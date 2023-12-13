Авто услуги в Фрунзенском районе Минска
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочные работы,ремонт кузова
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский
35 р.
Выездная компьютерная авто диагностика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Установка газового оборудования на автомобили.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги сто, автосервиса. Шиномонтаж
Минск, Фрунзенский
50 р.
Эвакуатор минск и рб
Минск, Фрунзенский
150 р.
Требуется химчистка салона авто
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочные работы,антикоррозийная обработка,ремонт
Минск, Фрунзенский
Договорная
РЕМОНТ И УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пескоструйная обработка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Установка ГБО на авто.
Минск, Фрунзенский
70 р.
Автоподбор Минск , подбор авто Минск . Диагностика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Эндоскоп поршневой системы двигателя с выездом Мин
Минск, Фрунзенский
35 р.
3D Развал-схождения
Минск, Фрунзенский
20 р.
Ремонт подвески, ходовой и тормозной систем
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочные работы,ремонт авто,обработка кузова
Минск, Фрунзенский
40 р.
Прокат авто Минск, аренда авто Минск
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пайка/клейка пластика. Ремонт бамперов, мотопласти
Минск, Фрунзенский
10 р.
Чистка авто от снега и сугробов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт форсунок , тнвд , Common Rail, Колодищи.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт ТНВД , форсунок с дизельных авто (Колодищи)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Проверка,чистка форсунок бензиновых дизельных авто
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочные работы, покраска
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочные работы,ремонт авто
Минск, Фрунзенский
10 р.
Выездной Автоэлектрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт стартеров и генераторов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Эвакуатор эвакуация услуги перевозки авто
Минск, Фрунзенский
80 р.
эвакуатор мото. авто.спецтехн.Минск и РБ 24/7
Минск, Фрунзенский
Договорная
Химчистка, полировка.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Эвакуатор Минск РБ КРУГЛОСУТОЧНО
Минск, Фрунзенский
700 р.
Авто из США и Кореи под заказ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Локальный ремонт ЛКП авто
Минск, Фрунзенский
Договорная
Развал-схождение, шиномонтаж, регулировка фар
Минск, Фрунзенский
20 р.
Расшиповка шин и покрышек. Минск.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Балансировка без центрального отверстия. ЦО
Минск, Фрунзенский
50 р.
Полимерная покраска штампованных дисков.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аргон. Минск. Аргонная сварка. Диски, трубки и т.п
Минск, Фрунзенский
700 р.
Пригон, подбор, покупка, доставка авто из Европы,
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сварочный ремонт кабин грузовых авто
Минск, Фрунзенский
Договорная
Покраска авто
Минск, Фрунзенский
15 р.
Автоэлектрик на выезд Круглосуточно
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский