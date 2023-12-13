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Ремонт и стройка

Строительное оборудование в Беларуси

JET BD-8VS ''Токарный станок'' по металлу. ''СТАНО
vip

5 967 р.

JET BD-8VS ''Токарный станок'' по металлу. ''СТАНО

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ
vip

65 р.

Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Полотна в наличии и под заказ для Ленточных пил.
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Договорная

Полотна в наличии и под заказ для Ленточных пил.

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Компрессор

750 р.

Компрессор

Минская, Солигорск

Очиститель ECO HPW-1825RSE в наличии все модели

579 р.

Очиститель ECO HPW-1825RSE в наличии все модели

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)

85 р.

Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)

Минск, Московский

Доставка
Строительный пылесос с виброочисткой фильтра

595 р.

Строительный пылесос с виброочисткой фильтра

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Установка алмазного бурения VOLL V-Drill 255

1 150 р.

Установка алмазного бурения VOLL V-Drill 255

Минск, Советский

Доставка
Циклон для пылесоса

100 р.

Циклон для пылесоса

Брест

Сварочный аппарат Einhell CEN 160/1-F

79 р.

Сварочный аппарат Einhell CEN 160/1-F

Минск, Советский

Доставка
Solaris MMA-211

180 р.

Solaris MMA-211

Минск, Советский

Доставка
Solaris MMA-211

180 р.

Solaris MMA-211

Минск, Советский

Доставка
Лестница

48 р.

Лестница

Брестская, Пинск

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Трубогиб ТР-03

4 000 р.

Трубогиб ТР-03

Могилевская, Белыничи

SOLARIS MMA-205i

230 р.

SOLARIS MMA-205i

Минск, Советский

Доставка
Заточный станок Sturm BG60152U

Онлайн-заказ

162.65 р.

Заточный станок Sturm BG60152U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Edon WAB-2000S

Онлайн-заказ

89 р.

Электрическая тепловая пушка Edon WAB-2000S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильный компрессор Edon WM102-2

Онлайн-заказ

80.33 р.

Автомобильный компрессор Edon WM102-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильный компрессор Edon PAC-55A

Онлайн-заказ

86.37 р.

Автомобильный компрессор Edon PAC-55A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Онлайн-заказ

155 р.

Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2

Онлайн-заказ

156 р.

Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Favourite TSE-2000K

Онлайн-заказ

86 р.

Электрическая тепловая пушка Favourite TSE-2000K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильный компрессор Edon PAC-75

Онлайн-заказ

82 р.

Автомобильный компрессор Edon PAC-75

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Edon PWM-3/800

Онлайн-заказ

82 р.

Аппарат для сварки труб Edon PWM-3/800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильный компрессор Edon PAC-40

Онлайн-заказ

55.80 р.

Автомобильный компрессор Edon PAC-40

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Калибр СВА-780Т Промо

Онлайн-заказ

66.91 р.

Аппарат для сварки труб Калибр СВА-780Т Промо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Витязь ППТ-800

Онлайн-заказ

55 р.

Аппарат для сварки труб Витязь ППТ-800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вал

40 р.

Вал

Минская, Жодино

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Пушка теполвая

100 р.

Пушка теполвая

Минск, Центральный

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Сварочный инвертор ELAND Expert-417

Онлайн-заказ

784.64 р.

Сварочный инвертор ELAND Expert-417

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компрессор Энергомаш ВК-24

Онлайн-заказ

494.48 р.

Компрессор Энергомаш ВК-24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10M

Онлайн-заказ

315 р.

Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65 T

Онлайн-заказ

3 674.11 р.

Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65 T

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Loriot LHP-KX 2000

Онлайн-заказ

110 р.

Электрическая тепловая пушка Loriot LHP-KX 2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Hintek TP-05220

Онлайн-заказ

266.02 р.

Электрическая тепловая пушка Hintek TP-05220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Заточный станок ДИОЛД МЗ-0.13

Онлайн-заказ

193.16 р.

Заточный станок ДИОЛД МЗ-0.13

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компрессор Sturm AC9316

Онлайн-заказ

527.24 р.

Компрессор Sturm AC9316

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компрессор Энергомаш ВК-50

Онлайн-заказ

578.45 р.

Компрессор Энергомаш ВК-50

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Hintek T-05220

Онлайн-заказ

287.75 р.

Электрическая тепловая пушка Hintek T-05220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д

Онлайн-заказ

338.11 р.

Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Fubag IR 250 T 41117

Онлайн-заказ

1 131.76 р.

Сварочный инвертор Fubag IR 250 T 41117

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор ELITECH АИС 200Д

Онлайн-заказ

410.40 р.

Сварочный инвертор ELITECH АИС 200Д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т LUX

Онлайн-заказ

445.45 р.

Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т LUX

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10

Онлайн-заказ

313.97 р.

Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Заточный станок Einhell TC-XG 75 Kit 4412559

Онлайн-заказ

350 р.

Заточный станок Einhell TC-XG 75 Kit 4412559

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-2500-6

Онлайн-заказ

203.60 р.

Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-2500-6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Очиститель ECO HPW-1825RSE в наличии все модели

579 р.

Очиститель ECO HPW-1825RSE в наличии все модели

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Заточный станок Sturm BG60152U

Онлайн-заказ

162.65 р.

Заточный станок Sturm BG60152U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Edon WAB-2000S

Онлайн-заказ

89 р.

Электрическая тепловая пушка Edon WAB-2000S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильный компрессор Edon WM102-2

Онлайн-заказ

80.33 р.

Автомобильный компрессор Edon WM102-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильный компрессор Edon PAC-55A

Онлайн-заказ

86.37 р.

Автомобильный компрессор Edon PAC-55A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Онлайн-заказ

155 р.

Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2

Онлайн-заказ

156 р.

Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая тепловая пушка Favourite TSE-2000K

Онлайн-заказ

86 р.

Электрическая тепловая пушка Favourite TSE-2000K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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