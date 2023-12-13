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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Беларуси

Камень декоративный « Шамотный кирпич»
vip

10 р.

Камень декоративный « Шамотный кирпич»

Гомель

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК
vip

35 р.

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
клей для пенопласта утепление

5 р.

клей для пенопласта утепление

Могилев

Штукатурка

Бесплатно

Штукатурка

Брестская, Пинск

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Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород

25 р.

Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.

10 р.

Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Краска

35 р.

Краска

Гомель

Сетка фасадная

50 р.

Сетка фасадная

Гомель

Плитка

Договорная

Плитка

Гомельская, Жлобин

Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена

330 р.

Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена

Минск, Ленинский

Остатки стройматериалов

Договорная

Остатки стройматериалов

Минск, Ленинский

Карниз бумажный

Договорная

Карниз бумажный

Гомельская, Речица

Продам бетонакантакт

16 р.

Продам бетонакантакт

Минск, Октябрьский

Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500х12.5х1200мм

16.50 р.

Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500х12.5х1200мм

Минск, Партизанский

Доставка
Плитка керамическая

180 р.

Плитка керамическая

Гомельская, Калинковичи

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Грунт -эмаль 3в1

35 р.

Грунт -эмаль 3в1

Брестская, Пинск

Краска ВД-АК 15кг белая для внутренних и наружных

45 р.

Краска ВД-АК 15кг белая для внутренних и наружных

Минск, Советский

Обои метровые

29.99 р.

Обои метровые

Гомель

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Натяжные потолоки в Минске

18 р.

Натяжные потолоки в Минске

Минск, Фрунзенский

Доставка
Краска фасадная

35 р.

Краска фасадная

Могилев

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Краска Alpina

30 р.

Краска Alpina

Могилев

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Лента малярная Scley

5 р.

Лента малярная Scley

Минск, Московский

Трубки

Договорная

Трубки

Могилевская, Бобруйск

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РАСПРОДАЖА испанской плитки, пачворк

42 р.

РАСПРОДАЖА испанской плитки, пачворк

Минск, Центральный

Доставка
Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

20.10 р.

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Обои

195 р.

Обои

Минск, Ленинский

Керамогранит 22:90 12р за м2

12 р.

Керамогранит 22:90 12р за м2

Минск, Советский

Ленолиум

80 р.

Ленолиум

Минск, Центральный

Ковролин красный, синий, черный, бордовый

3 р.

Ковролин красный, синий, черный, бордовый

Минск, Фрунзенский

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Подоконник ПВХ

Бесплатно

Подоконник ПВХ

Минская, Борисов

Плитка 25×20

Договорная

Плитка 25×20

Брестская, Барановичи

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Мебельный щит из Дуба

70 р.

Мебельный щит из Дуба

Минск, Октябрьский

3D панели (3д панели) ''волны''

11 р.

3D панели (3д панели) ''волны''

Минск, Советский

Панель ПВХ

5 р.

Панель ПВХ

Гомель

Обои

65 р.

Обои

Брест

Сайдинг Металический Блок-хаус

36 р.

Сайдинг Металический Блок-хаус

Брестская, Иваново

Кухонная столешница

Договорная

Кухонная столешница

Минск, Московский

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Плита OSB (ОСП) 9мм влагостойкая 1,25*2,50

24.70 р.

Плита OSB (ОСП) 9мм влагостойкая 1,25*2,50

Брестская, Барановичи

Водосточные системы

Договорная

Водосточные системы

Брестская, Барановичи

Сайдинг для наружных работ

Договорная

Сайдинг для наружных работ

Брестская, Барановичи

-10% на пенопласт, пеноплекс, пенопласт формованный

Договорная

-10% на пенопласт, пеноплекс, пенопласт формованный

Брестская, Барановичи

Натяжной потолок с фотопечатью в Слуцке

23 р.

Натяжной потолок с фотопечатью в Слуцке

Минская, Слуцк

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок в Минском районе

23 р.

Натяжной потолок в Минском районе

Минская, Минский район

Доставка
Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Борисове

27 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Борисове

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

20.10 р.

Акция Ламинат Egger 32 класс с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Грунт-эмаль Olecolor 3 в 1 по ржавчине 2 кг (черный)

Онлайн-заказ

43.81 р.

Грунт-эмаль Olecolor 3 в 1 по ржавчине 2 кг (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эмаль Farbitex ПФ-266 2.7 кг (красно-коричневый)

Онлайн-заказ

23.40 р.

Эмаль Farbitex ПФ-266 2.7 кг (красно-коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эмаль Farbitex ПФ-266 5 кг (желто-коричневый)

Онлайн-заказ

41.77 р.

Эмаль Farbitex ПФ-266 5 кг (желто-коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эмаль Класс 24 ПФ-266 для пола 1.9 кг (желто-коричневый)

Онлайн-заказ

17.65 р.

Эмаль Класс 24 ПФ-266 для пола 1.9 кг (желто-коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эмаль Farbitex ПФ-266 1.8 кг (красно-коричневый)

Онлайн-заказ

15.75 р.

Эмаль Farbitex ПФ-266 1.8 кг (красно-коричневый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пропитка Vidaron Impregnant V08 0.7 л (королевский палисандр)

Онлайн-заказ

30.57 р.

Пропитка Vidaron Impregnant V08 0.7 л (королевский палисандр)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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