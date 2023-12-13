Услуги в Заводском районе Минска
20 р.
Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
35 р.
Маникюр (педикюр) Чижовка
Минск, Заводской
Договорная
Художественное оформление и реставрация памятников
Минск, Заводской
30 р.
Груминг/ грумер кошек
Минск, Заводской
10 р.
Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.
Минск, Заводской
20 р.
Ремонт стиральных машин на дому
Минск, Заводской
35 р.
Наращивание ресниц,
Минск, Заводской
100 р.
Ремонт мебели
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка Пола
Минск, Заводской
20 р.
Натяжные потолки
Минск, Заводской
Договорная
Перевозка пианино, фортепиано (Факкини)
Минск, Заводской
300 р.
Рабочая Польская Виза D + Запись все типы ВИЗ.
Минск, Заводской
Договорная
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки, Минск, РБ
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки до тонны
Минск, Заводской
35 р.
Маникюр (педикюр) Чижовка
Минск, Заводской
Договорная
Изделия из металла
Минск, Заводской
Договорная
Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)
Минск, Заводской
35 р.
Маникюр педикюр наращивание Минск
Минск, Заводской
15 р.
Компьютерный мастер с выездом на дом
Минск, Заводской
Договорная
Брейды с канекалоном. Прическа на корпоратив
Минск, Заводской
Договорная
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт под ключ
Минск, Заводской
123 р.
Стяжка пола в Банях и Саунах
Минск, Заводской
35 р.
Ногти,Маникюр,наращивание
Минск, Заводской
35 р.
Стрижка собак, экспресслинька
Минск, Заводской
Договорная
Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)
Минск, Заводской
35 р.
Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
100 р.
Окрашивание волос парикмахер колорист
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт высоковольтных батарей
Минск, Заводской
Договорная
Стрижка собак и котов. Выезд в любой район
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт стиральных машин Выезд в любой район Минска
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка Пола за 1 день
Минск, Заводской
Договорная
Переезд Минск, РБ
Минск, Заводской
15 р.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Минск, Заводской
40 р.
Маникюр, педикюр, наращивание
Минск, Заводской
50 р.
Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская
Минск, Заводской
200 р.
Перетяжка и ремонт мягкой мебели
Минск, Заводской
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО
Минск, Заводской
Договорная
Услуги эвакуатора
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола в Квартирах
Минск, Заводской
Договорная
Сварочные работы
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель