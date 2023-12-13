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Ремонт и стройка

Срубы, бытовки, кунги в Беларуси

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Контейнер 40 фут. Работаем с НДС
vip

7 700 р.

Контейнер 40 фут. Работаем с НДС

Минск, Фрунзенский

Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

270 р.

Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт

Могилев

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Реализуется с торгов имущество предприятия

1 056 р.

Реализуется с торгов имущество предприятия

Минская, Вилейка

Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовка

1 903.98 р.

Бытовка

Минск, Центральный

Контейнер морской 8 штук 20.12

3 350 р.

Контейнер морской 8 штук 20.12

Минск, Партизанский

Контейнер морской 20 -фут

3 960 р.

Контейнер морской 20 -фут

Минск, Ленинский

Сруб бани

3 900 р.

Сруб бани

Могилевская, Чериков

сруб

Договорная

сруб

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Сруб для бани

4 500 р.

Сруб для бани

Минск, Заводской

Каркасный дом

36 000 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сруб бани 6/3 с терассой 6500р

6 500 р.

Сруб бани 6/3 с терассой 6500р

Витебск

сруб

Договорная

сруб

Гомель

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Доставка по Беларуси
Сруб

Договорная

Сруб

Витебск

Доставка по Беларуси
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

15 230 р.

Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Бытовка

Договорная

Бытовка

Минск, Первомайский

Рубка срубов

476 р.

Рубка срубов

Минск, Центральный

Доставка
Баня ручной рубки из кругляка

476 р.

Баня ручной рубки из кругляка

Минск, Центральный

Доставка
Ручная рубка домов

476 р.

Ручная рубка домов

Минск, Центральный

Доставка
Бытовка 9,7х3,10

4 000 р.

Бытовка 9,7х3,10

Минск, Центральный

Вагончик

800 р.

Вагончик

Гомель

Дом из бревна оцилиндрованного дачный (АКЦИЯ)

8 850 р.

Дом из бревна оцилиндрованного дачный (АКЦИЯ)

Минск, Фрунзенский

Каркасный дом

1 650 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Сруб 9 метров на 12 метров строганный из бревна

22 400 р.

Сруб 9 метров на 12 метров строганный из бревна

Минская, Минский район

40 ф. морские контейнера

6 000 р.

40 ф. морские контейнера

Минская, Минский район

Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Витебск

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка

2 500 р.

Бытовка

Минская, Дзержинск

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Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.

5 000 р.

Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.

Витебская, Другие города

Доставка
Рассрочка
Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

12 600 р.

Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ

Минск, Центральный

Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Каркасный дом недорого

18 000 р.

Каркасный дом недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

36 400 р.

Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ

Минск, Центральный

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня норвежский лафет.

5 500 р.

Баня норвежский лафет.

Могилев

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

33 000 р.

Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
сруб

Договорная

сруб

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

36 000 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
сруб

Договорная

сруб

Гомель

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Доставка по Беларуси
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