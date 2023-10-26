logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Туристические услуги
Цена
Продавец
Услуги

Туристические услуги в Фрунзенском районе Минска

Проведу экскурсию по Минску

10 р.

Проведу экскурсию по Минску

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Надувная палатка, надувной модуль, надувной шатер

Договорная

Надувная палатка, надувной модуль, надувной шатер

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мобильная баня, баня на колесах, аренда бани.

Договорная

Мобильная баня, баня на колесах, аренда бани.

Минск, Фрунзенский

no-resultsПохожие объявления со всего Минска

900 р.

Деловое приглашение в Польшу

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Консультация по гражданству ЕС

Договорная

Консультация по гражданству ЕС

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза на Кипр

479.58 р.

Виза на Кипр

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза в Англию

280 р.

Виза в Англию

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза под ключ

Договорная

Виза под ключ

Минск, Советский

Лыжи детские

15 р.

Лыжи детские

Минск, Заводской

Запись в визовый центр Польши

500 р.

Запись в визовый центр Польши

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Ищем партнеров по услугам записи в визовый центр

Минск, Советский

Виза в Канаду

420 р.

Виза в Канаду

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза в США

350 р.

Виза в США

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Гостевое приглашение в Польшу

1 300 р.

Гостевое приглашение в Польшу

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза в Испанию

350 р.

Виза в Испанию

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

350 р.

Приглашения на рабочую визу в Польшу

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Приглашения для Польской рабочей визы

270 р.

Приглашения для Польской рабочей визы

Минск, Центральный

Виза в Польшу

400 р.

Виза в Польшу

Минск, Заводской

Прокат чемоданов (ручная кладь)

3 р.

Прокат чемоданов (ручная кладь)

Минск, Первомайский

Рабочая виза в Польшу

Договорная

Рабочая виза в Польшу

Минск, Центральный

Туры и путевки в ОАЭ со скидкой+ подарок

Договорная

Туры и путевки в ОАЭ со скидкой+ подарок

Минск, Первомайский

Туры и путевки в Египет со скидкой +подарок

Договорная

Туры и путевки в Египет со скидкой +подарок

Минск, Первомайский

Полет на воздушном шаре в составе группы

340 р.

Полет на воздушном шаре в составе группы

Минск, Центральный

Светодиодный налобный фонарик YYC-RJ-3001-T6 на АКБ

34.99 р.

Светодиодный налобный фонарик YYC-RJ-3001-T6 на АКБ

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
РАБОЧАЯ ВИЗА В ПОЛЬШУ

270 р.

РАБОЧАЯ ВИЗА В ПОЛЬШУ

Минск, Ленинский

Регистрация на визу

350 р.

Регистрация на визу

Минск, Центральный

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ВИЗЫ

280 р.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ВИЗЫ

Минск, Центральный

экскурсионная поездка Хатынь-Курган славы.

199 р.

экскурсионная поездка Хатынь-Курган славы.

Минск, Заводской

Помощь в оформлении рабочей визы в Польшу

2 р.

Помощь в оформлении рабочей визы в Польшу

Минск, Центральный

Банька ,3 км от МКАД

10 р.

Банька ,3 км от МКАД

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

900 р.

Деловое приглашение в Польшу

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Консультация по гражданству ЕС

Договорная

Консультация по гражданству ЕС

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза на Кипр

479.58 р.

Виза на Кипр

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза в Англию

280 р.

Виза в Англию

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Чемодан 4×4 сьёмные колёса LEEZA-ITALY

315 р.

Чемодан 4×4 сьёмные колёса LEEZA-ITALY

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Запись в визовый центр Польши

500 р.

Запись в визовый центр Польши

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза в Канаду

420 р.

Виза в Канаду

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Чемодан на 4-ех колесах фиолетовый АВС пластик

90 р.

Чемодан на 4-ех колесах фиолетовый АВС пластик

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги