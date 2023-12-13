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Ремонт и стройка

Стройматериалы в Беларуси

Пенопласт плотность25, Пенополистирол Утеплитель
vip

15 р.

Пенопласт плотность25, Пенополистирол Утеплитель

Гомель

Доставка
Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3
vip

145 р.

Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3

Витебск

Доставка по Беларуси
палубная доска из лиственницы
vip

56 р.

палубная доска из лиственницы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКСПОРТНАЯ НЕКОНДИЦИЯ 1 сорт, минвата

Договорная

УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКСПОРТНАЯ НЕКОНДИЦИЯ 1 сорт, минвата

Гродно

Лента гидроизоляционная эластичная Тайфун 5м

40 р.

Лента гидроизоляционная эластичная Тайфун 5м

Брестская, Пинск

Блок силикатный КСИ

131 р.

Блок силикатный КСИ

Могилев

Доставка
Мастика

50 р.

Мастика

Брестская, Ивацевичи

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Пиломатериал сухие

Договорная

Пиломатериал сухие

Витебск

1 р.

Закладная деталь ММ1

Минск, Партизанский

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Пол(дсп)

Бесплатно

Пол(дсп)

Могилев

Демпферная лента

20 р.

Демпферная лента

Гродно

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1 р.

Блок газосиликатный 625*100*250.

Минск, Партизанский

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Фуга пепельно-белый

10 р.

Фуга пепельно-белый

Гомельская, Речица

Lux plus клей для плитки

14 р.

Lux plus клей для плитки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Натяжные потолки в Крупках. Установи потолки в городе Крупки

25 р.

Натяжные потолки в Крупках. Установи потолки в городе Крупки

Минская, Крупки

Пеноплекс

8.30 р.

Пеноплекс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пена монтажная

10 р.

Пена монтажная

Могилевская, Осиповичи

Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

110 р.

Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грунт

45 р.

Грунт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гипсовая штукатурка МP 75

15 р.

Гипсовая штукатурка МP 75

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кирпич

Договорная

Кирпич

Брестская, Другие города

Трубы асбестовые 300. Длина 4500.

600 р.

Трубы асбестовые 300. Длина 4500.

Минская, Солигорск

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утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0

135 р.

утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0

Минск, Фрунзенский

Гибкий плинтус напольный + клей

60 р.

Гибкий плинтус напольный + клей

Брест

Подъемник для гипсокартонных листов DLT PLAC450

1 750 р.

Подъемник для гипсокартонных листов DLT PLAC450

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

5 р.

Двп

Гомель

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Металлочерепица монтерей

Договорная

Металлочерепица монтерей

Гродно

Доставка
Вагонка

10 р.

Вагонка

Гомель

Доставка по Беларуси
Клей ПВА

7 р.

Клей ПВА

Гомель

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Мастика-клей для утеплителя Технониколь 27. 22 кг. РБ.

50 р.

Мастика-клей для утеплителя Технониколь 27. 22 кг. РБ.

Минск, Заводской

Ступени из ясеня и дуба

90 р.

Ступени из ясеня и дуба

Минск, Центральный

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Полок из ольхи

3 р.

Полок из ольхи

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Вагонка из сосны

500 р.

Вагонка из сосны

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Брус строганный

600 р.

Брус строганный

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Доска из сосны

700 р.

Доска из сосны

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Полок из ольхи

800 р.

Полок из ольхи

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Бадья, корыто для раствора

100 р.

Бадья, корыто для раствора

Брестская, Барановичи

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Грунтовка Condor 2 кг. Новая.

16 р.

Грунтовка Condor 2 кг. Новая.

Брест

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Гравий

Договорная

Гравий

Минская, Березино

Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)

10 р.

Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Двп

5 р.

Двп

Гомель

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Поликарбонат прозрачный и цветной

85 р.

Поликарбонат прозрачный и цветной

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Блоки

Договорная

Блоки

Минская, Молодечно

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Плита перекрытия ПТМ72.12.22-8,0 S800-2a

550 р.

Плита перекрытия ПТМ72.12.22-8,0 S800-2a

Гродно

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Доска необрезная Ольха 2-3метра

300 р.

Доска необрезная Ольха 2-3метра

Минская, Узда

Доска из Липы 25мм необрезная 4м.

400 р.

Доска из Липы 25мм необрезная 4м.

Минская, Узда

Товары с доставкой от магазинов

Lux plus клей для плитки

14 р.

Lux plus клей для плитки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеноплекс

8.30 р.

Пеноплекс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

110 р.

Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грунт

45 р.

Грунт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гипсовая штукатурка МP 75

15 р.

Гипсовая штукатурка МP 75

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вагонка

10 р.

Вагонка

Гомель

Доставка по Беларуси
Полок из ольхи

3 р.

Полок из ольхи

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Вагонка из сосны

500 р.

Вагонка из сосны

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
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