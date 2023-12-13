Товары от Куфар Маркета
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Строительное оборудование в Беларуси
5 967 р.
JET BD-8VS ''Токарный станок'' по металлу. ''СТАНО
Минск, Центральный
65 р.
Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ
Минск, Заводской
Договорная
Полотна в наличии и под заказ для Ленточных пил.
Минск, Советский
750 р.
Компрессор
Минская, Солигорск
579 р.
Очиститель ECO HPW-1825RSE в наличии все модели
Минск, Центральный
85 р.
Циклон для пылесоса (циклонный фильтр)
Минск, Московский
595 р.
Строительный пылесос с виброочисткой фильтра
Минск, Московский
1 150 р.
Установка алмазного бурения VOLL V-Drill 255
Минск, Советский
100 р.
Циклон для пылесоса
Брест
79 р.
Сварочный аппарат Einhell CEN 160/1-F
Минск, Советский
180 р.
Solaris MMA-211
Минск, Советский
180 р.
Solaris MMA-211
Минск, Советский
48 р.
Лестница
Брестская, Пинск
4 000 р.
Трубогиб ТР-03
Могилевская, Белыничи
230 р.
SOLARIS MMA-205i
Минск, Советский
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162.65 р.
Заточный станок Sturm BG60152U
Минск, Центральный
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89 р.
Электрическая тепловая пушка Edon WAB-2000S
Минск, Центральный
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80.33 р.
Автомобильный компрессор Edon WM102-2
Минск, Центральный
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86.37 р.
Автомобильный компрессор Edon PAC-55A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
155 р.
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6
Минск, Центральный
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156 р.
Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2
Минск, Центральный
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86 р.
Электрическая тепловая пушка Favourite TSE-2000K
Минск, Центральный
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82 р.
Автомобильный компрессор Edon PAC-75
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
82 р.
Аппарат для сварки труб Edon PWM-3/800
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
55.80 р.
Автомобильный компрессор Edon PAC-40
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
66.91 р.
Аппарат для сварки труб Калибр СВА-780Т Промо
Минск, Центральный
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55 р.
Аппарат для сварки труб Витязь ППТ-800
Минск, Центральный
40 р.
Вал
Минская, Жодино
100 р.
Пушка теполвая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
784.64 р.
Сварочный инвертор ELAND Expert-417
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
494.48 р.
Компрессор Энергомаш ВК-24
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
315 р.
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10M
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3 674.11 р.
Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65 T
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
110 р.
Электрическая тепловая пушка Loriot LHP-KX 2000
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.02 р.
Электрическая тепловая пушка Hintek TP-05220
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
193.16 р.
Заточный станок ДИОЛД МЗ-0.13
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
527.24 р.
Компрессор Sturm AC9316
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
578.45 р.
Компрессор Энергомаш ВК-50
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
287.75 р.
Электрическая тепловая пушка Hintek T-05220
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
338.11 р.
Сварочный инвертор ELITECH АИС 180Д
Минск, Центральный
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1 131.76 р.
Сварочный инвертор Fubag IR 250 T 41117
Минск, Центральный
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410.40 р.
Сварочный инвертор ELITECH АИС 200Д
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
445.45 р.
Сварочный инвертор Ресанта САИ-220Т LUX
Минск, Центральный
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313.97 р.
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
350 р.
Заточный станок Einhell TC-XG 75 Kit 4412559
Минск, Центральный
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203.60 р.
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-2500-6
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
579 р.
Очиститель ECO HPW-1825RSE в наличии все модели
Минск, Центральный
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162.65 р.
Заточный станок Sturm BG60152U
Минск, Центральный
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89 р.
Электрическая тепловая пушка Edon WAB-2000S
Минск, Центральный
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80.33 р.
Автомобильный компрессор Edon WM102-2
Минск, Центральный
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86.37 р.
Автомобильный компрессор Edon PAC-55A
Минск, Центральный
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155 р.
Аппарат для сварки труб Энергомаш Гарант АСТ1-1900-6
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
156 р.
Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
86 р.
Электрическая тепловая пушка Favourite TSE-2000K
Минск, Центральный