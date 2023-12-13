logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Беларуси

Окна ПВХ в деревенский дом в рассрочку на 12 месяц
vip

Договорная

Окна ПВХ в деревенский дом в рассрочку на 12 месяц

Гродно

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев
vip

250 р.

Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Остекление домов, дач, коттеджей. Любой бюджет.
vip

Договорная

Остекление домов, дач, коттеджей. Любой бюджет.

Брест

Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Договорная

Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Гомельская, Мозырь

Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Договорная

Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Гомельская, Жлобин

Окна под заказ

Договорная

Окна под заказ

Брестская, Барановичи

Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Договорная

Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Гомельская, Буда-Кошелево

Двери HORMANN

1 300 р.

Двери HORMANN

Минск, Центральный

badge-icon

80 р.

Двери межкомнатные

Гомельская, Мозырь

Входные двери по индивидуальному заказу

Договорная

Входные двери по индивидуальному заказу

Могилев

Доставка
Рассрочка
Окно ПВХ - Балконный блок.

Договорная

Окно ПВХ - Балконный блок.

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Продам замок

Договорная

Продам замок

Гродненская, Сморгонь

badge-icon
Металлические двери по хорошей цене

870 р.

Металлические двери по хорошей цене

Минск, Московский

Доставка
Откосы теплые из сендвич панели

70 р.

Откосы теплые из сендвич панели

Гомель

Рассрочка
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Продам дверь деревянную

190 р.

Продам дверь деревянную

Минск, Центральный

Двери на дачу в деревню.По инд заказу

750 р.

Двери на дачу в деревню.По инд заказу

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Дверь межкомнатная массив 200х80х4

130 р.

Дверь межкомнатная массив 200х80х4

Минск, Фрунзенский

Двери ПВХ

760 р.

Двери ПВХ

Минск, Октябрьский

Раритетные дверные ручки

85 р.

Раритетные дверные ручки

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Окна пвх в Бобруйске

145 р.

Окна пвх в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Рассрочка
Дверные замки Vettore

10 р.

Дверные замки Vettore

Брестская, Барановичи

badge-icon
Окно

190 р.

Окно

Минск, Московский

badge-icon
Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА
vip

Договорная

Окна ПВХ (ДЁШЕВО) РАССРОЧКА

Гомель

Металлическая дверь

150 р.

Металлическая дверь

Могилев

badge-icon
Входные двери в Добруше

Договорная

Входные двери в Добруше

Гомельская, Добруш

Дверь входная

50 р.

Дверь входная

Гродненская, Слоним

Рама Балконная (Алюминиевая) 3,07х1,5м

370 р.

Рама Балконная (Алюминиевая) 3,07х1,5м

Гомель

Дверь металлическая

120 р.

Дверь металлическая

Гродненская, Щучин

badge-icon
Дверь входная Роттердам

840 р.

Дверь входная Роттердам

Гродненская, Лида

Рассрочка
Балконная рама

600 р.

Балконная рама

Минск, Советский

badge-icon
Коробка от межкомнатной двери 80см

15 р.

Коробка от межкомнатной двери 80см

Гомель

badge-icon
Детский замок на окно BSL

10 р.

Детский замок на окно BSL

Минск, Фрунзенский

Двери входные Луара

580 р.

Двери входные Луара

Гродненская, Лида

Рассрочка
Дверь с коробкой 2000х700

20 р.

Дверь с коробкой 2000х700

Гомель

badge-icon
Окна деревянные глухие

480 р.

Окна деревянные глухие

Гродненская, Лида

badge-icon
Двери межкомнатные

50 р.

Двери межкомнатные

Гродненская, Лида

badge-icon
Двери деревянные

150 р.

Двери деревянные

Минская, Борисов

Подоконник пвх, 200 х 35

25 р.

Подоконник пвх, 200 х 35

Витебск

badge-icon
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Раздвижные перегородки стеклянные

300 р.

Раздвижные перегородки стеклянные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки