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Авто услуги в Фрунзенском районе Минска

УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сварочные работы,ремонт кузова

Договорная

Сварочные работы,ремонт кузова

Минск, Фрунзенский

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Выездная компьютерная авто диагностика

35 р.

Выездная компьютерная авто диагностика

Минск, Фрунзенский

Установка газового оборудования на автомобили.

Договорная

Установка газового оборудования на автомобили.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Услуги сто, автосервиса. Шиномонтаж

Договорная

Услуги сто, автосервиса. Шиномонтаж

Минск, Фрунзенский

Эвакуатор минск и рб

50 р.

Эвакуатор минск и рб

Минск, Фрунзенский

150 р.

Требуется химчистка салона авто

Минск, Фрунзенский

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Сварочные работы,антикоррозийная обработка,ремонт

Договорная

Сварочные работы,антикоррозийная обработка,ремонт

Минск, Фрунзенский

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Договорная

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Пескоструйная обработка

Договорная

Пескоструйная обработка

Минск, Фрунзенский

Установка ГБО на авто.

Договорная

Установка ГБО на авто.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Автоподбор Минск , подбор авто Минск . Диагностика

70 р.

Автоподбор Минск , подбор авто Минск . Диагностика

Минск, Фрунзенский

Эндоскоп поршневой системы двигателя с выездом Мин

Договорная

Эндоскоп поршневой системы двигателя с выездом Мин

Минск, Фрунзенский

3D Развал-схождения

35 р.

3D Развал-схождения

Минск, Фрунзенский

Ремонт подвески, ходовой и тормозной систем

20 р.

Ремонт подвески, ходовой и тормозной систем

Минск, Фрунзенский

Сварочные работы,ремонт авто,обработка кузова

Договорная

Сварочные работы,ремонт авто,обработка кузова

Минск, Фрунзенский

Прокат авто Минск, аренда авто Минск

40 р.

Прокат авто Минск, аренда авто Минск

Минск, Фрунзенский

Пайка/клейка пластика. Ремонт бамперов, мотопласти

Договорная

Пайка/клейка пластика. Ремонт бамперов, мотопласти

Минск, Фрунзенский

Чистка авто от снега и сугробов

10 р.

Чистка авто от снега и сугробов

Минск, Фрунзенский

Ремонт форсунок , тнвд , Common Rail, Колодищи.

Договорная

Ремонт форсунок , тнвд , Common Rail, Колодищи.

Минск, Фрунзенский

Ремонт ТНВД , форсунок с дизельных авто (Колодищи)

Договорная

Ремонт ТНВД , форсунок с дизельных авто (Колодищи)

Минск, Фрунзенский

Проверка,чистка форсунок бензиновых дизельных авто

Договорная

Проверка,чистка форсунок бензиновых дизельных авто

Минск, Фрунзенский

Сварочные работы, покраска

Договорная

Сварочные работы, покраска

Минск, Фрунзенский

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Минск, Фрунзенский

Сварочные работы,ремонт авто

Договорная

Сварочные работы,ремонт авто

Минск, Фрунзенский

Выездной Автоэлектрик

10 р.

Выездной Автоэлектрик

Минск, Фрунзенский

Ремонт стартеров и генераторов

Договорная

Ремонт стартеров и генераторов

Минск, Фрунзенский

Эвакуатор эвакуация услуги перевозки авто

Договорная

Эвакуатор эвакуация услуги перевозки авто

Минск, Фрунзенский

эвакуатор мото. авто.спецтехн.Минск и РБ 24/7

80 р.

эвакуатор мото. авто.спецтехн.Минск и РБ 24/7

Минск, Фрунзенский

Химчистка, полировка.

Договорная

Химчистка, полировка.

Минск, Фрунзенский

Эвакуатор Минск РБ КРУГЛОСУТОЧНО

Договорная

Эвакуатор Минск РБ КРУГЛОСУТОЧНО

Минск, Фрунзенский

Авто из США и Кореи под заказ

700 р.

Авто из США и Кореи под заказ

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Локальный ремонт ЛКП авто

Договорная

Локальный ремонт ЛКП авто

Минск, Фрунзенский

Развал-схождение, шиномонтаж, регулировка фар

Договорная

Развал-схождение, шиномонтаж, регулировка фар

Минск, Фрунзенский

Расшиповка шин и покрышек. Минск.

20 р.

Расшиповка шин и покрышек. Минск.

Минск, Фрунзенский

Балансировка без центрального отверстия. ЦО

Договорная

Балансировка без центрального отверстия. ЦО

Минск, Фрунзенский

Полимерная покраска штампованных дисков.

50 р.

Полимерная покраска штампованных дисков.

Минск, Фрунзенский

Аргон. Минск. Аргонная сварка. Диски, трубки и т.п

Договорная

Аргон. Минск. Аргонная сварка. Диски, трубки и т.п

Минск, Фрунзенский

Пригон, подбор, покупка, доставка авто из Европы,

700 р.

Пригон, подбор, покупка, доставка авто из Европы,

Минск, Фрунзенский

Сварочный ремонт кабин грузовых авто

Договорная

Сварочный ремонт кабин грузовых авто

Минск, Фрунзенский

Покраска авто

Договорная

Покраска авто

Минск, Фрунзенский

Автоэлектрик на выезд Круглосуточно

15 р.

Автоэлектрик на выезд Круглосуточно

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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