Ремонт квартир в Беларуси
28 р.
Ремонт ванной и туалета Под ключ Санузел Укладка п
Минск, Центральный
Договорная
Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
35 р.
Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом
Минск, Заводской
Договорная
Электрик, Электромонтаж
Витебск
25 р.
Натяжные потолки по отличной цене
Минск, Центральный
Договорная
Отделка, ремонт.
Могилев
Договорная
Штукатур маляр декоративка
Брест
Договорная
Электрик-мастер
Витебск
9.99 р.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ''Эко'' рассрочка
Витебск
999 р.
Замена проводки в квартире.
Гродно
2.90 р.
Ремонт квартир
Минск, Московский
Договорная
Шпаклёвка и поклейка обоев
Минск, Ленинский
Договорная
Натяжные потолки с рассрочкой
Минск, Центральный
Договорная
Отделка шлифовка бани.переделка ванной под баню
Витебск
Договорная
Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса
Брест
Договорная
Балконные рамы из алюминия и пвх в Смолевичах
Минская, Смолевичи
Договорная
БАЛКОНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ
Витебск
12 р.
Натяжные потолки Могилёв НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Могилев
20 р.
Плиточник - опыт 16лет. Облицовка плиткой камнем
Гродно
Договорная
Сантехнические и электромонтажные работы по 240 указу
Могилев
3 р.
Оперативная помощь в ремонте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги электрика Витебск
Витебск
Договорная
Натяжные потолки Буда кошелёво
Гомельская, Буда-Кошелево
Договорная
Натяжные потолки речица
Гомельская, Речица
Договорная
Натяжные потолки Добруш
Гомельская, Добруш
Договорная
Натяжные потолки
Гомель
Договорная
Натяжные потолки в Ветке
Гомельская, Ветка
Договорная
Плиточник-Укладка плитки.Качественно.Работаю сам.
Минск, Центральный
12 р.
Любые виды отделочных работ
Брестская, Кобрин
3 р.
Отделочные работы. Ремонт под ключ.
Брест
1 р.
Декоративная штукатурка
Гомель
Договорная
Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
Минск, Октябрьский
Договорная
Шлифовка ремонт Пола паркета доски
Брест
Договорная
Отделочные работы
Гомельская, Жлобин
Договорная
Стяжка Пола за 1 день
Минск, Заводской
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжной потолок Рассрочка
Минская, Молодечно
Договорная
Отделочные работы
Брест
4 р.
Поклейка обоев
Минск, Ленинский
Договорная
Электрик .Замена проводки
Минск, Ленинский
Договорная
Весь спектр услуг электрика.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Штукатурные работы
Брестская, Пинск
4 р.
Шпатлевка
Гомель
Услуги от компаний
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель