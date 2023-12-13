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Ремонт и стройка

Строительный инструмент в Беларуси

Перфоратор Shtenli 1120P 2года гарантии 1120w
vip

230 р.

Перфоратор Shtenli 1120P 2года гарантии 1120w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
18-вольтовый комбинированный инструментами шуруповер винтоверт
vip

220 р.

18-вольтовый комбинированный инструментами шуруповер винтоверт

Могилев

Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.
vip

319 р.

Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Bosch копия

90 р.

Перфоратор Bosch копия

Минск, Заводской

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Кейс от лазерного уровня.

20 р.

Кейс от лазерного уровня.

Минск, Фрунзенский

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80 р.

Болгарка Макита

Гомельская, Речица

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Набор инструментов

366 р.

Набор инструментов

Гомельская, Речица

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Полуавтомат сварочный INMIG-221 PLUS

Договорная

Полуавтомат сварочный INMIG-221 PLUS

Брестская, Пинск

Отвёртка ударная цельнометаллическая СССР

9.99 р.

Отвёртка ударная цельнометаллическая СССР

Минская, Марьина Горка

Topex пневмопистолет

93 р.

Topex пневмопистолет

Минск, Центральный

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Лазерный нивелир

80 р.

Лазерный нивелир

Минск, Фрунзенский

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Бур по металлу wurth 8*160

7 р.

Бур по металлу wurth 8*160

Гомель

Лазерный нивелир

80 р.

Лазерный нивелир

Минск, Фрунзенский

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Зарядное устройство для шуруповерта 12v

15 р.

Зарядное устройство для шуруповерта 12v

Могилев

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Электрическая пила торцевая

150 р.

Электрическая пила торцевая

Витебская, Орша

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Строительный инструмент

195 р.

Строительный инструмент

Минск, Заводской

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Инструмент для снятия изоляции Dewalt

1 586.65 р.

Инструмент для снятия изоляции Dewalt

Брест

Направляющая

10 р.

Направляющая

Гомель

Тиски советские

250 р.

Тиски советские

Минск, Московский

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Аккумуляторный Шуруповерт kelner

30 р.

Аккумуляторный Шуруповерт kelner

Гродно

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Шуруповёрт DDF485макита 18V

260 р.

Шуруповёрт DDF485макита 18V

Минск, Ленинский

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Стусло деревянное

10 р.

Стусло деревянное

Минск, Центральный

Уровень лазерный нивелир

5 р.

Уровень лазерный нивелир

Минск, Центральный

Инструмент по запчастям

3 р.

Инструмент по запчастям

Брестская, Пинск

правило 3м, Зубило лопаточное SDS-plus

25 р.

правило 3м, Зубило лопаточное SDS-plus

Брест

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Лазерный уровень

60 р.

Лазерный уровень

Могилев

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Кейс для отбойного молотка

70 р.

Кейс для отбойного молотка

Минск, Заводской

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ПЛИТКОРЕЗ DLT MAXLINE, РЕЗ ДО 870ММ

470 р.

ПЛИТКОРЕЗ DLT MAXLINE, РЕЗ ДО 870ММ

Минская, Солигорск

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Ушм Bosch gws750s

60 р.

Ушм Bosch gws750s

Витебская, Новополоцк

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Круг отрезной Wurth 230×25×22,23мм

4 р.

Круг отрезной Wurth 230×25×22,23мм

Могилев

Резцы

100 р.

Резцы

Минск, Заводской

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Адаптер переходник Makita 198639-2

75 р.

Адаптер переходник Makita 198639-2

Могилевская, Бобруйск

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Вибро шлифмашина GSS230

120 р.

Вибро шлифмашина GSS230

Минск, Фрунзенский

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Краскапульт

20 р.

Краскапульт

Могилевская, Бобруйск

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4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

275 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ (хвостовик 12 мм)

12 р.

ФРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ (хвостовик 12 мм)

Брестская, Барановичи

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Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Минская, Минский район

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Гомель

Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная

250 р.

Болгарка Makita DGA405 аккумуляторная бесщеточная

Минская, Минский район

Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка

130 р.

Болгарка Макита УШМ отрезная болгарка

Минская, Минский район

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Брест

Чемоданчик металлический.

40 р.

Чемоданчик металлический.

Могилевская, Осиповичи

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Шуруповёрт идеал

Договорная

Шуруповёрт идеал

Брестская, Пинск

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Отвёртка 6/1 Stanley

25 р.

Отвёртка 6/1 Stanley

Гродно

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Обжимник Raltek + 1200 наконечников

65 р.

Обжимник Raltek + 1200 наконечников

Гродно

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Болгарка Макита 9556Н

130 р.

Болгарка Макита 9556Н

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

275 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов

150 р.

Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповёрт Makita 24 Вольт

200 р.

Шуруповёрт Makita 24 Вольт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт

200 р.

Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

250 р.

Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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