Ремонт и пошив одежды в Фрунзенском районе Минска
20 р.
Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив одежды оптом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов
Минск, Фрунзенский
5 р.
Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры
Минск, Фрунзенский
Договорная
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды, машинная вышивка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив изделий
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дизайнер/портной сценический одежды
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив изделий, ремонт одежды
Минск, Фрунзенский
80 р.
Нижнее белье
Минск, Фрунзенский
20 р.
Наколенники для танца
Минск, Фрунзенский
30 р.
Защита на стрипы пвх
Минск, Фрунзенский
40 р.
Защита на стрипы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перешив и пошив из кожи и меха
Минск, Фрунзенский
Договорная
Швея на дому
Минск, Фрунзенский
30 р.
Штопка джинс с доставкой
Минск, Фрунзенский
0.50 р.
Обтяжка пуговиц тканью
Минск, Фрунзенский
3.89 р.
Кружева эластичные '' CHANTY ''
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт и подгонка одежды
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды с выездом мастера на дом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пошив одежды на заказ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт одежды и пошив штор.
Минск, Фрунзенский