Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Беларуси
10 р.
Камень декоративный « Шамотный кирпич»
Гомель
35 р.
Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК
Минск, Первомайский
5 р.
клей для пенопласта утепление
Могилев
Бесплатно
Штукатурка
Брестская, Пинск
25 р.
Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород
Минск, Октябрьский
10 р.
Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.
Минск, Октябрьский
35 р.
Краска
Гомель
50 р.
Сетка фасадная
Гомель
Договорная
Плитка
Гомельская, Жлобин
330 р.
Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена
Минск, Ленинский
Договорная
Остатки стройматериалов
Минск, Ленинский
Договорная
Карниз бумажный
Гомельская, Речица
16 р.
Продам бетонакантакт
Минск, Октябрьский
16.50 р.
Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500х12.5х1200мм
Минск, Партизанский
180 р.
Плитка керамическая
Гомельская, Калинковичи
35 р.
Грунт -эмаль 3в1
Брестская, Пинск
45 р.
Краска ВД-АК 15кг белая для внутренних и наружных
Минск, Советский
29.99 р.
Обои метровые
Гомель
18 р.
Натяжные потолоки в Минске
Минск, Фрунзенский
35 р.
Краска фасадная
Могилев
30 р.
Краска Alpina
Могилев
5 р.
Лента малярная Scley
Минск, Московский
Договорная
Трубки
Могилевская, Бобруйск
42 р.
РАСПРОДАЖА испанской плитки, пачворк
Минск, Центральный
20.10 р.
Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской
Минск, Первомайский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
195 р.
Обои
Минск, Ленинский
12 р.
Керамогранит 22:90 12р за м2
Минск, Советский
80 р.
Ленолиум
Минск, Центральный
3 р.
Ковролин красный, синий, черный, бордовый
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Подоконник ПВХ
Минская, Борисов
Договорная
Плитка 25×20
Брестская, Барановичи
70 р.
Мебельный щит из Дуба
Минск, Октябрьский
11 р.
3D панели (3д панели) ''волны''
Минск, Советский
5 р.
Панель ПВХ
Гомель
65 р.
Обои
Брест
36 р.
Сайдинг Металический Блок-хаус
Брестская, Иваново
Договорная
Кухонная столешница
Минск, Московский
24.70 р.
Плита OSB (ОСП) 9мм влагостойкая 1,25*2,50
Брестская, Барановичи
Договорная
Водосточные системы
Брестская, Барановичи
Договорная
Сайдинг для наружных работ
Брестская, Барановичи
Договорная
-10% на пенопласт, пеноплекс, пенопласт формованный
Брестская, Барановичи
23 р.
Натяжной потолок с фотопечатью в Слуцке
Минская, Слуцк
23 р.
Натяжной потолок в Минском районе
Минская, Минский район
27 р.
Натяжной потолок со световыми линиями в Борисове
Минская, Борисов
Товары с доставкой от магазинов
20.10 р.
Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской
Минск, Первомайский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
43.81 р.
Грунт-эмаль Olecolor 3 в 1 по ржавчине 2 кг (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.40 р.
Эмаль Farbitex ПФ-266 2.7 кг (красно-коричневый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
41.77 р.
Эмаль Farbitex ПФ-266 5 кг (желто-коричневый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.65 р.
Эмаль Класс 24 ПФ-266 для пола 1.9 кг (желто-коричневый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
15.75 р.
Эмаль Farbitex ПФ-266 1.8 кг (красно-коричневый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
30.57 р.
Пропитка Vidaron Impregnant V08 0.7 л (королевский палисандр)
Минск, Центральный