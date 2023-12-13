Бытовые услуги, ремонт в Беларуси
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
Договорная
Химчистка Мягкой Мебели
Могилев
400 р.
Монтаж установка кондиционера
Гродно
60 р.
Генеральная уборка, химчистка
Гомель
60 р.
Уборка снега японским снегоуборщиком
Витебская, Новополоцк
Договорная
Сборка мебели Гомель
Гомель
Договорная
Чистка снега - Кровли- Оледенения - Альпинисты
Могилев
Договорная
Мойка окон в зимнее время с двух сторон качество.
Минск, Московский
25 р.
Услуга мастер на час
Брестская, Пинск
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Заводской
30 р.
Сборка и установка мебели.
Витебск
2 р.
Уборка снега с крыш
Гомель
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Фрунзенский
50 р.
Уборка снега
Минск, Заводской
Договорная
Сборка мебели
Брест
10 р.
Уборка квартир-домов ,клининг
Витебск
Бесплатно
Вывоз чугунной ванны .Бесплатно
Витебск
Договорная
Уборка квартир. Химчистка мебели.
Брест
Договорная
Мастер на час ( Муж на час).
Минск, Советский
Договорная
Химчистка мягкой мебели
Витебская, Новополоцк
Договорная
Клининговые услуги
Витебская, Новополоцк
Договорная
Клининг
Гомель
7 р.
Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий
Минск, Центральный
Договорная
Муж на час
Гомель
Договорная
Сборка и установка кухни
Гродно
Договорная
Подсобные работы
Брест
Договорная
Запчасти для стиральных машин
Гомельская, Рогачев
25 р.
Уборка. Клининг. Чистота. Брест
Брест
50 р.
Сборка мебели, Ремонт, Сборщик мебели
Минск, Советский
399 р.
Cartier, Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels, Bvlgari
Минск, Советский
5 р.
Химчистка мебели/дивана/матраса/ковра/Минск/
Минск, Московский
Договорная
Проверка дымовых и вентиляционных каналов
Гродненская, Лида
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Первомайский
Договорная
СБОРКА МЕБЕЛИ - РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Могилев
200 р.
Реставрация ванн Волковыск
Гродненская, Волковыск
Договорная
Откачка канализаций, септиков
Гомель
Договорная
Сборка/ разборка мебели. Навеска бытовых изделий.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Выездная химчистка мебели, ковровых покрытий
Брестская, Барановичи
Договорная
Откачка luntrans.by в Гродно
Гродно
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Первомайский
5 р.
заточка ДЁШЕВО
Брест
Договорная
Уборка квартир,мойка окон.Недорого.Без посредников
Минск, Центральный
Бесплатно
уборка домов,квартир
Минск, Центральный
Договорная
Клининговые услуги
Витебская, Полоцк
Услуги от компаний
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель