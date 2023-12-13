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Ремонт квартир в Беларуси

Ремонт ванной и туалета Под ключ Санузел Укладка п
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28 р.

Ремонт ванной и туалета Под ключ Санузел Укладка п

Минск, Центральный

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
vip

Договорная

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой

Минск, Первомайский

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
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Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом

35 р.

Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом

Минск, Заводской

Электрик, Электромонтаж

Договорная

Электрик, Электромонтаж

Витебск

Натяжные потолки по отличной цене

25 р.

Натяжные потолки по отличной цене

Минск, Центральный

Отделка, ремонт.

Договорная

Отделка, ремонт.

Могилев

Штукатур маляр декоративка

Договорная

Штукатур маляр декоративка

Брест

Электрик-мастер

Договорная

Электрик-мастер

Витебск

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ''Эко'' рассрочка

9.99 р.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ''Эко'' рассрочка

Витебск

Замена проводки в квартире.

999 р.

Замена проводки в квартире.

Гродно

2.90 р.

Ремонт квартир

Минск, Московский

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Шпаклёвка и поклейка обоев

Договорная

Шпаклёвка и поклейка обоев

Минск, Ленинский

Натяжные потолки с рассрочкой

Договорная

Натяжные потолки с рассрочкой

Минск, Центральный

Рассрочка
Отделка шлифовка бани.переделка ванной под баню

Договорная

Отделка шлифовка бани.переделка ванной под баню

Витебск

Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса

Договорная

Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса

Брест

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Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Договорная

Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах

Минская, Смолевичи

Рассрочка
БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

Договорная

БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

Витебск

Рассрочка
Натяжные потолки Могилёв НИЗКИЕ ЦЕНЫ

12 р.

Натяжные потолки Могилёв НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Могилев

Плиточник - опыт 16лет. Облицовка плиткой камнем

20 р.

Плиточник - опыт 16лет. Облицовка плиткой камнем

Гродно

Сантехнические и электромонтажные работы по 240 указу

Договорная

Сантехнические и электромонтажные работы по 240 указу

Могилев

Оперативная помощь в ремонте

3 р.

Оперативная помощь в ремонте

Минск, Фрунзенский

Услуги электрика Витебск

Договорная

Услуги электрика Витебск

Витебск

Натяжные потолки Буда кошелёво

Договорная

Натяжные потолки Буда кошелёво

Гомельская, Буда-Кошелево

Натяжные потолки речица

Договорная

Натяжные потолки речица

Гомельская, Речица

Натяжные потолки Добруш

Договорная

Натяжные потолки Добруш

Гомельская, Добруш

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Гомель

Натяжные потолки в Ветке

Договорная

Натяжные потолки в Ветке

Гомельская, Ветка

Плиточник-Укладка плитки.Качественно.Работаю сам.

Договорная

Плиточник-Укладка плитки.Качественно.Работаю сам.

Минск, Центральный

Любые виды отделочных работ

12 р.

Любые виды отделочных работ

Брестская, Кобрин

Отделочные работы. Ремонт под ключ.

3 р.

Отделочные работы. Ремонт под ключ.

Брест

Декоративная штукатурка

1 р.

Декоративная штукатурка

Гомель

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
vip

Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник

Минск, Октябрьский

Шлифовка ремонт Пола паркета доски

Договорная

Шлифовка ремонт Пола паркета доски

Брест

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Жлобин

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Стяжка Пола за 1 день

Договорная

Стяжка Пола за 1 день

Минск, Заводской

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжной потолок Рассрочка

Договорная

Натяжной потолок Рассрочка

Минская, Молодечно

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брест

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Поклейка обоев

4 р.

Поклейка обоев

Минск, Ленинский

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Электрик .Замена проводки

Договорная

Электрик .Замена проводки

Минск, Ленинский

Весь спектр услуг электрика.

Договорная

Весь спектр услуг электрика.

Минск, Фрунзенский

Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Брестская, Пинск

Шпатлевка

4 р.

Шпатлевка

Гомель

Услуги от компаний

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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