Бытовые услуги, ремонт в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.
Минск, Фрунзенский
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
5 р.
Срочный ремонт обуви сумок чемоданов портфелей
Минск, Фрунзенский
450 р.
Стиральная машина Атлант. Гарантия 6 месяцев
Минск, Фрунзенский
25 р.
Сборка диванов, кроватей, шкафов. Доступные цены
Минск, Фрунзенский
Договорная
Клининг помощь в уборке
Минск, Фрунзенский
25 р.
Выездные и стационарные банкеты
Минск, Фрунзенский
20 р.
уборка квартир
Минск, Фрунзенский
75 р.
Сборка и монтаж кухни, установка кухонной техники
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Помогу освободить квартиру, гараж, иные помещения
Минск, Фрунзенский
60 р.
Уборка квартир,домов . Закажи сейчас.
Минск, Фрунзенский
40 р.
Химчистка дивана
Минск, Фрунзенский
Договорная
Клининг: Уборка квартир Мойка окон Химчистка
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда МТЗ со щеткой и отвалом Уборка снега
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка квартир и домов.Недорого,без посредников
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мойка окон зимой с двух сторон.Недорого и качество
Минск, Фрунзенский
20 р.
Сборка мягкой и корпусной мебели
Минск, Фрунзенский
50 р.
Удаления запахов
Минск, Фрунзенский
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
10 р.
аренда легкового прицепа
Минск, Фрунзенский
Договорная
клининг послестроительная уборка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Соберу не дорого мебель (Ами,Анрэкс,Икеа... )
Минск, Фрунзенский
Договорная
уборка квартир не дорого
Минск, Фрунзенский
1 р.
Уборка снега,льда,сосулек вручную (ручная уборка)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Клининг, уборка жилых помещений
Минск, Фрунзенский
120 р.
Откачка канализации
Минск, Фрунзенский
10 р.
Подберу бытовую технику, телефон, компьютер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Фрунзенский
60 р.
Уборка снега минипогручиком
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Соберу мебель
Минск, Фрунзенский
75 р.
Уборка снега. Круглосуточно
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подготовка Гаража для сдачи или продажи.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Фрунзенский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Фрунзенский
Договорная
Клининг
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка, мытьё окон, глажка белья
Минск, Фрунзенский
Договорная
Помощь по хозяйству
Минск, Фрунзенский
Договорная
Уборка.Клининг.Мойка окон.
Минск, Фрунзенский
15 р.
Мойка окон, уборка квартир
Минск, Фрунзенский
Договорная
Клининг. Химчистка. Мойка окон
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель