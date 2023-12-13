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Бытовые услуги, ремонт в Фрунзенском районе Минска

Муж на час
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Договорная

Муж на час

Минск, Фрунзенский

Муж на час
vip

Договорная

Муж на час

Минск, Фрунзенский

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Фрунзенский

Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.

Договорная

Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.

Минск, Фрунзенский

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Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Срочный ремонт обуви сумок чемоданов портфелей

5 р.

Срочный ремонт обуви сумок чемоданов портфелей

Минск, Фрунзенский

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Стиральная машина Атлант. Гарантия 6 месяцев

450 р.

Стиральная машина Атлант. Гарантия 6 месяцев

Минск, Фрунзенский

Сборка диванов, кроватей, шкафов. Доступные цены

25 р.

Сборка диванов, кроватей, шкафов. Доступные цены

Минск, Фрунзенский

Клининг помощь в уборке

Договорная

Клининг помощь в уборке

Минск, Фрунзенский

Выездные и стационарные банкеты

25 р.

Выездные и стационарные банкеты

Минск, Фрунзенский

20 р.

уборка квартир

Минск, Фрунзенский

Сборка и монтаж кухни, установка кухонной техники

75 р.

Сборка и монтаж кухни, установка кухонной техники

Минск, Фрунзенский

Бесплатно

Помогу освободить квартиру, гараж, иные помещения

Минск, Фрунзенский

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Уборка квартир,домов . Закажи сейчас.

60 р.

Уборка квартир,домов . Закажи сейчас.

Минск, Фрунзенский

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Химчистка дивана

40 р.

Химчистка дивана

Минск, Фрунзенский

Клининг: Уборка квартир Мойка окон Химчистка

Договорная

Клининг: Уборка квартир Мойка окон Химчистка

Минск, Фрунзенский

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Аренда МТЗ со щеткой и отвалом Уборка снега

70 р.

Аренда МТЗ со щеткой и отвалом Уборка снега

Минск, Фрунзенский

Уборка квартир и домов.Недорого,без посредников

Договорная

Уборка квартир и домов.Недорого,без посредников

Минск, Фрунзенский

Мойка окон зимой с двух сторон.Недорого и качество

Договорная

Мойка окон зимой с двух сторон.Недорого и качество

Минск, Фрунзенский

Сборка мягкой и корпусной мебели

20 р.

Сборка мягкой и корпусной мебели

Минск, Фрунзенский

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Удаления запахов

50 р.

Удаления запахов

Минск, Фрунзенский

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
аренда легкового прицепа

10 р.

аренда легкового прицепа

Минск, Фрунзенский

Договорная

клининг послестроительная уборка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Соберу не дорого мебель (Ами,Анрэкс,Икеа... )

Минск, Фрунзенский

уборка квартир не дорого

Договорная

уборка квартир не дорого

Минск, Фрунзенский

Уборка снега,льда,сосулек вручную (ручная уборка)

1 р.

Уборка снега,льда,сосулек вручную (ручная уборка)

Минск, Фрунзенский

Клининг, уборка жилых помещений

Договорная

Клининг, уборка жилых помещений

Минск, Фрунзенский

Откачка канализации

120 р.

Откачка канализации

Минск, Фрунзенский

Подберу бытовую технику, телефон, компьютер

10 р.

Подберу бытовую технику, телефон, компьютер

Минск, Фрунзенский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Фрунзенский

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Уборка снега минипогручиком

60 р.

Уборка снега минипогручиком

Минск, Фрунзенский

Сборка мебели. Соберу мебель

Договорная

Сборка мебели. Соберу мебель

Минск, Фрунзенский

Уборка снега. Круглосуточно

75 р.

Уборка снега. Круглосуточно

Минск, Фрунзенский

Подготовка Гаража для сдачи или продажи.

Договорная

Подготовка Гаража для сдачи или продажи.

Минск, Фрунзенский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Фрунзенский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Фрунзенский

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Фрунзенский

Договорная

Клининг

Минск, Фрунзенский

Договорная

Уборка, мытьё окон, глажка белья

Минск, Фрунзенский

Договорная

Помощь по хозяйству

Минск, Фрунзенский

Уборка.Клининг.Мойка окон.

Договорная

Уборка.Клининг.Мойка окон.

Минск, Фрунзенский

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15 р.

Мойка окон, уборка квартир

Минск, Фрунзенский

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Клининг. Химчистка. Мойка окон

Договорная

Клининг. Химчистка. Мойка окон

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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