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Ремонтно-строительные работы в Беларуси

скамейки ритуальные на кладбище
vip

90 р.

скамейки ритуальные на кладбище

Брестская, Пинск

Рассрочка
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
vip

700 р.

КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ

Минская, Минский район

Канализация и водоснабжение под ключ
vip

500 р.

Канализация и водоснабжение под ключ

Минская, Минский район

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

900 р.

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

Минск, Ленинский

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брест

Стяжка пола Дешево
vip

Договорная

Стяжка пола Дешево

Минск, Заводской

Кровельные работы любой сложности

25 р.

Кровельные работы любой сложности

Минск, Октябрьский

Кровельные работы .

Договорная

Кровельные работы .

Минск, Советский

Штукатурные работы

9 р.

Штукатурные работы

Могилев

Электроотопление под ключ

100 р.

Электроотопление под ключ

Витебская, Браслав

Отделка реставрация бани сауны

Договорная

Отделка реставрация бани сауны

Витебск

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

90 р.

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

Брестская, Барановичи

Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Аренда миниэкскаватора

65 р.

Аренда миниэкскаватора

Минская, Молодечно

Услуги СВАРЩИКА

15 р.

Услуги СВАРЩИКА

Минск, Советский

Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .

Договорная

Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .

Минск, Первомайский

Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Договорная

бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора

Витебск

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Договорная

Мини-экскаватор аренда(3 тонны)

Витебск

Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы

20 р.

Кровельные работы

Брестская, Пинск

Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

85 р.

Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

Гродно

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Брест

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Минск, Заводской

Бурение скважины

Договорная

Бурение скважины

Минская, Минский район

Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Договорная

Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Гомель

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЯХОВИЧИ

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЯХОВИЧИ

Брестская, Ляховичи

Рассрочка
СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Брест

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Договорная

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минск, Советский

Экскаватор

Договорная

Экскаватор

Витебск

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Договорная

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Брестская, Пинск

Строительство и ремонт

Договорная

Строительство и ремонт

Брест

Устройство и ремонт крыш

Договорная

Устройство и ремонт крыш

Гродненская, Островец

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Минск, Заводской

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Договорная

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Брестская, Барановичи

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Договорная

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Брестская, Барановичи

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Договорная

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Гомель

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Брестская, Барановичи

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Договорная

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Брестская, Барановичи

Монтаж установка забора ворот калитки заборов

15 р.

Монтаж установка забора ворот калитки заборов

Минск, Заводской

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Архитектурное проектирование

Договорная

Архитектурное проектирование

Минская, Дзержинск

Сварка Аргоном, Алюминия, Нержавейки, чёрный метал

15 р.

Сварка Аргоном, Алюминия, Нержавейки, чёрный метал

Гродно

Колпаки на дымоходы элементы кровли

Договорная

Колпаки на дымоходы элементы кровли

Брест

Ворота распашные и откатные Кобрин

Договорная

Ворота распашные и откатные Кобрин

Брестская, Кобрин

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы

Услуги от компаний

Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Договорная

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Договорная

Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Витебская, Городок

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Договорная

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Могилев

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