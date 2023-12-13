Товары от Куфар Маркета
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Стройматериалы в Беларуси
15 р.
Пенопласт плотность25, Пенополистирол Утеплитель
Гомель
145 р.
Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3
Витебск
56 р.
палубная доска из лиственницы
Минск, Московский
Договорная
УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКСПОРТНАЯ НЕКОНДИЦИЯ 1 сорт, минвата
Гродно
40 р.
Лента гидроизоляционная эластичная Тайфун 5м
Брестская, Пинск
131 р.
Блок силикатный КСИ
Могилев
50 р.
Мастика
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Пиломатериал сухие
Витебск
1 р.
Закладная деталь ММ1
Минск, Партизанский
Бесплатно
Пол(дсп)
Могилев
20 р.
Демпферная лента
Гродно
1 р.
Блок газосиликатный 625*100*250.
Минск, Партизанский
10 р.
Фуга пепельно-белый
Гомельская, Речица
14 р.
Lux plus клей для плитки
Минск, Центральный
25 р.
Натяжные потолки в Крупках. Установи потолки в городе Крупки
Минская, Крупки
8.30 р.
Пеноплекс
Минск, Центральный
10 р.
Пена монтажная
Могилевская, Осиповичи
110 р.
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг
Минск, Центральный
45 р.
Грунт
Минск, Центральный
15 р.
Гипсовая штукатурка МP 75
Минск, Центральный
Договорная
Кирпич
Брестская, Другие города
600 р.
Трубы асбестовые 300. Длина 4500.
Минская, Солигорск
135 р.
утеплитель, шумоизоляция Пенофол 2000 Тип A 2,0
Минск, Фрунзенский
60 р.
Гибкий плинтус напольный + клей
Брест
1 750 р.
Подъемник для гипсокартонных листов DLT PLAC450
Минск, Московский
5 р.
Двп
Гомель
Договорная
Металлочерепица монтерей
Гродно
10 р.
Вагонка
Гомель
7 р.
Клей ПВА
Гомель
50 р.
Мастика-клей для утеплителя Технониколь 27. 22 кг. РБ.
Минск, Заводской
90 р.
Ступени из ясеня и дуба
Минск, Центральный
3 р.
Полок из ольхи
Минская, Смолевичи
500 р.
Вагонка из сосны
Минская, Смолевичи
600 р.
Брус строганный
Минская, Смолевичи
700 р.
Доска из сосны
Минская, Смолевичи
800 р.
Полок из ольхи
Минская, Смолевичи
100 р.
Бадья, корыто для раствора
Брестская, Барановичи
16 р.
Грунтовка Condor 2 кг. Новая.
Брест
Договорная
Гравий
Минская, Березино
10 р.
Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)
Минская, Молодечно
5 р.
Двп
Гомель
85 р.
Поликарбонат прозрачный и цветной
Брестская, Барановичи
Договорная
Блоки
Минская, Молодечно
550 р.
Плита перекрытия ПТМ72.12.22-8,0 S800-2a
Гродно
300 р.
Доска необрезная Ольха 2-3метра
Минская, Узда
400 р.
Доска из Липы 25мм необрезная 4м.
Минская, Узда
Товары с доставкой от магазинов
14 р.
Lux plus клей для плитки
Минск, Центральный
8.30 р.
Пеноплекс
Минск, Центральный
110 р.
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг
Минск, Центральный
45 р.
Грунт
Минск, Центральный
15 р.
Гипсовая штукатурка МP 75
Минск, Центральный
10 р.
Вагонка
Гомель
3 р.
Полок из ольхи
Минская, Смолевичи
500 р.
Вагонка из сосны
Минская, Смолевичи