Ремонтно-строительные работы в Беларуси
90 р.
скамейки ритуальные на кладбище
Брестская, Пинск
700 р.
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЕ под ключ
Минская, Минский район
500 р.
Канализация и водоснабжение под ключ
Минская, Минский район
900 р.
Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ
Минск, Ленинский
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брест
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
25 р.
Кровельные работы любой сложности
Минск, Октябрьский
Договорная
Кровельные работы .
Минск, Советский
9 р.
Штукатурные работы
Могилев
100 р.
Электроотопление под ключ
Витебская, Браслав
Договорная
Отделка реставрация бани сауны
Витебск
90 р.
Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика
Брестская, Барановичи
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
65 р.
Аренда миниэкскаватора
Минская, Молодечно
15 р.
Услуги СВАРЩИКА
Минск, Советский
Договорная
Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .
Минск, Первомайский
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
Договорная
бурение свай, гидромолот, аренда экскаватора
Витебск
Договорная
Мини-экскаватор аренда(3 тонны)
Витебск
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
20 р.
Кровельные работы
Брестская, Пинск
85 р.
Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн
Гродно
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...
Брест
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО
Минск, Заводской
Договорная
Бурение скважины
Минская, Минский район
Договорная
Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж
Гомель
Договорная
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЯХОВИЧИ
Брестская, Ляховичи
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ
Брест
Договорная
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минск, Советский
Договорная
Экскаватор
Витебск
Договорная
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Брестская, Пинск
Договорная
Строительство и ремонт
Брест
Договорная
Устройство и ремонт крыш
Гродненская, Островец
Договорная
Сварочные работы
Минск, Заводской
Договорная
Услуги демонтажа зданий в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола
Гомель
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах
Брестская, Барановичи
15 р.
Монтаж установка забора ворот калитки заборов
Минск, Заводской
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Архитектурное проектирование
Минская, Дзержинск
15 р.
Сварка Аргоном, Алюминия, Нержавейки, чёрный метал
Гродно
Договорная
Колпаки на дымоходы элементы кровли
Брест
Договорная
Ворота распашные и откатные Кобрин
Брестская, Кобрин
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал
Брестская, Ивацевичи
Услуги от компаний
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ
Гомель
Договорная
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ
Витебская, Городок
Договорная
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков
Могилев