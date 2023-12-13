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Услуги в сфере красоты и здоровья в Фрунзенском районе Минска

Ищу моделей на окрашивание бровей,пишите в лс.Опла

5 р.

Ищу моделей на окрашивание бровей,пишите в лс.Опла

Минск, Фрунзенский

Маникюр. Наращивание

30 р.

Маникюр. Наращивание

Минск, Фрунзенский

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Окрашивание волос.Выход из черного,стрижки,

50 р.

Окрашивание волос.Выход из черного,стрижки,

Минск, Фрунзенский

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Маникюр ,педикюр

Договорная

Маникюр ,педикюр

Минск, Фрунзенский

ПРИЧЁСКИ/УКЛАДКИ/МИНСК

50 р.

ПРИЧЁСКИ/УКЛАДКИ/МИНСК

Минск, Фрунзенский

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Наращивание ногтей гелем на ручках и ножках

50 р.

Наращивание ногтей гелем на ручках и ножках

Минск, Фрунзенский

Наращивание ногтей по цене коррекции

50 р.

Наращивание ногтей по цене коррекции

Минск, Фрунзенский

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Шугаринг. Депиляция. Воск.

Договорная

Шугаринг. Депиляция. Воск.

Минск, Фрунзенский

Коррекция, окрашивание, ДУ бровей

25 р.

Коррекция, окрашивание, ДУ бровей

Минск, Фрунзенский

Массаж лица

45 р.

Массаж лица

Минск, Фрунзенский

40 р.

Депиляция воском

Минск, Фрунзенский

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского

Минск, Фрунзенский

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Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

80 р.

Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного

Минск, Фрунзенский

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Тату Студия

Договорная

Тату Студия

Минск, Фрунзенский

Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица

80 р.

Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица

Минск, Фрунзенский

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Фрунзенский

Маникюр/Наращивание ногтей

50 р.

Маникюр/Наращивание ногтей

Минск, Фрунзенский

ИЩУ МОДЕЛЕЙ НА НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

35 р.

ИЩУ МОДЕЛЕЙ НА НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Минск, Фрунзенский

Коррекция и окрашивание бровей

30 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Фрунзенский

Все виды парикмахерских услуг

30 р.

Все виды парикмахерских услуг

Минск, Фрунзенский

Комбинированный маникюр с покрытием.

30 р.

Комбинированный маникюр с покрытием.

Минск, Фрунзенский

Срочно нужны модели ламинирование бровей и ресниц

10 р.

Срочно нужны модели ламинирование бровей и ресниц

Минск, Фрунзенский

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Наращивание ресниц. Пушкинская

40 р.

Наращивание ресниц. Пушкинская

Минск, Фрунзенский

Шугаринг/Сухарево. Работаю с душою и на совесть

15 р.

Шугаринг/Сухарево. Работаю с душою и на совесть

Минск, Фрунзенский

Кератиновое выпрямление/ботокс волос

80 р.

Кератиновое выпрямление/ботокс волос

Минск, Фрунзенский

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Ногти гель лак/ Наращивания ногтей/Педикюр

40 р.

Ногти гель лак/ Наращивания ногтей/Педикюр

Минск, Фрунзенский

Плетение кос

55 р.

Плетение кос

Минск, Фрунзенский

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минск, Фрунзенский

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Фрунзенский

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Фитнес тренер

Договорная

Фитнес тренер

Минск, Фрунзенский

Макияж на корпоратив

65 р.

Макияж на корпоратив

Минск, Фрунзенский

Наращивание ресниц/ Каменная горка

40 р.

Наращивание ресниц/ Каменная горка

Минск, Фрунзенский

Маникюр, педикюр

45 р.

Маникюр, педикюр

Минск, Фрунзенский

Ламинирование ресниц/бровей

20 р.

Ламинирование ресниц/бровей

Минск, Фрунзенский

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минск, Фрунзенский

Ищу модель на укладку

15 р.

Ищу модель на укладку

Минск, Фрунзенский

Наращение ресниц

45 р.

Наращение ресниц

Минск, Фрунзенский

Маникюр, гель-лак, укрепление ногтей

30 р.

Маникюр, гель-лак, укрепление ногтей

Минск, Фрунзенский

Маникюр каменная горка

30 р.

Маникюр каменная горка

Минск, Фрунзенский

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Маникюр Домбровка

25 р.

Маникюр Домбровка

Минск, Фрунзенский

Маникюр, Педикюр, Долговременное покрытие , выезд

40 р.

Маникюр, Педикюр, Долговременное покрытие , выезд

Минск, Фрунзенский

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Маникюр и педикюр с выездом на дом .

35 р.

Маникюр и педикюр с выездом на дом .

Минск, Фрунзенский

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Маникюр Каменная Горка

50 р.

Маникюр Каменная Горка

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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