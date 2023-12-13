Ремонт квартир в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Ремонт квартир ''Под ключ''
Минск, Фрунзенский
Договорная
Декоративная штукатурка
Минск, Фрунзенский
1.50 р.
Поклейка обоев любых видов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
20 р.
Личный мастер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Качественная оклейка обоями,шпатлевка
Минск, Фрунзенский
31 р.
Облицовка плиткой ''Под ключ''
Минск, Фрунзенский
35 р.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Минск, Фрунзенский
7.50 р.
Укладка ламината
Минск, Фрунзенский
4 р.
Поклейка обоев (оклейка обоями)
Минск, Фрунзенский
8 р.
Укладка ламината на пол и стены, кварцвинил
Минск, Фрунзенский
3 р.
Оперативная помощь в ремонте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Весь спектр услуг электрика.
Минск, Фрунзенский
35 р.
ВЫЗОВ САНТЕХНИКА.Сантехнические работы в Минске.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Поклейка обоев
Минск, Фрунзенский
Договорная
Качественная поклейка обоев
Минск, Фрунзенский
1 р.
Электромонтажные работы
Минск, Фрунзенский
3 р.
Поклейка обоев
Минск, Фрунзенский
Договорная
Натяжные Потолки по Супер ценам и Качеству
Минск, Фрунзенский
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт квартир по ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт и отделка квартир под ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дизайнер интерьера
Минск, Фрунзенский
32 р.
укладка плитки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шлифовка деревянных и бетонных полов
Минск, Фрунзенский
Договорная
малярные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Укладка плитки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Межкомнатные перегородки
Минск, Фрунзенский
12 р.
Штукатурные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт квартир ''Под ключ''
Минск, Фрунзенский
25 р.
Отделочные работы
Минск, Фрунзенский
35 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Монтаж плит OSB
Минск, Фрунзенский
Договорная
Поклейка обоев Минск
Минск, Фрунзенский
5 р.
Оклейка обоев, ремонт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электрика Электромонтажные работы
Минск, Фрунзенский
14 р.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В МИНСКЕ И ОБЛАСТИ. АКЦИЯ
Минск, Фрунзенский
30 р.
Монтаж откосов на окна
Минск, Фрунзенский
5 р.
Сантех услуги. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги сантехника. ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель