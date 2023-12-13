Товары от Куфар Маркета
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Прочее для ремонта и стройки в Беларуси
80 р.
Вывоз мусора от 1.5 тонны до 30т
Могилев
10 р.
Мыльница К-2129 ISEN настольная
Минск, Партизанский
13 р.
Биг бэг б/у
Минск, Октябрьский
Договорная
Столбы железобетонные
Брестская, Пинск
30 р.
Заслонка для печи
Брест
11.99 р.
ЖБ Забор,столбы
Брестская, Столин
Договорная
Лестница второго этажа
Минск, Центральный
40 р.
Уплотнительная нить LOCTITE
Гродно
Договорная
АВТОМАТИКА для ворот, откатная система для ворот
Брестская, Барановичи
25 р.
Планшайба
Витебск
15 р.
Стрейч плёнка 500х300х23мкм.
Минск, Фрунзенский
20 р.
Триплекс натуральное стекло
Витебск
Договорная
Калибры
Могилев
70 р.
Баннер рекламный б.у. 3 на 3 метра , 6 на 3 метра.
Минская, Борисов
4 р.
Поддон деревянный 1200х800
Витебск
Договорная
Шкивы
Гомель
15 р.
Кирка или кайло
Витебск
Бесплатно
Всё для
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Держатель реллинга, релинг. 10руб. за все.
Минск, Фрунзенский
5 р.
Аккумуляторы к мобильника и планшетам
Витебская, Орша
20 р.
Камфорки
Брест
Бесплатно
Деревянные поддоны даром
Брест
10 р.
Мыльница К-2129 ISEN настольная
Минск, Партизанский
75 р.
Инсталляция для умывальника INEO (без кронштейнов)
Минск, Партизанский
5 р.
Запчасти от вытяжки, короб.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Оргстекло 8*14*4см
Витебск
22 р.
Щетка
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Щетка для ушм
Гомельская, Речица
180 р.
Ограждение из нержавеющей стали
Витебск
Договорная
Калибр-кольцо
Могилев
100 р.
Козырек
Гомель
20 р.
Быстросьемная цанга
Могилев
7 р.
Биг бэги бу и новые бигбэг с 4 стропами и клапанам
Минск, Октябрьский
0.30 р.
заглушка на профильную трубу
Гродно
95 р.
Лист рифленый
Гродно
12 р.
стекломат для ремонта автомобиля и не только
Минск, Центральный
100 р.
Вытяжка, улитка
Минск, Фрунзенский
50 р.
Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час
Минск, Центральный
15 р.
Продам саморез с пресс-шайбой 4,2х75
Брестская, Барановичи
Договорная
Аэрозольная краска TYTAN
Брестская, Барановичи
350 р.
Строп паук
Витебская, Глубокое
696 р.
Реализуется с торгов имущество предприятия
Минская, Вилейка
4 р.
Поддоны пластиковые многоразовые
Минск, Фрунзенский
Договорная
козырьки, навесы,гаражи
Брестская, Кобрин
6 р.
РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
100 р.
Рукав пожарный напорно всасывающий
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
6 р.
РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
2 р.
Опилки
Гомель
450 р.
Роллет сантехнический
Минская, Борисов
650 р.
Фонтан ( лето у вас дома )
Минск, Центральный
2.60 р.
Сетка сварная в картах 100х100 . 50х50
Минск, Октябрьский
2 р.
Поддоны б/у
Минская, Смолевичи
70 р.
Пленка полиэтеленовая техническая (вторичная)
Гомельская, Мозырь
Онлайн-заказ
119 р.
Счетчик газа с накидной гайкой 1/2'' малогабаритный ВIР, СГК-1,6 (20)
Могилевская, Бобруйск