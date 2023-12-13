Товары от Куфар Маркета
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Строительный инструмент в Беларуси
230 р.
Перфоратор Shtenli 1120P 2года гарантии 1120w
Минск, Московский
220 р.
18-вольтовый комбинированный инструментами шуруповер винтоверт
Могилев
319 р.
Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.
Минск, Московский
90 р.
Перфоратор Bosch копия
Минск, Заводской
20 р.
Кейс от лазерного уровня.
Минск, Фрунзенский
80 р.
Болгарка Макита
Гомельская, Речица
366 р.
Набор инструментов
Гомельская, Речица
Договорная
Полуавтомат сварочный INMIG-221 PLUS
Брестская, Пинск
9.99 р.
Отвёртка ударная цельнометаллическая СССР
Минская, Марьина Горка
93 р.
Topex пневмопистолет
Минск, Центральный
80 р.
Лазерный нивелир
Минск, Фрунзенский
7 р.
Бур по металлу wurth 8*160
Гомель
80 р.
Лазерный нивелир
Минск, Фрунзенский
15 р.
Зарядное устройство для шуруповерта 12v
Могилев
150 р.
Электрическая пила торцевая
Витебская, Орша
195 р.
Строительный инструмент
Минск, Заводской
1 586.65 р.
Инструмент для снятия изоляции Dewalt
Брест
10 р.
Направляющая
Гомель
250 р.
Тиски советские
Минск, Московский
30 р.
Аккумуляторный Шуруповерт kelner
Гродно
260 р.
Шуруповёрт DDF485макита 18V
Минск, Ленинский
10 р.
Стусло деревянное
Минск, Центральный
5 р.
Уровень лазерный нивелир
Минск, Центральный
3 р.
Инструмент по запчастям
Брестская, Пинск
25 р.
правило 3м, Зубило лопаточное SDS-plus
Брест
60 р.
Лазерный уровень
Могилев
70 р.
Кейс для отбойного молотка
Минск, Заводской
470 р.
ПЛИТКОРЕЗ DLT MAXLINE, РЕЗ ДО 870ММ
Минская, Солигорск
60 р.
Ушм Bosch gws750s
Витебская, Новополоцк
4 р.
Круг отрезной Wurth 230×25×22,23мм
Могилев
100 р.
Резцы
Минск, Заводской
75 р.
Адаптер переходник Makita 198639-2
Могилевская, Бобруйск
120 р.
Вибро шлифмашина GSS230
Минск, Фрунзенский
20 р.
Краскапульт
Могилевская, Бобруйск
275 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей
Минск, Фрунзенский
12 р.
ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ (хвостовик 12 мм)
Брестская, Барановичи
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Минская, Минский район
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Гомель
250 р.
Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная
Минская, Минский район
130 р.
Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка
Минская, Минский район
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Брест
40 р.
Чемоданчик металлический.
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Шуруповёрт идеал
Брестская, Пинск
25 р.
Отвёртка 6/1 Stanley
Гродно
65 р.
Обжимник Raltek + 1200 наконечников
Гродно
130 р.
Болгарка Макита 9556Н
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
275 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей
Минск, Фрунзенский
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS
Минск, Московский
150 р.
Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов
Витебск
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором
Минск, Партизанский
200 р.
Шуруповёрт Makita 24 Вольт
Минская, Минский район
200 р.
Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт
Минская, Минский район
250 р.
Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная
Брест
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Гомель