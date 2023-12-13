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Товары для ремонта и стройки в Беларуси

Арматура диаметр 6 мм ст3 класс А1 гост 5781-82 гладкая
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Договорная

Арматура диаметр 6 мм ст3 класс А1 гост 5781-82 гладкая

Могилев

Окна ПВХ с установкой ''под ключ''. Низкие цены. Рассрочка
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Договорная

Окна ПВХ с установкой ''под ключ''. Низкие цены. Рассрочка

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Окна ПВХ (ДЕШЕВО) РАССРОЧКА
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Договорная

Окна ПВХ (ДЕШЕВО) РАССРОЧКА

Гомель

Межкомнатные двери

500 р.

Межкомнатные двери

Минская, Борисов

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

275 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дверь железная

220 р.

Дверь железная

Витебская, Орша

Кирпич

Договорная

Кирпич

Брестская, Другие города

Замок дверной

40 р.

Замок дверной

Минск, Фрунзенский

Станок для обработки дерева

20 р.

Станок для обработки дерева

Минск, Заводской

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ (хвостовик 12 мм)

12 р.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ (хвостовик 12 мм)

Брестская, Барановичи

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Подрозетник

10 р.

Подрозетник

Минск, Первомайский

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Входные наружние двери для частного дома

2 400 р.

Входные наружние двери для частного дома

Могилев

Двери межкомнатные

225 р.

Двери межкомнатные

Могилев

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Минская, Минский район

Печь золушка 4кв

220 р.

Печь золушка 4кв

Минск, Центральный

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Гомель

Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная

250 р.

Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная

Минская, Минский район

Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка

130 р.

Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка

Минская, Минский район

Подложка хвойная

25 р.

Подложка хвойная

Минск, Советский

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Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Брест

Чемоданчик металлический.

40 р.

Чемоданчик металлический.

Могилевская, Осиповичи

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Шуруповёрт идеал

Договорная

Шуруповёрт идеал

Брестская, Пинск

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Трубы асбестовые 300. Длина 4500.

600 р.

Трубы асбестовые 300. Длина 4500.

Минская, Солигорск

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утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0

135 р.

утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0

Минск, Фрунзенский

Халат спецодежда

10 р.

Халат спецодежда

Минск, Заводской

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Полуавтомат сварочный с варкой флюсовой проволкой

500 р.

Полуавтомат сварочный с варкой флюсовой проволкой

Брестская, Столин

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Батарея чугунная б/у

60 р.

Батарея чугунная б/у

Минск, Ленинский

Смеситель для кухни

55 р.

Смеситель для кухни

Могилев

НАСОС ДРЕНАЖНO-ФЕКАЛЬНЫЙ SKIPER SP10-2 . 2000 ВТ,

295 р.

НАСОС ДРЕНАЖНO-ФЕКАЛЬНЫЙ SKIPER SP10-2 . 2000 ВТ,

Брест

RGB лента

15 р.

RGB лента

Минск, Ленинский

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Отвёртка 6/1 Stanley

25 р.

Отвёртка 6/1 Stanley

Гродно

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MRP-200. Измеритель напряжения прикосновения и па

2 300 р.

MRP-200. Измеритель напряжения прикосновения и па

Минск, Ленинский

Обжимник Raltek + 1200 наконечников

65 р.

Обжимник Raltek + 1200 наконечников

Гродно

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Болгарка Макита 9556Н

130 р.

Болгарка Макита 9556Н

Витебск

Болгарка макита 1500 ватт 125мм

150 р.

Болгарка макита 1500 ватт 125мм

Витебск

Входные металлические двери Бульдорс

410 р.

Входные металлические двери Бульдорс

Минск, Ленинский

Доставка
Ригель двутавровый

7 р.

Ригель двутавровый

Минск, Фрунзенский

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Двери межкомнатные серии Smart для квартиры и дома

86 р.

Двери межкомнатные серии Smart для квартиры и дома

Минск, Ленинский

Доставка
Продам сайдинг для внутренней отделки

6.50 р.

Продам сайдинг для внутренней отделки

Гомельская, Калинковичи

Сварочная нержавеющая проволока.

100 р.

Сварочная нержавеющая проволока.

Минск, Советский

Метабо, metabo bs шуруповёрт

250 р.

Метабо, metabo bs шуруповёрт

Брест

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Батарея чугунная

10 р.

Батарея чугунная

Гомельская, Калинковичи

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Bosch 850-1400Вт болгарка углошлифмашинка

130 р.

Bosch 850-1400Вт болгарка углошлифмашинка

Могилев

Болгарка Макита шлифмашинка УШМ отрезная

130 р.

Болгарка Макита шлифмашинка УШМ отрезная

Могилев

Дверь массив

90 р.

Дверь массив

Минск, Фрунзенский

Электроды 3мм 3кг

18 р.

Электроды 3мм 3кг

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

275 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов

150 р.

Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вагонка

10 р.

Вагонка

Гомель

Доставка по Беларуси
Шуруповёрт Makita 24 Вольт

200 р.

Шуруповёрт Makita 24 Вольт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт

200 р.

Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

250 р.

Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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