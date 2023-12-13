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Ремонт и пошив одежды
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Ремонт и пошив одежды в Фрунзенском районе Минска

Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др

20 р.

Костюмы для танца, стрип,гоу,pole dance и др

Минск, Фрунзенский

Пошив одежды оптом

Договорная

Пошив одежды оптом

Минск, Фрунзенский

Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов

Договорная

Швейное ателье, пошив свадебных/вечерних нарядов

Минск, Фрунзенский

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Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА

5 р.

Ремонт обуви сумок рюкзаков чемоданов ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры

Договорная

Салфетки, ланчматы любые цвета и размеры

Минск, Фрунзенский

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34

Договорная

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ КАМЕННАЯ ГОРКА НЕМАНСКАЯ 34

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды, машинная вышивка

Договорная

Ремонт одежды, машинная вышивка

Минск, Фрунзенский

Пошив изделий

Договорная

Пошив изделий

Минск, Фрунзенский

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Дизайнер/портной сценический одежды

Договорная

Дизайнер/портной сценический одежды

Минск, Фрунзенский

Пошив изделий, ремонт одежды

Договорная

Пошив изделий, ремонт одежды

Минск, Фрунзенский

Нижнее белье

80 р.

Нижнее белье

Минск, Фрунзенский

Наколенники для танца

20 р.

Наколенники для танца

Минск, Фрунзенский

Защита на стрипы пвх

30 р.

Защита на стрипы пвх

Минск, Фрунзенский

Защита на стрипы

40 р.

Защита на стрипы

Минск, Фрунзенский

Договорная

Перешив и пошив из кожи и меха

Минск, Фрунзенский

Швея на дому

Договорная

Швея на дому

Минск, Фрунзенский

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Штопка джинс с доставкой

30 р.

Штопка джинс с доставкой

Минск, Фрунзенский

Обтяжка пуговиц тканью

0.50 р.

Обтяжка пуговиц тканью

Минск, Фрунзенский

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Кружева эластичные '' CHANTY ''

3.89 р.

Кружева эластичные '' CHANTY ''

Минск, Фрунзенский

Ремонт и подгонка одежды

Договорная

Ремонт и подгонка одежды

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды с выездом мастера на дом

Договорная

Ремонт одежды с выездом мастера на дом

Минск, Фрунзенский

Пошив одежды на заказ

Договорная

Пошив одежды на заказ

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды

Договорная

Ремонт одежды

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды и пошив штор.

Договорная

Ремонт одежды и пошив штор.

Минск, Фрунзенский

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Разработка лекал одежды

Договорная

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