Товары от Куфар Маркета
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Товары для ремонта и стройки в Беларуси
Договорная
Арматура диаметр 6 мм ст3 класс А1 гост 5781-82 гладкая
Могилев
Договорная
Окна ПВХ с установкой ''под ключ''. Низкие цены. Рассрочка
Могилев
Договорная
Окна ПВХ (ДЕШЕВО) РАССРОЧКА
Гомель
500 р.
Межкомнатные двери
Минская, Борисов
275 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей
Минск, Фрунзенский
220 р.
Дверь железная
Витебская, Орша
Договорная
Кирпич
Брестская, Другие города
40 р.
Замок дверной
Минск, Фрунзенский
20 р.
Станок для обработки дерева
Минск, Заводской
12 р.
ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ (хвостовик 12 мм)
Брестская, Барановичи
10 р.
Подрозетник
Минск, Первомайский
2 400 р.
Входные наружние двери для частного дома
Могилев
225 р.
Двери межкомнатные
Могилев
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Минская, Минский район
220 р.
Печь золушка 4кв
Минск, Центральный
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Гомель
250 р.
Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная
Минская, Минский район
130 р.
Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка
Минская, Минский район
25 р.
Подложка хвойная
Минск, Советский
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Брест
40 р.
Чемоданчик металлический.
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Шуруповёрт идеал
Брестская, Пинск
600 р.
Трубы асбестовые 300. Длина 4500.
Минская, Солигорск
135 р.
утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0
Минск, Фрунзенский
10 р.
Халат спецодежда
Минск, Заводской
500 р.
Полуавтомат сварочный с варкой флюсовой проволкой
Брестская, Столин
60 р.
Батарея чугунная б/у
Минск, Ленинский
55 р.
Смеситель для кухни
Могилев
295 р.
НАСОС ДРЕНАЖНO-ФЕКАЛЬНЫЙ SKIPER SP10-2 . 2000 ВТ,
Брест
15 р.
RGB лента
Минск, Ленинский
25 р.
Отвёртка 6/1 Stanley
Гродно
2 300 р.
MRP-200. Измеритель напряжения прикосновения и па
Минск, Ленинский
65 р.
Обжимник Raltek + 1200 наконечников
Гродно
130 р.
Болгарка Макита 9556Н
Витебск
150 р.
Болгарка макита 1500 ватт 125мм
Витебск
410 р.
Входные металлические двери Бульдорс
Минск, Ленинский
7 р.
Ригель двутавровый
Минск, Фрунзенский
86 р.
Двери межкомнатные серии Smart для квартиры и дома
Минск, Ленинский
6.50 р.
Продам сайдинг для внутренней отделки
Гомельская, Калинковичи
100 р.
Сварочная нержавеющая проволока.
Минск, Советский
250 р.
Метабо, metabo bs шуруповёрт
Брест
10 р.
Батарея чугунная
Гомельская, Калинковичи
130 р.
Bosch 850-1400Вт болгарка углошлифмашинка
Могилев
130 р.
Болгарка Макита шлифмашинка УШМ отрезная
Могилев
90 р.
Дверь массив
Минск, Фрунзенский
18 р.
Электроды 3мм 3кг
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
275 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей
Минск, Фрунзенский
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS
Минск, Московский
150 р.
Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов
Витебск
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором
Минск, Партизанский
10 р.
Вагонка
Гомель
200 р.
Шуруповёрт Makita 24 Вольт
Минская, Минский район
200 р.
Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт
Минская, Минский район
250 р.
Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная
Брест