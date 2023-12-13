Услуги в Беларуси
10 р.
Ремонт Мобильных Телефонов. Планшетов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
Минск, Октябрьский
Договорная
Сварщик. Сварочные работы любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
Изготовление мебели
Витебск
25 р.
Укладка плитки в Гомеле
Гомель
5 р.
Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора
Гомель
30 р.
Репетитор английского
Минск, Октябрьский
Договорная
Переезды всех типов. Низкие цены.
Гомель
Договорная
Перевозки бусом Брест / грузчики / переезды
Брест
Договорная
Грузовое такси, грузчики
Брест
35 р.
Ногти,Маникюр,наращивание
Минск, Заводской
20 р.
Репетитор по математике
Минск, Ленинский
30 р.
ТЕЛЕМАСТЕР. РЕМОНТ ТВ (ТЕЛЕВИЗОРА)
Минск, Советский
Договорная
Эвакуатор Минск автопомощь
Минск, Фрунзенский
Договорная
ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого
Гродно
Договорная
Ремонт квартир, домов,коттеджей.
Витебск
30 р.
Комбинированный маникюр и педикюр
Минск, Первомайский
20 р.
Грузоперевозки
Могилев
23 р.
Квалифицированный репетитор по русскому Новополоцк
Витебская, Новополоцк
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Минская, Борисов
25 р.
Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки
Гомель
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Минск, Партизанский
40 р.
Услуга Сантехника. Соблюдаем сроки
Могилев
Договорная
Натяжной потолок
Гомель
Договорная
РЕМОНТ защитных РОЛЛЕТ
Брестская, Барановичи
Договорная
Сантехнические работы
Брест
35 р.
Стрижка собак, экспресслинька
Минск, Заводской
30 р.
Наращивание ресничек/Минск/Восток
Минск, Первомайский
20 р.
Математика для абитуриентов и школьников
Минск, Московский
Договорная
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор
Минск, Партизанский
Договорная
Ремонт балконов
Могилев
5 р.
Поклейка обоев
Минск, Центральный
Договорная
Доборные элементы для кровли, колпаки на дымоход
Брестская, Барановичи
5 р.
Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои
Гродно
Договорная
Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)
Минск, Заводской
25 р.
Наращивание ресниц
Минск, Ленинский
Договорная
Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка
Брест
5 р.
Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных
Гродно
35 р.
Маникюр/Педикюр
Минск, Московский
900 р.
Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого
Витебск
Договорная
Поклейка обоев.шпатлевка стен потолкоа
Брестская, Барановичи
90 р.
Макияж и причёска
Минск, Первомайский
208 р.
Честный и качественный ремонт
Минск, Ленинский
Договорная
Парикмахерские услуги
Гродно
Услуги от компаний
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Минск, Партизанский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт Ноутбуков Ремонт Компьютеров Выезд
Гомель
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Минск, Ленинский
Договорная
Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ
Могилев
Договорная
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд
Минск, Партизанский
80 р.
Эвакуатор
Минск, Центральный