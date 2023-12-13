Услуги в сфере красоты и здоровья в Фрунзенском районе Минска
5 р.
Ищу моделей на окрашивание бровей,пишите в лс.Опла
Минск, Фрунзенский
30 р.
Маникюр. Наращивание
Минск, Фрунзенский
50 р.
Окрашивание волос.Выход из черного,стрижки,
Минск, Фрунзенский
Договорная
Маникюр ,педикюр
Минск, Фрунзенский
50 р.
ПРИЧЁСКИ/УКЛАДКИ/МИНСК
Минск, Фрунзенский
50 р.
Наращивание ногтей гелем на ручках и ножках
Минск, Фрунзенский
50 р.
Наращивание ногтей по цене коррекции
Минск, Фрунзенский
Договорная
Шугаринг. Депиляция. Воск.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Коррекция, окрашивание, ДУ бровей
Минск, Фрунзенский
45 р.
Массаж лица
Минск, Фрунзенский
40 р.
Депиляция воском
Минск, Фрунзенский
15 р.
Коррекция и окрашивание бровей ул. Ольшевского
Минск, Фрунзенский
80 р.
Окрашивание растяжка цвета ,выход из черного
Минск, Фрунзенский
Договорная
Тату Студия
Минск, Фрунзенский
80 р.
Окрашивание контуринг у лица,эиртач у лица
Минск, Фрунзенский
30 р.
Маникюр
Минск, Фрунзенский
50 р.
Маникюр/Наращивание ногтей
Минск, Фрунзенский
35 р.
ИЩУ МОДЕЛЕЙ НА НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
Минск, Фрунзенский
30 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Фрунзенский
30 р.
Все виды парикмахерских услуг
Минск, Фрунзенский
30 р.
Комбинированный маникюр с покрытием.
Минск, Фрунзенский
10 р.
Срочно нужны модели ламинирование бровей и ресниц
Минск, Фрунзенский
40 р.
Наращивание ресниц. Пушкинская
Минск, Фрунзенский
15 р.
Шугаринг/Сухарево. Работаю с душою и на совесть
Минск, Фрунзенский
80 р.
Кератиновое выпрямление/ботокс волос
Минск, Фрунзенский
40 р.
Ногти гель лак/ Наращивания ногтей/Педикюр
Минск, Фрунзенский
55 р.
Плетение кос
Минск, Фрунзенский
40 р.
Наращивание ресниц
Минск, Фрунзенский
30 р.
Маникюр
Минск, Фрунзенский
Договорная
Фитнес тренер
Минск, Фрунзенский
65 р.
Макияж на корпоратив
Минск, Фрунзенский
40 р.
Наращивание ресниц/ Каменная горка
Минск, Фрунзенский
45 р.
Маникюр, педикюр
Минск, Фрунзенский
20 р.
Ламинирование ресниц/бровей
Минск, Фрунзенский
40 р.
Наращивание ресниц
Минск, Фрунзенский
15 р.
Ищу модель на укладку
Минск, Фрунзенский
45 р.
Наращение ресниц
Минск, Фрунзенский
30 р.
Маникюр, гель-лак, укрепление ногтей
Минск, Фрунзенский
30 р.
Маникюр каменная горка
Минск, Фрунзенский
25 р.
Маникюр Домбровка
Минск, Фрунзенский
40 р.
Маникюр, Педикюр, Долговременное покрытие , выезд
Минск, Фрунзенский
35 р.
Маникюр и педикюр с выездом на дом .
Минск, Фрунзенский
50 р.
Маникюр Каменная Горка
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный