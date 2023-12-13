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Фото и видеосъемка в Фрунзенском районе Минска

Профессиональная видеосъемка, видеомонтаж.

Договорная

Профессиональная видеосъемка, видеомонтаж.

Минск, Фрунзенский

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Видеосъёмка Видеооператор Видеограф Видеомонтаж

25 р.

Видеосъёмка Видеооператор Видеограф Видеомонтаж

Минск, Фрунзенский

Свадебная фотосессия, свадебный фотограф, свадьба

300 р.

Свадебная фотосессия, свадебный фотограф, свадьба

Минск, Фрунзенский

Делаю 3D модели объектов на заказ

20 р.

Делаю 3D модели объектов на заказ

Минск, Фрунзенский

Фотограф на свадьбу / свадебный фотограф

500 р.

Фотограф на свадьбу / свадебный фотограф

Минск, Фрунзенский

Фотограф

Бесплатно

Фотограф

Минск, Фрунзенский

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Фотограф Минск

80 р.

Фотограф Минск

Минск, Фрунзенский

Фотограф

50 р.

Фотограф

Минск, Фрунзенский

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Фотосессия в лесу

100 р.

Фотосессия в лесу

Минск, Фрунзенский

фотосъемка

85 р.

фотосъемка

Минск, Фрунзенский

Услуги обработки видео

Договорная

Услуги обработки видео

Минск, Фрунзенский

Фотопечать, печать фотографий 0.60р

0.60 р.

Фотопечать, печать фотографий 0.60р

Минск, Фрунзенский

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Предметная фотосъёмка

5 р.

Предметная фотосъёмка

Минск, Фрунзенский

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Фотограф крещения

150 р.

Фотограф крещения

Минск, Фрунзенский

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Доберман для фотосессии

50 р.

Доберман для фотосессии

Минск, Фрунзенский

Печать фотографий на профессиональном оборудовании

0.60 р.

Печать фотографий на профессиональном оборудовании

Минск, Фрунзенский

Свадебная фотосессия 125 руб/час

125 р.

Свадебная фотосессия 125 руб/час

Минск, Фрунзенский

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Новогодняя фотосессия

70 р.

Новогодняя фотосессия

Минск, Фрунзенский

Фотография

50 р.

Фотография

Минск, Фрунзенский

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Фотография

50 р.

Фотография

Минск, Фрунзенский

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Фото новогоднее

10 р.

Фото новогоднее

Минск, Фрунзенский

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Фотограф Минск

50 р.

Фотограф Минск

Минск, Фрунзенский

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Аватарки под заказ

Договорная

Аватарки под заказ

Минск, Фрунзенский

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Свадебный, семейный фотограф в Минске, Беларусь.

700 р.

Свадебный, семейный фотограф в Минске, Беларусь.

Минск, Фрунзенский

Свадебная фотосъемка фотограф lovestory

100 р.

Свадебная фотосъемка фотограф lovestory

Минск, Фрунзенский

Обработка видео на заказ

Договорная

Обработка видео на заказ

Минск, Фрунзенский

Фотосъёмка

Бесплатно

Фотосъёмка

Минск, Фрунзенский

Фотограф

160 р.

Фотограф

Минск, Фрунзенский

Фотограф Минск

80 р.

Фотограф Минск

Минск, Фрунзенский

Видеосъемка в Минске

160 р.

Видеосъемка в Минске

Минск, Фрунзенский

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10 р.

Фотошоп и рендеринг

Минск, Фрунзенский

Свадебный фотограф / свадебная фотосессия

100 р.

Свадебный фотограф / свадебная фотосессия

Минск, Фрунзенский

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Семейная, индивидуальная фотосессия

70 р.

Семейная, индивидуальная фотосессия

Минск, Фрунзенский

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Новогодняя фотосессия

70 р.

Новогодняя фотосессия

Минск, Фрунзенский

Фотограф

100 р.

Фотограф

Минск, Фрунзенский

Домашняя съемка

150 р.

Домашняя съемка

Минск, Фрунзенский

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Выпускной фотоальбом (ДС ,1,4, 9,11 классы)

20 р.

Выпускной фотоальбом (ДС ,1,4, 9,11 классы)

Минск, Фрунзенский

Фотосъемка для маркетплейсов/каталогов

100 р.

Фотосъемка для маркетплейсов/каталогов

Минск, Фрунзенский

Съемка на телефон/контент съемка/ фотосессия

70 р.

Съемка на телефон/контент съемка/ фотосессия

Минск, Фрунзенский

Фотограф Минск

100 р.

Фотограф Минск

Минск, Фрунзенский

Фотограф Фотосъёмка Индивидуальная Фотосессия

Договорная

Фотограф Фотосъёмка Индивидуальная Фотосессия

Минск, Фрунзенский

Предметная фотосъемка

20 р.

Предметная фотосъемка

Минск, Фрунзенский

видеосъемка, монтаж видео, любого мероприятия

Договорная

видеосъемка, монтаж видео, любого мероприятия

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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