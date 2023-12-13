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Ремонт квартир в Заводском районе Минска

Полимерная / порошковая покраска
vip

5 р.

Полимерная / порошковая покраска

Минск, Заводской

Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др

Договорная

Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др

Минск, Заводской

укладка плитки

Договорная

укладка плитки

Минск, Заводской

Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка

Договорная

Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка

Минск, Заводской

Стяжка Пола

Договорная

Стяжка Пола

Минск, Заводской

Натяжные потолки

20 р.

Натяжные потолки

Минск, Заводской

Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Минск, Заводской

Стяжка пола в Банях и Саунах

123 р.

Стяжка пола в Банях и Саунах

Минск, Заводской

Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом

35 р.

Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом

Минск, Заводской

Стяжка Пола за 1 день

Договорная

Стяжка Пола за 1 день

Минск, Заводской

Стяжка пола в Квартирах

Договорная

Стяжка пола в Квартирах

Минск, Заводской

Электрик. Услуги электрика.

Договорная

Электрик. Услуги электрика.

Минск, Заводской

Демонтаж пола+ Стяжка

Договорная

Демонтаж пола+ Стяжка

Минск, Заводской

СТЯЖКА ПОЛА ПОД КЛЮЧ

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА ПОД КЛЮЧ

Минск, Заводской

Ремонт балкона / обшивка балкона

Договорная

Ремонт балкона / обшивка балкона

Минск, Заводской

Натяжные потолки без посредников. Честные цены.

20 р.

Натяжные потолки без посредников. Честные цены.

Минск, Заводской

ШЛИФОВКА ПОЛА

Договорная

ШЛИФОВКА ПОЛА

Минск, Заводской

Полимерная / порошковая покраска
vip

5 р.

Полимерная / порошковая покраска

Минск, Заводской

Демонтаж+ Стяжка пола Недорого

Договорная

Демонтаж+ Стяжка пола Недорого

Минск, Заводской

ремонт пола(демонтаж, стяжка)

Договорная

ремонт пола(демонтаж, стяжка)

Минск, Заводской

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минск, Заводской

Ремонт

Договорная

Ремонт

Минск, Заводской

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Стяжка пола в Квартире

123 р.

Стяжка пола в Квартире

Минск, Заводской

Ремонт Квартиры

10 р.

Ремонт Квартиры

Минск, Заводской

Укладка плитки под Ваши возможности

34 р.

Укладка плитки под Ваши возможности

Минск, Заводской

Ремонт квартир под ключ

Договорная

Ремонт квартир под ключ

Минск, Заводской

Ремонт квартир под ключ

Договорная

Ремонт квартир под ключ

Минск, Заводской

Комплексные работы под ключ /AllRem

Договорная

Комплексные работы под ключ /AllRem

Минск, Заводской

Укладка плитки,плиточник

Договорная

Укладка плитки,плиточник

Минск, Заводской

Сантехнические Услуги. Частный сантехник.

Договорная

Сантехнические Услуги. Частный сантехник.

Минск, Заводской

Поклейка обоев / удаление старых обоев

5 р.

Поклейка обоев / удаление старых обоев

Минск, Заводской

Отделка панелями ПВХ балконов, кухонь, санузлов

Договорная

Отделка панелями ПВХ балконов, кухонь, санузлов

Минск, Заводской

Ремонт хоз.блоков и гаражей

Договорная

Ремонт хоз.блоков и гаражей

Минск, Заводской

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Выезд электрика срочно, не работает свет

Договорная

Выезд электрика срочно, не работает свет

Минск, Заводской

ВАШ ЭЛЕКТРИК, ЗАМЕНА ПРОВОДКИ

Договорная

ВАШ ЭЛЕКТРИК, ЗАМЕНА ПРОВОДКИ

Минск, Заводской

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ---Демонтаж Старого пола

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ---Демонтаж Старого пола

Минск, Заводской

Поклеить обои 41 кв м по стенам

Договорная

Поклеить обои 41 кв м по стенам

Минск, Заводской

Поклейка обоев Минск оклейка

3 р.

Поклейка обоев Минск оклейка

Минск, Заводской

Плиточник, укладка плитки облицовка стен

22 р.

Плиточник, укладка плитки облицовка стен

Минск, Заводской

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Заводской

Стяжка пола в Комнате,Болконе,Гараже и др.

Договорная

Стяжка пола в Комнате,Болконе,Гараже и др.

Минск, Заводской

Сухая(облегченная) стяжка пола

Договорная

Сухая(облегченная) стяжка пола

Минск, Заводской

Клей для обоев

Договорная

Клей для обоев

Минск, Заводской

Установка окон пвх / рам

Договорная

Установка окон пвх / рам

Минск, Заводской

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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