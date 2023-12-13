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Ремонт квартир в Фрунзенском районе Минска

Ремонт квартир ''Под ключ''
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Договорная

Ремонт квартир ''Под ключ''

Минск, Фрунзенский

Декоративная штукатурка
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Договорная

Декоративная штукатурка

Минск, Фрунзенский

Поклейка обоев любых видов

1.50 р.

Поклейка обоев любых видов

Минск, Фрунзенский

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

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Личный мастер

20 р.

Личный мастер

Минск, Фрунзенский

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Качественная оклейка обоями,шпатлевка

Договорная

Качественная оклейка обоями,шпатлевка

Минск, Фрунзенский

Облицовка плиткой ''Под ключ''

31 р.

Облицовка плиткой ''Под ключ''

Минск, Фрунзенский

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

35 р.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Минск, Фрунзенский

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Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Фрунзенский

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Договорная

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Минск, Фрунзенский

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ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Договорная

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.

Минск, Фрунзенский

Укладка ламината

7.50 р.

Укладка ламината

Минск, Фрунзенский

Поклейка обоев (оклейка обоями)

4 р.

Поклейка обоев (оклейка обоями)

Минск, Фрунзенский

Укладка ламината на пол и стены, кварцвинил

8 р.

Укладка ламината на пол и стены, кварцвинил

Минск, Фрунзенский

Оперативная помощь в ремонте

3 р.

Оперативная помощь в ремонте

Минск, Фрунзенский

Весь спектр услуг электрика.

Договорная

Весь спектр услуг электрика.

Минск, Фрунзенский

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА.Сантехнические работы в Минске.

35 р.

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА.Сантехнические работы в Минске.

Минск, Фрунзенский

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минск, Фрунзенский

Качественная поклейка обоев

Договорная

Качественная поклейка обоев

Минск, Фрунзенский

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Электромонтажные работы

1 р.

Электромонтажные работы

Минск, Фрунзенский

Поклейка обоев

3 р.

Поклейка обоев

Минск, Фрунзенский

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Натяжные Потолки по Супер ценам и Качеству

Договорная

Натяжные Потолки по Супер ценам и Качеству

Минск, Фрунзенский

Муж на час

Договорная

Муж на час

Минск, Фрунзенский

Ремонт квартир по ключ

Договорная

Ремонт квартир по ключ

Минск, Фрунзенский

Ремонт и отделка квартир под ключ

Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ

Минск, Фрунзенский

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

Дизайнер интерьера

Договорная

Дизайнер интерьера

Минск, Фрунзенский

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укладка плитки

32 р.

укладка плитки

Минск, Фрунзенский

Шлифовка деревянных и бетонных полов

Договорная

Шлифовка деревянных и бетонных полов

Минск, Фрунзенский

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малярные работы

Договорная

малярные работы

Минск, Фрунзенский

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минск, Фрунзенский

Межкомнатные перегородки

Договорная

Межкомнатные перегородки

Минск, Фрунзенский

Штукатурные работы

12 р.

Штукатурные работы

Минск, Фрунзенский

Ремонт квартир ''Под ключ''
vip

Договорная

Ремонт квартир ''Под ключ''

Минск, Фрунзенский

Отделочные работы

25 р.

Отделочные работы

Минск, Фрунзенский

Электрик

35 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Монтаж плит OSB

Договорная

Монтаж плит OSB

Минск, Фрунзенский

Поклейка обоев Минск

Договорная

Поклейка обоев Минск

Минск, Фрунзенский

Оклейка обоев, ремонт

5 р.

Оклейка обоев, ремонт

Минск, Фрунзенский

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Электрика Электромонтажные работы

Договорная

Электрика Электромонтажные работы

Минск, Фрунзенский

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В МИНСКЕ И ОБЛАСТИ. АКЦИЯ

14 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В МИНСКЕ И ОБЛАСТИ. АКЦИЯ

Минск, Фрунзенский

Монтаж откосов на окна

30 р.

Монтаж откосов на окна

Минск, Фрунзенский

Сантех услуги. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.

5 р.

Сантех услуги. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР.

Минск, Фрунзенский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуги сантехника. ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ

Договорная

Услуги сантехника. ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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