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Ремонт и стройка

Сантехника в Беларуси

Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подвесной унитаз Cersanit Parva New Clean On
vip

300 р.

Подвесной унитаз Cersanit Parva New Clean On

Гродно

Гигиенический душ
vip

135 р.

Гигиенический душ

Витебск

Котел газовый Альфа калор

Договорная

Котел газовый Альфа калор

Могилевская, Шклов

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Печь отопительная

1 200 р.

Печь отопительная

Могилевская, Бобруйск

Душевой трап 90 см

320 р.

Душевой трап 90 см

Минск, Московский

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Муфта 200 мм наружной канализации

25 р.

Муфта 200 мм наружной канализации

Брестская, Барановичи

Газовая колонка

70 р.

Газовая колонка

Гомель

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Чугунные Радиаторы отопления

Договорная

Чугунные Радиаторы отопления

Минск, Ленинский

Мойка

55 р.

Мойка

Минская, Любань

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Насос скважинный Grundfos SQE 3-65

1 850 р.

Насос скважинный Grundfos SQE 3-65

Минск, Советский

Доставка
Отопление радиатор

60 р.

Отопление радиатор

Витебская, Орша

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115 р.

Чугунные люк канализационный с оголовником

Брестская, Ивацевичи

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Навьен айс 35 к

Договорная

Навьен айс 35 к

Минск, Фрунзенский

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Ванна стальная Roca Contesa 150x70 (с ножками)

450 р.

Ванна стальная Roca Contesa 150x70 (с ножками)

Витебск

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Бачок от унитаза

20 р.

Бачок от унитаза

Минск, Московский

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Онлайн-заказ

337.70 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Unipump V100 (фланец из нерж. стали) 47370

Онлайн-заказ

339.70 р.

Гидроаккумулятор Unipump V100 (фланец из нерж. стали) 47370

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Thermex Trend 4500

Онлайн-заказ

334.80 р.

Водонагреватель Thermex Trend 4500

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Онлайн-заказ

337.70 р.

Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Maxonor MN3271

Онлайн-заказ

338.50 р.

Смеситель Maxonor MN3271

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Онлайн-заказ

341.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Онлайн-заказ

335.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Unipump H50 (нерж. сталь) 86832

Онлайн-заказ

335.30 р.

Гидроаккумулятор Unipump H50 (нерж. сталь) 86832

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Умывальник Kirovit Гамма 600

Онлайн-заказ

336.40 р.

Умывальник Kirovit Гамма 600

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевая система Potato P35274-7

Онлайн-заказ

342 р.

Душевая система Potato P35274-7

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Умывальник Dreja Джой

Онлайн-заказ

336.40 р.

Умывальник Dreja Джой

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевой гарнитур Grohe New Tempesta 100 27794001

Онлайн-заказ

339.50 р.

Душевой гарнитур Grohe New Tempesta 100 27794001

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

Онлайн-заказ

339.10 р.

Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Комплект арматуры Grohe 39551000

Онлайн-заказ

342 р.

Комплект арматуры Grohe 39551000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Онлайн-заказ

341.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Сигнализация Zont SX-170M

Онлайн-заказ

338.20 р.

Сигнализация Zont SX-170M

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Полотенцесушитель Gloss & Reiter Raduga Л.50х60.Д5.G1

Онлайн-заказ

340.90 р.

Полотенцесушитель Gloss & Reiter Raduga Л.50х60.Д5.G1

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Maxonor MN1171-7

Онлайн-заказ

341.20 р.

Смеситель Maxonor MN1171-7

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

Онлайн-заказ

341.10 р.

Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевая система Ekko E2402-8

Онлайн-заказ

321 р.

Душевая система Ekko E2402-8

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель

700 р.

Накопительный электрический водонагреватель

Минск, Октябрьский

Унитаз Керамин

125 р.

Унитаз Керамин

Могилев

Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Договорная

Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Минск, Центральный

Верхний душ Oras IL Bagno Alessi One 8592 (НОВЫЙ)

299 р.

Верхний душ Oras IL Bagno Alessi One 8592 (НОВЫЙ)

Минск, Советский

Доставка
Газовый котёл б/у торг

500 р.

Газовый котёл б/у торг

Могилевская, Бобруйск

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Держатель для туалетной бумаги из чугуна

50 р.

Держатель для туалетной бумаги из чугуна

Брест

Душевая кабина

Договорная

Душевая кабина

Гродно

Распродажа подвесной унитаз Valadares Фаянс Португ

290 р.

Распродажа подвесной унитаз Valadares Фаянс Португ

Минск, Фрунзенский

Умывальник Rea Elita белый/золотистый U6658

Онлайн-заказ

192.06 р.

Умывальник Rea Elita белый/золотистый U6658

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Онлайн-заказ

337.70 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Unipump V100 (фланец из нерж. стали) 47370

Онлайн-заказ

339.70 р.

Гидроаккумулятор Unipump V100 (фланец из нерж. стали) 47370

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Thermex Trend 4500

Онлайн-заказ

334.80 р.

Водонагреватель Thermex Trend 4500

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Онлайн-заказ

337.70 р.

Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Maxonor MN3271

Онлайн-заказ

338.50 р.

Смеситель Maxonor MN3271

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Онлайн-заказ

341.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Онлайн-заказ

335.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Unipump H50 (нерж. сталь) 86832

Онлайн-заказ

335.30 р.

Гидроаккумулятор Unipump H50 (нерж. сталь) 86832

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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