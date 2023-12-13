Услуги в сфере красоты и здоровья в Беларуси
35 р.
Маникюр (педикюр) Чижовка
Минск, Заводской
40 р.
Наращивание ногтей. Действует акция
Минск, Первомайский
50 р.
Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы
Могилев
35 р.
Ногти,Маникюр,наращивание
Минск, Заводской
30 р.
Комбинированный маникюр и педикюр
Минск, Первомайский
30 р.
Наращивание ресничек/Минск/Восток
Минск, Первомайский
25 р.
Наращивание ресниц
Минск, Ленинский
35 р.
Маникюр/Педикюр
Минск, Московский
90 р.
Макияж и причёска
Минск, Первомайский
Договорная
Парикмахерские услуги
Гродно
25 р.
Наращивание ресниц
Витебск
25 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Первомайский
30 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Фрунзенский
30 р.
Все виды парикмахерских услуг
Минск, Фрунзенский
25 р.
Парикмахерские услуги
Минская, Борисов
15 р.
Модели для портфолио
Могилев
50 р.
Маникюр, педикюр, наращивание
Минск, Ленинский
25 р.
Оформление бровей
Витебская, Новополоцк
10 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Советский
60 р.
Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД
Минск, Ленинский
100 р.
Окрашивание волос парикмахер колорист
Минск, Заводской
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15 р.
Клей для ресниц и украшений Duo Lash Adhesive
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Гелевый корректор косточки большого пальца Hallux Valgus (пара)
Минск, Центральный
40 р.
Наращивание ресниц. Пушкинская
Минск, Фрунзенский
35 р.
Маникюр
Минск, Первомайский
15 р.
Шугаринг/Сухарево. Работаю с душою и на совесть
Минск, Фрунзенский
80 р.
Кератиновое выпрямление/ботокс волос
Минск, Фрунзенский
30 р.
Маникюр (гель лак, наращивание, коррекция), педикю
Гродно
220 р.
Окрашивание волос в Минске
Минск, Центральный
40 р.
Ногти гель лак/ Наращивания ногтей/Педикюр
Минск, Фрунзенский
60 р.
Плетение кос
Минск, Фрунзенский
50 р.
Нужна модель на ботокс волос
Минская, Борисов
25 р.
Маникюр
Гомель
25 р.
Маникюр, педикюр
Гомель
45 р.
Педикюр
Минск, Первомайский
40 р.
Маникюр, педикюр, наращивание
Минск, Заводской
50 р.
Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская
Минск, Заводской
15 р.
Ищу модель
Могилев
25 р.
Услуги парикмахера
Гомель
35 р.
Наращивание и ламинирование ресниц
Витебск
40 р.
Наращивание ресниц
Минск, Фрунзенский
Договорная
Наращивание ресниц / Моделирование бровей
Минская, Борисов
40 р.
Наращивание ресниц
Витебск
80 р.
Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг
Минская, Молодечно
25 р.
Наращивание ресниц опыт 9 лет акция
Минск, Центральный
30 р.
Маникюр, наращивание ногтей
Минская, Молодечно
Услуги от компаний
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный