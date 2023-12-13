Товары от Куфар Маркета
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Срубы, бытовки, кунги в Беларуси
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
7 700 р.
Контейнер 40 фут. Работаем с НДС
Минск, Фрунзенский
630 р.
Каркасный дом
Минск, Московский
270 р.
Аренда Вагона строительного (бытовки) морские конт
Могилев
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1
Могилевская, Шклов
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''
Могилевская, Шклов
1 056 р.
Реализуется с торгов имущество предприятия
Минская, Вилейка
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 903.98 р.
Бытовка
Минск, Центральный
3 350 р.
Контейнер морской 8 штук 20.12
Минск, Партизанский
3 960 р.
Контейнер морской 20 -фут
Минск, Ленинский
3 900 р.
Сруб бани
Могилевская, Чериков
Договорная
сруб
Минская, Марьина Горка
4 500 р.
Сруб для бани
Минск, Заводской
36 000 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
6 500 р.
Сруб бани 6/3 с терассой 6500р
Витебск
Договорная
сруб
Гомель
Договорная
Сруб бани
Могилев
Договорная
Сруб
Витебск
15 230 р.
Бытовка из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
Договорная
Сруб бани
Минск, Заводской
Договорная
Бытовка
Минск, Первомайский
476 р.
Рубка срубов
Минск, Центральный
476 р.
Баня ручной рубки из кругляка
Минск, Центральный
476 р.
Ручная рубка домов
Минск, Центральный
4 000 р.
Бытовка 9,7х3,10
Минск, Центральный
800 р.
Вагончик
Гомель
8 850 р.
Дом из бревна оцилиндрованного дачный (АКЦИЯ)
Минск, Фрунзенский
1 650 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
12 600 р.
Бытовка строительную из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
Договорная
Изделия из дерева
Витебская, Полоцк
22 400 р.
Сруб 9 метров на 12 метров строганный из бревна
Минская, Минский район
6 000 р.
40 ф. морские контейнера
Минская, Минский район
Договорная
Сруб бани
Витебск
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
2 500 р.
Бытовка
Минская, Дзержинск
5 000 р.
Бытовка, вагончик, кунг под жилье склад офис.
Витебская, Другие города
12 600 р.
Бытовка (прорабская) из сэндвич 2,4*6 Под заказ
Минск, Центральный
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
18 000 р.
Каркасный дом недорого
Минск, Первомайский
36 400 р.
Мобильное (модульное здание) 7м*4,9м Под заказ
Минск, Центральный
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 500 р.
Баня норвежский лафет.
Могилев
33 000 р.
Мобильное (модульное здание) 6м*4,8м Под заказ
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
630 р.
Каркасный дом
Минск, Московский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1
Могилевская, Шклов
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
Договорная
сруб
Минская, Марьина Горка
36 000 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
Договорная
сруб
Гомель
Договорная
Сруб бани
Могилев