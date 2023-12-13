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Ремонт и стройка

Прочее для ремонта и стройки в Беларуси

Вывоз мусора от 1.5 тонны до 30т
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80 р.

Вывоз мусора от 1.5 тонны до 30т

Могилев

Мыльница К-2129 ISEN настольная
vip

10 р.

Мыльница К-2129 ISEN настольная

Минск, Партизанский

Биг бэг б/у
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13 р.

Биг бэг б/у

Минск, Октябрьский

Столбы железобетонные

Договорная

Столбы железобетонные

Брестская, Пинск

Заслонка для печи

30 р.

Заслонка для печи

Брест

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ЖБ Забор,столбы

11.99 р.

ЖБ Забор,столбы

Брестская, Столин

Лестница второго этажа

Договорная

Лестница второго этажа

Минск, Центральный

Уплотнительная нить LOCTITE

40 р.

Уплотнительная нить LOCTITE

Гродно

АВТОМАТИКА для ворот, откатная система для ворот

Договорная

АВТОМАТИКА для ворот, откатная система для ворот

Брестская, Барановичи

Планшайба

25 р.

Планшайба

Витебск

Стрейч плёнка 500х300х23мкм.

15 р.

Стрейч плёнка 500х300х23мкм.

Минск, Фрунзенский

Триплекс натуральное стекло

20 р.

Триплекс натуральное стекло

Витебск

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Калибры

Договорная

Калибры

Могилев

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70 р.

Баннер рекламный б.у. 3 на 3 метра , 6 на 3 метра.

Минская, Борисов

Поддон деревянный 1200х800

4 р.

Поддон деревянный 1200х800

Витебск

Шкивы

Договорная

Шкивы

Гомель

Кирка или кайло

15 р.

Кирка или кайло

Витебск

Всё для

Бесплатно

Всё для

Гомельская, Светлогорск

Держатель реллинга, релинг. 10руб. за все.

10 р.

Держатель реллинга, релинг. 10руб. за все.

Минск, Фрунзенский

Аккумуляторы к мобильника и планшетам

5 р.

Аккумуляторы к мобильника и планшетам

Витебская, Орша

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Камфорки

20 р.

Камфорки

Брест

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Бесплатно

Деревянные поддоны даром

Брест

Мыльница К-2129 ISEN настольная
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10 р.

Мыльница К-2129 ISEN настольная

Минск, Партизанский

Инсталляция для умывальника INEO (без кронштейнов)

75 р.

Инсталляция для умывальника INEO (без кронштейнов)

Минск, Партизанский

Запчасти от вытяжки, короб.

5 р.

Запчасти от вытяжки, короб.

Минск, Фрунзенский

Оргстекло 8*14*4см

25 р.

Оргстекло 8*14*4см

Витебск

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Щетка

22 р.

Щетка

Могилевская, Бобруйск

Щетка для ушм

5 р.

Щетка для ушм

Гомельская, Речица

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Ограждение из нержавеющей стали

180 р.

Ограждение из нержавеющей стали

Витебск

Калибр-кольцо

Договорная

Калибр-кольцо

Могилев

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Козырек

100 р.

Козырек

Гомель

Доставка
Рассрочка
Быстросьемная цанга

20 р.

Быстросьемная цанга

Могилев

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Биг бэги бу и новые бигбэг с 4 стропами и клапанам

7 р.

Биг бэги бу и новые бигбэг с 4 стропами и клапанам

Минск, Октябрьский

Доставка
заглушка на профильную трубу

0.30 р.

заглушка на профильную трубу

Гродно

Лист рифленый

95 р.

Лист рифленый

Гродно

стекломат для ремонта автомобиля и не только

12 р.

стекломат для ремонта автомобиля и не только

Минск, Центральный

Вытяжка, улитка

100 р.

Вытяжка, улитка

Минск, Фрунзенский

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Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час

50 р.

Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час

Минск, Центральный

Продам саморез с пресс-шайбой 4,2х75

15 р.

Продам саморез с пресс-шайбой 4,2х75

Брестская, Барановичи

Аэрозольная краска TYTAN

Договорная

Аэрозольная краска TYTAN

Брестская, Барановичи

Строп паук

350 р.

Строп паук

Витебская, Глубокое

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Реализуется с торгов имущество предприятия

696 р.

Реализуется с торгов имущество предприятия

Минская, Вилейка

Поддоны пластиковые многоразовые

4 р.

Поддоны пластиковые многоразовые

Минск, Фрунзенский

козырьки, навесы,гаражи

Договорная

козырьки, навесы,гаражи

Брестская, Кобрин

РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА

6 р.

РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Рукав пожарный напорно всасывающий

100 р.

Рукав пожарный напорно всасывающий

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА

6 р.

РУБЕРОИД - Материал кровельный IzoLUX - уцененный товар - РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

2 р.

Опилки

Гомель

Доставка по Беларуси
Роллет сантехнический

450 р.

Роллет сантехнический

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Фонтан ( лето у вас дома )

650 р.

Фонтан ( лето у вас дома )

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетка сварная в картах 100х100 . 50х50

2.60 р.

Сетка сварная в картах 100х100 . 50х50

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Поддоны б/у

2 р.

Поддоны б/у

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Пленка полиэтеленовая техническая (вторичная)

70 р.

Пленка полиэтеленовая техническая (вторичная)

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Счетчик газа с накидной гайкой 1/2'' малогабаритный ВIР, СГК-1,6 (20)

Онлайн-заказ

119 р.

Счетчик газа с накидной гайкой 1/2'' малогабаритный ВIР, СГК-1,6 (20)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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