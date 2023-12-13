Товары от Куфар Маркета
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Электроснабжение в Беларуси
15 р.
Светодиодная лента в катушке с пультом, многоцветн
Гродненская, Лида
1 138 р.
Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
Минск, Первомайский
Договорная
Монтаж электроотопления
Могилев
600 р.
Частотный преобразователь
Гомель
260 р.
Кабель
Могилев
95 р.
Мультиметр Mastech MS8221C
Минск, Советский
29 р.
Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви
Витебск
3 р.
Эл.счетчики однофазные СО-2 и СО-U446М - б/у
Минск, Московский
85 р.
Вольтметр DigiTOP Вм-3-red
Минск, Фрунзенский
30 р.
Комплект для сборки АКБ
Минск, Центральный
7 р.
Тройник
Брестская, Барановичи
Договорная
Розетка
Минск, Первомайский
6 р.
Розетки , выключатели
Минск, Московский
45 р.
Омметр ЭС 0212
Минск, Московский
180 р.
Лабораторный блок питания
Минская, Борисов
60 р.
Ящик металлический
Минская, Молодечно
70 р.
Тестер LCR-T7 резисторы,диоды, конденсаторы
Витебск
80 р.
Трансформатор понижающий 0,4 kVA.
Минская, Минский район
10 р.
АВТОМАТ
Брестская, Другие города
120 р.
Кабель бронированный 4 ж
Минская, Молодечно
15 р.
Светодиодная адресная лента WS2812B
Минск, Советский
1 138 р.
Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
Минск, Первомайский
5 р.
Вилка штекер
Гомельская, Мозырь
Онлайн-заказ
115 р.
Удлинитель Юпитер JP8404-04
Минск, Центральный
200 р.
Электрический ящик в комплекте новый.
Гомель
Договорная
Кабель СИП 5 жил, 48м
Минская, Борисов
0.70 р.
Сжим ответвительный У 739 МУ3.
Минск, Московский
5 р.
Лампочки
Гродненская, Слоним
55 р.
Автомат на 100А
Гомельская, Речица
1 280 р.
Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-3024Plus
Минск, Первомайский
Договорная
Автоматические электропереключатели
Витебская, Глубокое
17 р.
светодиодная лента
Минск, Центральный
0.10 р.
Топливный насос кёрхер
Гомельская, Добруш
Договорная
Частотный преобразователь (Частотник) Минск
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
151.89 р.
Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.59 р.
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)
Минск, Центральный
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5
Гомель
10 р.
Вилка розетка трёх фазная
Гомель
2 р.
Автоматические выключатели ВА 47-29 С25.
Минск, Московский
1.50 р.
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5
Брестская, Пинск
60 р.
Провод ШВП-2
Гомельская, Речица
7 р.
нагреватель со спиралью
Брест
5 р.
Автомат электр АВВ
Брестская, Пинск
90 р.
Диод силовой Д161-250 шесть штук
Гродно
30 р.
Продаю Клемник
Могилев
8 р.
Продаю Выключатель автоматический
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
29 р.
Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви
Витебск
Онлайн-заказ
115 р.
Удлинитель Юпитер JP8404-04
Минск, Центральный
Договорная
Частотный преобразователь (Частотник) Минск
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
151.89 р.
Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.59 р.
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)
Минск, Центральный
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5
Гомель
Онлайн-заказ
255.50 р.
Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12
Могилевская, Бобруйск
1.30 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
Минск, Первомайский