Необходима сиделка

Минск, Фрунзенский

50 р.

Сиделка

Минск, Фрунзенский

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Воспитатель Няня

1 000 р.

Воспитатель Няня

Минск, Фрунзенский

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12 р.

Подготовка к школе, няня

Минск, Фрунзенский

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Няня-бебиситтер выходного дня

Договорная

Няня-бебиситтер выходного дня

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Сиделка

Минск, Фрунзенский

10 р.

Няня для девочки 1год 8 месяцев

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Сиделка -

Минск, Фрунзенский

Договорная

Няня для мальчика 4,8 лет

Минск, Фрунзенский

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10 р.

Няня для ребенка

Минск, Фрунзенский

Няня, услуги няни

7 р.

Няня, услуги няни

Минск, Фрунзенский

Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

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Няня

Договорная

Няня

Минск, Фрунзенский

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Уборка

70 р.

Уборка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Договорная

Работа сиделка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу сиделкой

Минск, Фрунзенский

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10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

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Гувернантка

Договорная

Гувернантка

Минск, Фрунзенский

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Няня от 0-12лет.

10 р.

Няня от 0-12лет.

Минск, Фрунзенский

Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Сиделка Минск с проживанием

Минск, Фрунзенский

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Окажу услуги сиделки с проживанием сиделка

Договорная

Окажу услуги сиделки с проживанием сиделка

Минск, Фрунзенский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Сиделка

Минск, Фрунзенский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

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Няня

12 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

Няня (ночная)

10 р.

Няня (ночная)

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищем сиделку

Минск, Фрунзенский

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