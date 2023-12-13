Услуги для животных в Фрунзенском районе Минска
45 р.
УЗ чистка зубов
Минск, Фрунзенский
7 р.
Передержка животных
Минск, Фрунзенский
40 р.
СТРИЖКА (ГРУМИНГ) СОБАК (возможен выезд)
Минск, Фрунзенский
40 р.
Груминг стрижка собак и котов
Минск, Фрунзенский
5 р.
Возьму животных на передержку
Минск, Фрунзенский
70 р.
Фотограф анималист
Минск, Фрунзенский
30 р.
Грумер
Минск, Фрунзенский
35 р.
Качественная стрижка собак и котов.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Передержка попугаев,экзотических,певчих птиц
Минск, Фрунзенский
29 р.
Гостиница для животных «ЗооХаус». А/г Ратомка
Минск, Фрунзенский
25 р.
Груминг,стрижка собак ,котов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стрижка и тримминг собак ( р-н Сухарево).
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка груминг собак и кошек
Минск, Фрунзенский
35 р.
Стрижка собак
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стрижка собак, котов (груминг)
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВЫГУЛ СОБАК по фрунзенскому району
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка собак
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка собак / Минск / Сухарево
Минск, Фрунзенский
50 р.
Стрижка собак . Экспресс-линька собак и котов
Минск, Фрунзенский
65 р.
Стрижка Ши-тцу
Минск, Фрунзенский
25 р.
Стрижка собак / котов
Минск, Фрунзенский
40 р.
Экспресс-линька для собак и котов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стрижка собак
Минск, Фрунзенский
Договорная
груминг собак и кошек
Минск, Фрунзенский
35 р.
груминг котов
Минск, Фрунзенский
25 р.
Стрижка собак.
Минск, Фрунзенский
Договорная
VIP Передержка домашних животных.Лучшие условия.
Минск, Фрунзенский
35 р.
Стрижка котов / кошек
Минск, Фрунзенский
5 р.
Выгул собак)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Передержка животных
Минск, Фрунзенский
35 р.
Стрижка собак / Стрижка котов / груминг
Минск, Фрунзенский
30 р.
Стрижка собак
Минск, Фрунзенский
34 р.
Груминг животных
Минск, Фрунзенский
40 р.
Стрижка, тримминг, экспресс-линька
Минск, Фрунзенский
15 р.
Портрет питомца по фото
Минск, Фрунзенский
30 р.
Экспресс-линька/Груминг для котов с выездом на дом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Передержка питомцев
Минск, Фрунзенский
60 р.
Стрижка собак
Минск, Фрунзенский
50 р.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА собак в Минске
Минск, Фрунзенский
Договорная
Передержка
Минск, Фрунзенский
15 р.
Догситтер
Минск, Фрунзенский
10 р.
Передержка животных, выгул собак
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стрижки собак и котов всех пород
Минск, Фрунзенский