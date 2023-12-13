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Услуги в сфере красоты и здоровья в Беларуси

Маникюр (педикюр) Чижовка
vip

35 р.

Маникюр (педикюр) Чижовка

Минск, Заводской

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Наращивание ногтей. Действует акция
vip

40 р.

Наращивание ногтей. Действует акция

Минск, Первомайский

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Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы
vip

50 р.

Кератин, Ботокс, Холодное в-ие, пилинг кожи головы

Могилев

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Ногти,Маникюр,наращивание

35 р.

Ногти,Маникюр,наращивание

Минск, Заводской

Комбинированный маникюр и педикюр

30 р.

Комбинированный маникюр и педикюр

Минск, Первомайский

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Наращивание ресничек/Минск/Восток

30 р.

Наращивание ресничек/Минск/Восток

Минск, Первомайский

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минск, Ленинский

Маникюр/Педикюр

35 р.

Маникюр/Педикюр

Минск, Московский

Макияж и причёска

90 р.

Макияж и причёска

Минск, Первомайский

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Парикмахерские услуги

Договорная

Парикмахерские услуги

Гродно

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Витебск

Коррекция и окрашивание бровей

25 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Первомайский

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Коррекция и окрашивание бровей

30 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Фрунзенский

Все виды парикмахерских услуг

30 р.

Все виды парикмахерских услуг

Минск, Фрунзенский

Парикмахерские услуги

25 р.

Парикмахерские услуги

Минская, Борисов

Модели для портфолио

15 р.

Модели для портфолио

Могилев

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Маникюр, педикюр, наращивание

50 р.

Маникюр, педикюр, наращивание

Минск, Ленинский

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Оформление бровей

25 р.

Оформление бровей

Витебская, Новополоцк

Коррекция и окрашивание бровей

10 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Советский

Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД

60 р.

Наращивание волос. АКЦИЯПРЕОБРАЖЕНИЕ НА НОВЫЙ ГОД

Минск, Ленинский

Окрашивание волос парикмахер колорист

100 р.

Окрашивание волос парикмахер колорист

Минск, Заводской

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Клей для ресниц и украшений Duo Lash Adhesive

Онлайн-заказ

15 р.

Клей для ресниц и украшений Duo Lash Adhesive

Минск, Центральный

Гелевый корректор косточки большого пальца Hallux Valgus (пара)

Онлайн-заказ

12 р.
10.20 р.-15%

Гелевый корректор косточки большого пальца Hallux Valgus (пара)

Минск, Центральный

Наращивание ресниц. Пушкинская

40 р.

Наращивание ресниц. Пушкинская

Минск, Фрунзенский

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

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Шугаринг/Сухарево. Работаю с душою и на совесть

15 р.

Шугаринг/Сухарево. Работаю с душою и на совесть

Минск, Фрунзенский

Кератиновое выпрямление/ботокс волос

80 р.

Кератиновое выпрямление/ботокс волос

Минск, Фрунзенский

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Маникюр (гель лак, наращивание, коррекция), педикю

30 р.

Маникюр (гель лак, наращивание, коррекция), педикю

Гродно

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Окрашивание волос в Минске

220 р.

Окрашивание волос в Минске

Минск, Центральный

Ногти гель лак/ Наращивания ногтей/Педикюр

40 р.

Ногти гель лак/ Наращивания ногтей/Педикюр

Минск, Фрунзенский

Плетение кос

60 р.

Плетение кос

Минск, Фрунзенский

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Нужна модель на ботокс волос

50 р.

Нужна модель на ботокс волос

Минская, Борисов

Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомель

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Маникюр, педикюр

25 р.

Маникюр, педикюр

Гомель

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Педикюр

45 р.

Педикюр

Педикюр + покрытие гель-лаком — 45 p.

Минск, Первомайский

Маникюр, педикюр, наращивание

40 р.

Маникюр, педикюр, наращивание

Минск, Заводской

Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская

50 р.

Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская

Минск, Заводской

Ищу модель

15 р.

Ищу модель

Могилев

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Услуги парикмахера

25 р.

Услуги парикмахера

Гомель

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Наращивание и ламинирование ресниц

35 р.

Наращивание и ламинирование ресниц

Витебск

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минск, Фрунзенский

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Договорная

Наращивание ресниц / Моделирование бровей

Минская, Борисов

Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Витебск

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

80 р.

Макияж дневной, вечерний, на фотосессию, лифтинг

Минская, Молодечно

Наращивание ресниц опыт 9 лет акция

25 р.

Наращивание ресниц опыт 9 лет акция

Минск, Центральный

Маникюр, наращивание ногтей

30 р.

Маникюр, наращивание ногтей

Минская, Молодечно

Услуги от компаний

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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