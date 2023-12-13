logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Прочие услуги
Цена
Продавец
Услуги

Прочие услуги в Фрунзенском районе Минска

Новые прогулочные коляски в обмен на Ваши модульные коляски.
vip

450 р.

Новые прогулочные коляски в обмен на Ваши модульные коляски.

Минск, Фрунзенский

Диагностика, восстановление и сборка аккумуляторов

150 р.

Диагностика, восстановление и сборка аккумуляторов

Минск, Фрунзенский

Интернет 4G 3G Спутниковое ТВ Триколор и НТВ+

Договорная

Интернет 4G 3G Спутниковое ТВ Триколор и НТВ+

Минск, Фрунзенский

Цифровой портрет по фото

85 р.

Цифровой портрет по фото

Минск, Фрунзенский

Доставка товаров из Польши

20 р.

Доставка товаров из Польши

Минск, Фрунзенский

Опрыскиватель штиль

40 р.

Опрыскиватель штиль

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Депиляция воском женская Минск

20 р.

Депиляция воском женская Минск

Минск, Фрунзенский

Настройка профи пианино,роялей

50 р.

Настройка профи пианино,роялей

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Радиодетали. Скупка в Минске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Минске, области и по РБ

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
МЕНЯЕМ НОВУЮ Прогулочную коляску на Вашу МОДУЛЬНУЮ

Договорная

МЕНЯЕМ НОВУЮ Прогулочную коляску на Вашу МОДУЛЬНУЮ

Минск, Фрунзенский

Поменять молнию на люльке

Договорная

Поменять молнию на люльке

Минск, Фрунзенский

badge-icon

Договорная

помощь с запиской по деталям машин

Минск, Фрунзенский

Любая Каркасная мебель НА ЗАКАЗ.

Договорная

Любая Каркасная мебель НА ЗАКАЗ.

Минск, Фрунзенский

Памятники изготовление, установка. Благоустройство

790 р.

Памятники изготовление, установка. Благоустройство

Минск, Фрунзенский

Откапаю авто от снега

100 р.

Откапаю авто от снега

Минск, Фрунзенский

Новые прогулочные коляски в обмен на Ваши модульные коляски.
vip

450 р.

Новые прогулочные коляски в обмен на Ваши модульные коляски.

Минск, Фрунзенский

3d моделирование и печать

15 р.

3d моделирование и печать

Минск, Фрунзенский

Содействие во временной регистрации в Минске

Договорная

Содействие во временной регистрации в Минске

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Ритуальные венки на похороны с доставкой по Минску

25 р.

Ритуальные венки на похороны с доставкой по Минску

Минск, Фрунзенский

РАСПИЛ ЛЕСА на дому, Мобильная пилорама

50 р.

РАСПИЛ ЛЕСА на дому, Мобильная пилорама

Минск, Фрунзенский

Ремонт гитар. Гитарный мастер. Гитарная мастерская

Договорная

Ремонт гитар. Гитарный мастер. Гитарная мастерская

Минск, Фрунзенский

Фулфилмент Минск, Wildberries, Wb, Ozon

Договорная

Фулфилмент Минск, Wildberries, Wb, Ozon

Минск, Фрунзенский

Договорная

Регистрация

Минск, Фрунзенский

Помогу сварить и покрасить

Договорная

Помогу сварить и покрасить

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Тренер по стендоф 2 вторник, четверк

10 р.

Тренер по стендоф 2 вторник, четверк

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Бухгалтерский учет у ИП и организаций

30 р.

Бухгалтерский учет у ИП и организаций

Минск, Фрунзенский

Ремонт и Сборка аккумуляторов для электросамокатов

450 р.

Ремонт и Сборка аккумуляторов для электросамокатов

Минск, Фрунзенский

Траурные ленты для венков, корзин и букетов

8 р.

Траурные ленты для венков, корзин и букетов

Минск, Фрунзенский

Эвакуатор 24/7 Минск РБ-РФ

Договорная

Эвакуатор 24/7 Минск РБ-РФ

Минск, Фрунзенский

Регистрация прописка

300 р.

Регистрация прописка

Минск, Фрунзенский

НАПРОКАТ - Моющий пылесос ''Karcher'' SE 6.100

20 р.

НАПРОКАТ - Моющий пылесос ''Karcher'' SE 6.100

Минск, Фрунзенский

Бесплатно

Консультации

Минск, Фрунзенский

LiFePo4 аккумуляторы, для электротранспорта

Договорная

LiFePo4 аккумуляторы, для электротранспорта

Минск, Фрунзенский

Ремонт, восстановление батареи электровелосипеда

Договорная

Ремонт, восстановление батареи электровелосипеда

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Холодильная камера, сплит-система, моноблок

Договорная

Холодильная камера, сплит-система, моноблок

Минск, Фрунзенский

Ремонт и восстановление Li-ion аккумуляторов

Договорная

Ремонт и восстановление Li-ion аккумуляторов

Минск, Фрунзенский

Рюкзак сумка пошив на заказ

1 р.

Рюкзак сумка пошив на заказ

Минск, Фрунзенский

Индивидуальный Пошив рюкзаков и сумок от 1 до 1000

1 р.

Индивидуальный Пошив рюкзаков и сумок от 1 до 1000

Минск, Фрунзенский

Стилизованный цифровой портрет

20 р.

Стилизованный цифровой портрет

Минск, Фрунзенский

Клининг

Бесплатно

Клининг

Минск, Фрунзенский

проектирование мебели

Договорная

проектирование мебели

Минск, Фрунзенский

badge-icon
НАСТРОЙКА пианино. Выезд по РБ

60 р.

НАСТРОЙКА пианино. Выезд по РБ

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Зарисую вашу одежду

Договорная

Зарисую вашу одежду

Минск, Фрунзенский

Психолог, семейный психолог

80 р.

Психолог, семейный психолог

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

сантехника
vip

10 р.

сантехника

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сушка пиломатерьяла до 20м3

Договорная

Сушка пиломатерьяла до 20м3

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

35 р.

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 550 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 540 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги