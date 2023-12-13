logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для автоБытовые услугиКомпьютерные услуги, интернетРемонт техники и электроникиКрасота и здоровьеНяни и сиделкиОбразовательные услугиУслуги переводчика, секретаряПеревозки пассажиров и грузовРеклама, полиграфияСтроительные работыРемонт квартиры, домаРемонт мебелиРемонт и пошив одеждыСад, благоустройствоУслуги для животныхУслуги для торжествФото и видеосъемкаЮридические услугиТуристические услугиАренда бань и беседокПрочие услуги
Цена
Продавец

Услуги в Беларуси

Ремонт Мобильных Телефонов. Планшетов
vip

10 р.

Ремонт Мобильных Телефонов. Планшетов

Минск, Фрунзенский

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
vip

Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник

Минск, Октябрьский

Сварщик. Сварочные работы любой сложности
vip

Договорная

Сварщик. Сварочные работы любой сложности

Минск, Центральный

Изготовление мебели

Договорная

Изготовление мебели

Витебск

Укладка плитки в Гомеле

25 р.

Укладка плитки в Гомеле

Гомель

Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора

5 р.

Грузоперевозки, гидроборт, вывоз мусора

Гомель

Репетитор английского

30 р.

Репетитор английского

Минск, Октябрьский

badge-icon
Переезды всех типов. Низкие цены.

Договорная

Переезды всех типов. Низкие цены.

Гомель

Перевозки бусом Брест / грузчики / переезды

Договорная

Перевозки бусом Брест / грузчики / переезды

Брест

Грузовое такси, грузчики

Договорная

Грузовое такси, грузчики

Брест

Ногти,Маникюр,наращивание

35 р.

Ногти,Маникюр,наращивание

Минск, Заводской

Репетитор по математике

20 р.

Репетитор по математике

Минск, Ленинский

ТЕЛЕМАСТЕР. РЕМОНТ ТВ (ТЕЛЕВИЗОРА)

30 р.

ТЕЛЕМАСТЕР. РЕМОНТ ТВ (ТЕЛЕВИЗОРА)

Минск, Советский

Эвакуатор Минск автопомощь

Договорная

Эвакуатор Минск автопомощь

Минск, Фрунзенский

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого

Договорная

ГРУЗОТАКСИ ГРОДНО Грузоперевозки недорого

Гродно

Ремонт квартир, домов,коттеджей.
vip

Договорная

Ремонт квартир, домов,коттеджей.

Витебск

Комбинированный маникюр и педикюр

30 р.

Комбинированный маникюр и педикюр

Минск, Первомайский

badge-icon
Грузоперевозки

20 р.

Грузоперевозки

Могилев

Квалифицированный репетитор по русскому Новополоцк

23 р.

Квалифицированный репетитор по русскому Новополоцк

Витебская, Новополоцк

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Борисов

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

25 р.

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

Минская, Борисов

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Гомель

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Услуга Сантехника. Соблюдаем сроки

40 р.

Услуга Сантехника. Соблюдаем сроки

Могилев

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Гомель

РЕМОНТ защитных РОЛЛЕТ

Договорная

РЕМОНТ защитных РОЛЛЕТ

Брестская, Барановичи

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Брест

Стрижка собак, экспресслинька

35 р.

Стрижка собак, экспресслинька

Минск, Заводской

Наращивание ресничек/Минск/Восток

30 р.

Наращивание ресничек/Минск/Восток

Минск, Первомайский

badge-icon
Математика для абитуриентов и школьников

20 р.

Математика для абитуриентов и школьников

Минск, Московский

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Договорная

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Минск, Партизанский

badge-icon
Ремонт балконов

Договорная

Ремонт балконов

Могилев

Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Минск, Центральный

Доборные элементы для кровли, колпаки на дымоход

Договорная

Доборные элементы для кровли, колпаки на дымоход

Брестская, Барановичи

Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

5 р.

Укладка ламината, покраска стен, шпаклевка, обои

Гродно

Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Договорная

Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Минск, Заводской

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минск, Ленинский

Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка

Договорная

Шлифовка паркета дощатых полов, циклевка

Брест

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

5 р.

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

Гродно

Маникюр/Педикюр

35 р.

Маникюр/Педикюр

Минск, Московский

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

900 р.

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

Минск, Ленинский

Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого

Договорная

Грузоперевозки по Витебску и РБ/недорого

Витебск

Договорная

Поклейка обоев.шпатлевка стен потолкоа

Брестская, Барановичи

Макияж и причёска

90 р.

Макияж и причёска

Минск, Первомайский

badge-icon
Честный и качественный ремонт

208 р.

Честный и качественный ремонт

Минск, Ленинский

Рассрочка
Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Гродно

badge-icon

Услуги от компаний

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузчики

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузчики

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Ремонт Компьютеров Выезд

Договорная

Ремонт Ноутбуков Ремонт Компьютеров Выезд

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Договорная

Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Договорная

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор

80 р.

Эвакуатор

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги