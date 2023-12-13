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Услуги для торжеств в Беларуси

Шарж по фотографии
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25 р.

Шарж по фотографии

Гомель

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Договорная

Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор

Минск, Партизанский

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Поздравление Деда Мороза

15 р.

Поздравление Деда Мороза

Брест

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Гомельская, Буда-Кошелево

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Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам

Гродненская, Волковыск

Аквагрим на праздник

10 р.

Аквагрим на праздник

Минск, Центральный

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

599 р.

Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора

Минск, Ленинский

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Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка поздравление

Минск, Ленинский

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Корпоратив новогодний

150 р.

Корпоратив новогодний

Минск, Фрунзенский

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ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

59.99 р.

ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск

Минск, Московский

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Дед Мороз и Снегурочка

55 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Партизанский

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Песня на день рождения, Новый год

100 р.

Песня на день рождения, Новый год

Могилев

Бенто- торт

30 р.

Бенто- торт

Брестская, Кобрин

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Дед Мороз и Снегурочка Настоящие

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка Настоящие

Гомель

Лазертаг Арена

13 р.

Лазертаг Арена

Гомель

Дед Мороз в Гомеле

50 р.

Дед Мороз в Гомеле

Гомель

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Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

1 р.

Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

Минск, Центральный

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Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление

100 р.

Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление

Минская, Смолевичи

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Беседка ''Кошкин дом''

15 р.

Беседка ''Кошкин дом''

Могилев

Дед Мороз и Снегурочка на дом

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Минск, Октябрьский

Мишка Чебурашка Могилев

Договорная

Мишка Чебурашка Могилев

Могилев

Тамада ведущие

Договорная

Тамада ведущие

Гомель

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Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ

35 р.

Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ

Минск, Центральный

МИШКА НА ВАШ ПРАЗДРНИК)

65 р.

МИШКА НА ВАШ ПРАЗДРНИК)

Могилев

Чебурашка на все случаи жизни)

65 р.

Чебурашка на все случаи жизни)

Могилев

Мишка на любые случаи жизни)

65 р.

Мишка на любые случаи жизни)

Могилев

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Мишка Тедди и зайка придут к вам на праздник

65 р.

Мишка Тедди и зайка придут к вам на праздник

Могилев

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Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Договорная

Услуги торжеств Мишки Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
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Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Ведущая на любое торжество ( города РБ)

Договорная

Ведущая на любое торжество ( города РБ)

Брестская, Лунинец

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Медведь, Мишка, аниматор на праздник

70 р.

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

Минск, Октябрьский

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Поздравление от Деда Мороза

50 р.

Поздравление от Деда Мороза

Минская, Столбцы

Дедушка Мороз и Снегурочка

40 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка

Гомель

Дед Мороз и Снегурочка

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

Профессиональный ведущий семейных праздников

Договорная

Профессиональный ведущий семейных праздников

Минск, Заводской

Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО

Договорная

Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО

Минск, Московский

Дед Мороз и Снегурочка

30 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Гомель

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Новогодние поздравления

Договорная

Новогодние поздравления

Могилевская, Бобруйск

Торт медовик

30 р.

Торт медовик

Гродно

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

100 р.

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

Минск, Первомайский

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Надувной медведь

1 000 р.

Надувной медведь

Минская, Жодино

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Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

50 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Гродненская, Волковыск

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Большой Мишка на праздник Поздравление медведем

Договорная

Большой Мишка на праздник Поздравление медведем

Минская, Молодечно

Услуги от компаний

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
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Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

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