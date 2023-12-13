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Компьютерные услуги, интернет в Беларуси

Реклама в Google и Яндекс. Создание сайтов.
vip

150 р.

Реклама в Google и Яндекс. Создание сайтов.

Минск, Центральный

Рассрочка
Ремонт техники Apple - iPhone, iPad, MacBook, iMac
vip

Договорная

Ремонт техники Apple - iPhone, iPad, MacBook, iMac

Брест

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY
vip

571 р.

Компьютер под заказ.Кредит.Рассрочка.F11.BY

Минская, Слуцк

Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Договорная

Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Договорная

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

20 р.

Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

Минск, Первомайский

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Договорная

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Минск, Фрунзенский

Установка Windows 7, 8.1, 10, 11. Выезд на дом.

25 р.

Установка Windows 7, 8.1, 10, 11. Выезд на дом.

Брестская, Барановичи

Мастер по компьютерам

20 р.

Мастер по компьютерам

Брест

Установка и настройка Windows, чистка, ремонт

5 р.

Установка и настройка Windows, чистка, ремонт

Витебская, Орша

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

999 р.

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

Минск, Центральный

Ремонт компьютера Ремонт ноутбука Комп мастер

Договорная

Ремонт компьютера Ремонт ноутбука Комп мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Орша, Барань

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Орша, Барань

Витебская, Орша

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Минская, Борисов

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

19 р.

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

Минск, Ленинский

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. Барановичи

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. Барановичи

Брестская, Барановичи

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Бобруйск

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Брест

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Брест

Брест

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гродно

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гродно

Гродно

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows

Могилев

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Витебск

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Витебск

Витебск

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гомель

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гомель

Гомель

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

17 р.

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

Минск, Фрунзенский

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

15 р.

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

Минск, Ленинский

Компьютерная Помощь. Бесплатный выезд. Скидки.

Договорная

Компьютерная Помощь. Бесплатный выезд. Скидки.

Витебск

Компьютерный мастер выезд бесплатный

10 р.

Компьютерный мастер выезд бесплатный

Гомель

Ремонт компьютеров

Договорная

Ремонт компьютеров

Гомельская, Мозырь

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков, iMac

15 р.

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков, iMac

Гомель

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Московский

РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

19 р.

РЕМОНТ и Настройка ПК и НОУТБУКОВ и другой техники

Минск, Московский

Установка Windows. Ремонт Компьютеров и Ноутбуков

10 р.

Установка Windows. Ремонт Компьютеров и Ноутбуков

Гомель

Компьютерная помощь

15 р.

Компьютерная помощь

Брестская, Барановичи

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Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

15 р.

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

Минск, Фрунзенский

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Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров, принтеров

10 р.

Компьютерный мастер. Ремонт компьютеров, принтеров

Гомель

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

15 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Первомайский

Ремонт и обслуживание компьютеров, возможен выезд

5 р.

Ремонт и обслуживание компьютеров, возможен выезд

Могилев

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Ремонт техники Apple - iPhone, iPad, MacBook, iMac
vip

Договорная

Ремонт техники Apple - iPhone, iPad, MacBook, iMac

Брест

Установка Windows Ремонт компьютера Честный Мастер

19 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Честный Мастер

Минск, Партизанский

Ремонт и обслуживание компьютеров.

5 р.

Ремонт и обслуживание компьютеров.

Могилевская, Шклов

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Могилев

Ремонт компьютеров и ноутбуков компьютерный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков компьютерный мастер

Гомель

Помощь с Windows 7, 10, 11 +офис+программы+антивир

Договорная

Помощь с Windows 7, 10, 11 +офис+программы+антивир

Гродно

Установка Windows 10/11. Программы

35 р.

Установка Windows 10/11. Программы

Гродно

Разработка сайтов, интернет-магазинов, лендингов

Договорная

Разработка сайтов, интернет-магазинов, лендингов

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт телевизоров

15 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ремонт телевизоров

Минск, Центральный

Установка Windows. Ремонт компьютеров. ВЫЕЗД К ВАМ

10 р.

Установка Windows. Ремонт компьютеров. ВЫЕЗД К ВАМ

Могилев

Услуги от компаний

Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Договорная

Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Договорная

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютера Ремонт ноутбука Комп мастер

Договорная

Ремонт компьютера Ремонт ноутбука Комп мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

14 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Компьютерный мастер

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Сборка компьютеров под ключ

0.10 р.

Сборка компьютеров под ключ

Могилевская, Быхов

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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