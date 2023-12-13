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Услуги для животных в Фрунзенском районе Минска

УЗ чистка зубов

45 р.

УЗ чистка зубов

Минск, Фрунзенский

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7 р.

Передержка животных

Минск, Фрунзенский

СТРИЖКА (ГРУМИНГ) СОБАК (возможен выезд)

40 р.

СТРИЖКА (ГРУМИНГ) СОБАК (возможен выезд)

Минск, Фрунзенский

Груминг стрижка собак и котов

40 р.

Груминг стрижка собак и котов

Минск, Фрунзенский

5 р.

Возьму животных на передержку

Минск, Фрунзенский

Фотограф анималист

70 р.

Фотограф анималист

Минск, Фрунзенский

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Грумер

30 р.

Грумер

Минск, Фрунзенский

Качественная стрижка собак и котов.

35 р.

Качественная стрижка собак и котов.

Минск, Фрунзенский

Передержка попугаев,экзотических,певчих птиц

Договорная

Передержка попугаев,экзотических,певчих птиц

Минск, Фрунзенский

Гостиница для животных «ЗооХаус». А/г Ратомка

29 р.

Гостиница для животных «ЗооХаус». А/г Ратомка

Минск, Фрунзенский

Груминг,стрижка собак ,котов

25 р.

Груминг,стрижка собак ,котов

Минск, Фрунзенский

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Стрижка и тримминг собак ( р-н Сухарево).

Договорная

Стрижка и тримминг собак ( р-н Сухарево).

Минск, Фрунзенский

Стрижка груминг собак и кошек

30 р.

Стрижка груминг собак и кошек

Минск, Фрунзенский

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Стрижка собак

35 р.

Стрижка собак

Минск, Фрунзенский

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Стрижка собак, котов (груминг)

Договорная

Стрижка собак, котов (груминг)

Минск, Фрунзенский

ВЫГУЛ СОБАК по фрунзенскому району

Договорная

ВЫГУЛ СОБАК по фрунзенскому району

Минск, Фрунзенский

Стрижка собак

30 р.

Стрижка собак

Минск, Фрунзенский

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Стрижка собак / Минск / Сухарево

30 р.

Стрижка собак / Минск / Сухарево

Минск, Фрунзенский

Стрижка собак . Экспресс-линька собак и котов

50 р.

Стрижка собак . Экспресс-линька собак и котов

Минск, Фрунзенский

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Стрижка Ши-тцу

65 р.

Стрижка Ши-тцу

Минск, Фрунзенский

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Стрижка собак / котов

25 р.

Стрижка собак / котов

Минск, Фрунзенский

Экспресс-линька для собак и котов

40 р.

Экспресс-линька для собак и котов

Минск, Фрунзенский

Стрижка собак

Договорная

Стрижка собак

Минск, Фрунзенский

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груминг собак и кошек

Договорная

груминг собак и кошек

Минск, Фрунзенский

груминг котов

35 р.

груминг котов

Минск, Фрунзенский

Стрижка собак.

25 р.

Стрижка собак.

Минск, Фрунзенский

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VIP Передержка домашних животных.Лучшие условия.

Договорная

VIP Передержка домашних животных.Лучшие условия.

Минск, Фрунзенский

Стрижка котов / кошек

35 р.

Стрижка котов / кошек

Минск, Фрунзенский

Выгул собак)

5 р.

Выгул собак)

Минск, Фрунзенский

Передержка животных

Договорная

Передержка животных

Минск, Фрунзенский

Стрижка собак / Стрижка котов / груминг

35 р.

Стрижка собак / Стрижка котов / груминг

Минск, Фрунзенский

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Стрижка собак

30 р.

Стрижка собак

Минск, Фрунзенский

Груминг животных

34 р.

Груминг животных

Минск, Фрунзенский

Стрижка, тримминг, экспресс-линька

40 р.

Стрижка, тримминг, экспресс-линька

Минск, Фрунзенский

Портрет питомца по фото

15 р.

Портрет питомца по фото

Минск, Фрунзенский

Экспресс-линька/Груминг для котов с выездом на дом

30 р.

Экспресс-линька/Груминг для котов с выездом на дом

Минск, Фрунзенский

Передержка питомцев

Договорная

Передержка питомцев

Минск, Фрунзенский

Стрижка собак

60 р.

Стрижка собак

Минск, Фрунзенский

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА собак в Минске

50 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА собак в Минске

Минск, Фрунзенский

Передержка

Договорная

Передержка

Минск, Фрунзенский

Догситтер

15 р.

Догситтер

Минск, Фрунзенский

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Передержка животных, выгул собак

10 р.

Передержка животных, выгул собак

Минск, Фрунзенский

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Стрижки собак и котов всех пород

Договорная

Стрижки собак и котов всех пород

Минск, Фрунзенский

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