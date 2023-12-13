Услуги для торжеств в Беларуси
25 р.
Шарж по фотографии
Гомель
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Договорная
Стас Михайлов Шоу звезд Аниматор
Минск, Партизанский
15 р.
Поздравление Деда Мороза
Брест
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Гомельская, Буда-Кошелево
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка на праздник к Вам
Гродненская, Волковыск
10 р.
Аквагрим на праздник
Минск, Центральный
599 р.
Ведущий + Dj (свадьбы, юбилеи, корпора
Минск, Ленинский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка поздравление
Минск, Ленинский
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
150 р.
Корпоратив новогодний
Минск, Фрунзенский
59.99 р.
ЖМИ - лучшие ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на ДОМ -Минск
Минск, Московский
55 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Партизанский
100 р.
Песня на день рождения, Новый год
Могилев
30 р.
Бенто- торт
Брестская, Кобрин
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка Настоящие
Гомель
13 р.
Лазертаг Арена
Гомель
50 р.
Дед Мороз в Гомеле
Гомель
1 р.
Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков
Минск, Центральный
100 р.
Аэромедведь, белый мишка, медведь, поздравление
Минская, Смолевичи
15 р.
Беседка ''Кошкин дом''
Могилев
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Минск, Октябрьский
Договорная
Мишка Чебурашка Могилев
Могилев
Договорная
Тамада ведущие
Гомель
35 р.
Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ
Минск, Центральный
65 р.
МИШКА НА ВАШ ПРАЗДРНИК)
Могилев
65 р.
Чебурашка на все случаи жизни)
Могилев
65 р.
Мишка на любые случаи жизни)
Могилев
65 р.
Мишка Тедди и зайка придут к вам на праздник
Могилев
Договорная
Услуги торжеств Мишки Бобруйск
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ведущая на любое торжество ( города РБ)
Брестская, Лунинец
70 р.
Медведь, Мишка, аниматор на праздник
Минск, Октябрьский
50 р.
Поздравление от Деда Мороза
Минская, Столбцы
40 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка
Гомель
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Профессиональный ведущий семейных праздников
Минск, Заводской
Договорная
Классный ведущий и музыка. НЕДОРОГО
Минск, Московский
30 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Гомель
Договорная
Новогодние поздравления
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Торт медовик
Гродно
100 р.
Тамада ведущий аккордеон застольные песни
Минск, Первомайский
1 000 р.
Надувной медведь
Минская, Жодино
50 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Гродненская, Волковыск
Договорная
Большой Мишка на праздник Поздравление медведем
Минская, Молодечно
Услуги от компаний
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский