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Услуги в Заводском районе Минска

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
vip

20 р.

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб

Минск, Заводской

Стяжка пола Дешево
vip

Договорная

Стяжка пола Дешево

Минск, Заводской

Маникюр (педикюр) Чижовка
vip

35 р.

Маникюр (педикюр) Чижовка

Минск, Заводской

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Художественное оформление и реставрация памятников

Договорная

Художественное оформление и реставрация памятников

Минск, Заводской

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Груминг/ грумер кошек

30 р.

Груминг/ грумер кошек

Минск, Заводской

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Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

10 р.

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

Минск, Заводской

Ремонт стиральных машин на дому

20 р.

Ремонт стиральных машин на дому

Минск, Заводской

Наращивание ресниц,

35 р.

Наращивание ресниц,

Минск, Заводской

Ремонт мебели

100 р.

Ремонт мебели

Минск, Заводской

Стяжка Пола

Договорная

Стяжка Пола

Минск, Заводской

Натяжные потолки

20 р.

Натяжные потолки

Минск, Заводской

Перевозка пианино, фортепиано (Факкини)

Договорная

Перевозка пианино, фортепиано (Факкини)

Минск, Заводской

Рабочая Польская Виза D + Запись все типы ВИЗ.

300 р.

Рабочая Польская Виза D + Запись все типы ВИЗ.

Минск, Заводской

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск, РБ

Договорная

Грузоперевозки, Минск, РБ

Минск, Заводской

Грузоперевозки до тонны

Договорная

Грузоперевозки до тонны

Минск, Заводской

Маникюр (педикюр) Чижовка
vip

35 р.

Маникюр (педикюр) Чижовка

Минск, Заводской

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Изделия из металла

Договорная

Изделия из металла

Минск, Заводской

Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)

Договорная

Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)

Минск, Заводской

Маникюр педикюр наращивание Минск

35 р.

Маникюр педикюр наращивание Минск

Минск, Заводской

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Компьютерный мастер с выездом на дом

15 р.

Компьютерный мастер с выездом на дом

Минск, Заводской

Брейды с канекалоном. Прическа на корпоратив

Договорная

Брейды с канекалоном. Прическа на корпоратив

Минск, Заводской

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Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минск, Заводской

Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Минск, Заводской

Стяжка пола в Банях и Саунах

123 р.

Стяжка пола в Банях и Саунах

Минск, Заводской

Ногти,Маникюр,наращивание

35 р.

Ногти,Маникюр,наращивание

Минск, Заводской

Стрижка собак, экспресслинька

35 р.

Стрижка собак, экспресслинька

Минск, Заводской

Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Договорная

Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Минск, Заводской

Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом

35 р.

Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом

Минск, Заводской

Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Договорная

Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Минск, Заводской

Стяжка пола Дешево
vip

Договорная

Стяжка пола Дешево

Минск, Заводской

Окрашивание волос парикмахер колорист

100 р.

Окрашивание волос парикмахер колорист

Минск, Заводской

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Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Ремонт высоковольтных батарей

Договорная

Ремонт высоковольтных батарей

Минск, Заводской

Стрижка собак и котов. Выезд в любой район

Договорная

Стрижка собак и котов. Выезд в любой район

Минск, Заводской

Ремонт стиральных машин Выезд в любой район Минска

Договорная

Ремонт стиральных машин Выезд в любой район Минска

Минск, Заводской

Стяжка Пола за 1 день

Договорная

Стяжка Пола за 1 день

Минск, Заводской

Переезд Минск, РБ

Договорная

Переезд Минск, РБ

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15 р.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Минск, Заводской

Маникюр, педикюр, наращивание

40 р.

Маникюр, педикюр, наращивание

Минск, Заводской

Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская

50 р.

Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская

Минск, Заводской

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

200 р.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Минск, Заводской

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Минск, Заводской

Услуги эвакуатора

Договорная

Услуги эвакуатора

Минск, Заводской

Стяжка пола в Квартирах

Договорная

Стяжка пола в Квартирах

Минск, Заводской

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Минск, Заводской

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

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