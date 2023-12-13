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Ремонт и стройка

Ворота, заборы в Беларуси

Секционные ворота для гаража, НОВЫЕ
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1 835 р.

Секционные ворота для гаража, НОВЫЕ

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Секционные ворота для гаража, НОВЫЕ
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1 839 р.

Секционные ворота для гаража, НОВЫЕ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ворота откатные
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Договорная

Ворота откатные

Могилев

Доставка
Рассрочка
Распродажа остатков ворот и калиток. СКИДКИ до 70%

50 р.

Распродажа остатков ворот и калиток. СКИДКИ до 70%

Минск, Заводской

Забор Бу арматура

1 р.

Забор Бу арматура

Брестская, Барановичи

Замок в калитку (полный комплект) Евро-25/85

84 р.

Замок в калитку (полный комплект) Евро-25/85

Минская, Борисов

Комплект для откатных ворот системы Ролтэк Микро с шиной 6 м.

495 р.

Комплект для откатных ворот системы Ролтэк Микро с шиной 6 м.

Минская, Борисов

Секционные ворота

Договорная

Секционные ворота

Гродненская, Волковыск

Доставка
Ворота Производство

Договорная

Ворота Производство

Брестская, Барановичи

Доставка
Ворота Производство

Договорная

Ворота Производство

Гродненская, Слоним

Доставка
Ворота Производство

Договорная

Ворота Производство

Гродненская, Волковыск

Доставка
Ворота вместе со столбами.

Договорная

Ворота вместе со столбами.

Могилевская, Горки

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Таблички разные

35 р.

Таблички разные

Минск, Советский

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Забор под ключ

80 р.

Забор под ключ

Брестская, Пинск

Забор железобетонный

Договорная

Забор железобетонный

Гродно

Доставка по Беларуси
Ж/Б ЗАБОР

12 р.

Ж/Б ЗАБОР

Брестская, Пинск

Забор железобетонный

Договорная

Забор железобетонный

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
ЗАБОРЫ ВОРОТА КАЛИТКИ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ МОНТАЖ.

Договорная

ЗАБОРЫ ВОРОТА КАЛИТКИ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ МОНТАЖ.

Брестская, Пинск

Монтаж забора из сетки рабица в ПВХ покрытии

Договорная

Монтаж забора из сетки рабица в ПВХ покрытии

Минская, Другие города

Доставка
Ворота откатные

1 200 р.

Ворота откатные

Могилев

Доставка
Рассрочка
КАЛИТКИ ВОРОТА ЗАБОРЫ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

400 р.

КАЛИТКИ ВОРОТА ЗАБОРЫ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Брестская, Пинск

Столбы оцинкованные

36 р.

Столбы оцинкованные

Брестская, Барановичи

Откатные ворота для дома
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1 100 р.

Откатные ворота для дома

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
на Забор / Калитку дет Кровати метал Основание 1шт

23 р.

на Забор / Калитку дет Кровати метал Основание 1шт

Минская, Борисов

Профнастил С8А 0,4 PE RAL 7024 серый графит

30 р.

Профнастил С8А 0,4 PE RAL 7024 серый графит

Минская, Борисов

Парапеты на забор

Договорная

Парапеты на забор

Брест

Доставка
Забор из металлоштакетника бронирование 2024

90 р.

Забор из металлоштакетника бронирование 2024

Минск, Центральный

Доставка
Сетка рабица 1 м Распродажа

35 р.

Сетка рабица 1 м Распродажа

Брестская, Барановичи

Сетка Рабица для забора 1.2м, 1.5м, 1.8м.

Договорная

Сетка Рабица для забора 1.2м, 1.5м, 1.8м.

Витебск

Автоматический выключатель

30 р.

Автоматический выключатель

Минская, Минский район

Автоматический выключатель

30 р.

Автоматический выключатель

Минская, Минский район

Плетёный забор из лозы

31 р.

Плетёный забор из лозы

Минск, Первомайский

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Металлический штакетник /Заборы/ВОРОТА

Договорная

Металлический штакетник /Заборы/ВОРОТА

Минск, Первомайский

Завесы для тяжёлых больших ворот

Договорная

Завесы для тяжёлых больших ворот

Минск, Заводской

Гаражные ворота АКЦИЯ

Договорная

Гаражные ворота АКЦИЯ

Гомель

Доставка по Беларуси
Ворота откатные. Роллеты. Рольставни. Автоматика

Договорная

Ворота откатные. Роллеты. Рольставни. Автоматика

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
3D забор, еврозагрождения/Панель оцинкованная

Договорная

3D забор, еврозагрождения/Панель оцинкованная

Гомель

Доставка
Штакетник металлический для забора, ширина 99 мм

2.75 р.

Штакетник металлический для забора, ширина 99 мм

Гомель

Профнастил для забора С-8 толщ 0,4мм

Договорная

Профнастил для забора С-8 толщ 0,4мм

Гомель

Доставка
3D забор бронирование 2024 калитка в подарок

55 р.

3D забор бронирование 2024 калитка в подарок

Минск, Центральный

Доставка
продажа готовых секций забора

13 р.

продажа готовых секций забора

Могилев

Жалюзи забор (Elit) до 3000мм шир. Установка.

55 р.

Жалюзи забор (Elit) до 3000мм шир. Установка.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ. Роллеты гаражные. С автоматикой и др.

985 р.

АКЦИЯ. Роллеты гаражные. С автоматикой и др.

Могилев

Доставка по Беларуси
3д (D) забор, евроограждения, евросетка. Калитка.

Договорная

3д (D) забор, евроограждения, евросетка. Калитка.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ремонт ворот.Ремонт роллет. Вся Р.Б.

60 р.

Ремонт ворот.Ремонт роллет. Вся Р.Б.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ.Роллеты на окна. Гаражные роллеты.

199 р.

АКЦИЯ.Роллеты на окна. Гаражные роллеты.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Забор железобетонный

Договорная

Забор железобетонный

Гродно

Доставка по Беларуси
Забор железобетонный

Договорная

Забор железобетонный

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Откатные ворота для дома
vip

1 100 р.

Откатные ворота для дома

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гаражные ворота АКЦИЯ

Договорная

Гаражные ворота АКЦИЯ

Гомель

Доставка по Беларуси
Жалюзи забор (Elit) до 3000мм шир. Установка.

55 р.

Жалюзи забор (Elit) до 3000мм шир. Установка.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ. Роллеты гаражные. С автоматикой и др.

985 р.

АКЦИЯ. Роллеты гаражные. С автоматикой и др.

Могилев

Доставка по Беларуси
3д (D) забор, евроограждения, евросетка. Калитка.

Договорная

3д (D) забор, евроограждения, евросетка. Калитка.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ремонт ворот.Ремонт роллет. Вся Р.Б.

60 р.

Ремонт ворот.Ремонт роллет. Вся Р.Б.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
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