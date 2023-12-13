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Ремонт и стройка

Электроснабжение в Беларуси

Светодиодная лента в катушке с пультом, многоцветн
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15 р.

Светодиодная лента в катушке с пультом, многоцветн

Гродненская, Лида

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Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
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1 138 р.

Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V

Минск, Первомайский

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Монтаж электроотопления
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Договорная

Монтаж электроотопления

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Частотный преобразователь

600 р.

Частотный преобразователь

Гомель

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Кабель

260 р.

Кабель

Могилев

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Мультиметр Mastech MS8221C

95 р.

Мультиметр Mastech MS8221C

Минск, Советский

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Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

29 р.

Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

Витебск

Доставка по Беларуси
Эл.счетчики однофазные СО-2 и СО-U446М - б/у

3 р.

Эл.счетчики однофазные СО-2 и СО-U446М - б/у

Минск, Московский

Вольтметр DigiTOP Вм-3-red

85 р.

Вольтметр DigiTOP Вм-3-red

Минск, Фрунзенский

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Комплект для сборки АКБ

30 р.

Комплект для сборки АКБ

Минск, Центральный

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Тройник

7 р.

Тройник

Брестская, Барановичи

Розетка

Договорная

Розетка

Минск, Первомайский

Розетки , выключатели

6 р.

Розетки , выключатели

Минск, Московский

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Омметр ЭС 0212

45 р.

Омметр ЭС 0212

Минск, Московский

Лабораторный блок питания

180 р.

Лабораторный блок питания

Минская, Борисов

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Ящик металлический

60 р.

Ящик металлический

Минская, Молодечно

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Тестер LCR-T7 резисторы,диоды, конденсаторы

70 р.

Тестер LCR-T7 резисторы,диоды, конденсаторы

Витебск

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Трансформатор понижающий 0,4 kVA.

80 р.

Трансформатор понижающий 0,4 kVA.

Минская, Минский район

АВТОМАТ

10 р.

АВТОМАТ

Брестская, Другие города

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Кабель бронированный 4 ж

120 р.

Кабель бронированный 4 ж

Минская, Молодечно

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Светодиодная адресная лента WS2812B

15 р.

Светодиодная адресная лента WS2812B

Минск, Советский

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Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
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1 138 р.

Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V

Минск, Первомайский

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Вилка штекер

5 р.

Вилка штекер

Гомельская, Мозырь

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Удлинитель Юпитер JP8404-04

Онлайн-заказ

115 р.

Удлинитель Юпитер JP8404-04

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический ящик в комплекте новый.

200 р.

Электрический ящик в комплекте новый.

Гомель

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Кабель СИП 5 жил, 48м

Договорная

Кабель СИП 5 жил, 48м

Минская, Борисов

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Сжим ответвительный У 739 МУ3.

0.70 р.

Сжим ответвительный У 739 МУ3.

Минск, Московский

Лампочки

5 р.

Лампочки

Гродненская, Слоним

Автомат на 100А

55 р.

Автомат на 100А

Гомельская, Речица

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Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-3024Plus
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1 280 р.

Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-3024Plus

Минск, Первомайский

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Автоматические электропереключатели

Договорная

Автоматические электропереключатели

Витебская, Глубокое

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светодиодная лента

17 р.

светодиодная лента

Минск, Центральный

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Топливный насос кёрхер

0.10 р.

Топливный насос кёрхер

Гомельская, Добруш

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Договорная

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Онлайн-заказ

151.89 р.

Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Онлайн-заказ

132.59 р.

Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

0.90 р.

Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

Гомель

Доставка по Беларуси
Вилка розетка трёх фазная

10 р.

Вилка розетка трёх фазная

Гомель

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Автоматические выключатели ВА 47-29 С25.

2 р.

Автоматические выключатели ВА 47-29 С25.

Минск, Московский

Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5

1.50 р.

Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5

Брестская, Пинск

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Провод ШВП-2

60 р.

Провод ШВП-2

Гомельская, Речица

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нагреватель со спиралью

7 р.

нагреватель со спиралью

Брест

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Автомат электр АВВ

5 р.

Автомат электр АВВ

Брестская, Пинск

Диод силовой Д161-250 шесть штук

90 р.

Диод силовой Д161-250 шесть штук

Гродно

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Продаю Клемник

30 р.

Продаю Клемник

Могилев

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Продаю Выключатель автоматический

8 р.

Продаю Выключатель автоматический

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

29 р.

Прожектор уличный на солнечной батарее, датчик дви

Витебск

Доставка по Беларуси
Удлинитель Юпитер JP8404-04

Онлайн-заказ

115 р.

Удлинитель Юпитер JP8404-04

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Договорная

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Онлайн-заказ

151.89 р.

Удлинитель Mateus MS12204 (50 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Онлайн-заказ

132.59 р.

Удлинитель Mateus MS12203 (40 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

0.90 р.

Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

Гомель

Доставка по Беларуси
Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Онлайн-заказ

255.50 р.

Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
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1.30 р.

Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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