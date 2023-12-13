Ремонт квартир в Заводском районе Минска
5 р.
Полимерная / порошковая покраска
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола под ламинат,паркет,ленолиум и др
Минск, Заводской
Договорная
укладка плитки
Минск, Заводской
Договорная
Поклейка обоев,ламинат,потолки,шпаклёвка
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка Пола
Минск, Заводской
20 р.
Натяжные потолки
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт под ключ
Минск, Заводской
123 р.
Стяжка пола в Банях и Саунах
Минск, Заводской
35 р.
Отделка / обшивка вагонкой, блокхаусом
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка Пола за 1 день
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола в Квартирах
Минск, Заводской
Договорная
Электрик. Услуги электрика.
Минск, Заводской
Договорная
Демонтаж пола+ Стяжка
Минск, Заводской
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА ПОД КЛЮЧ
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт балкона / обшивка балкона
Минск, Заводской
20 р.
Натяжные потолки без посредников. Честные цены.
Минск, Заводской
Договорная
ШЛИФОВКА ПОЛА
Минск, Заводской
5 р.
Полимерная / порошковая покраска
Минск, Заводской
Договорная
Демонтаж+ Стяжка пола Недорого
Минск, Заводской
Договорная
ремонт пола(демонтаж, стяжка)
Минск, Заводской
Договорная
Электромонтажные работы Электрика
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт
Минск, Заводской
123 р.
Стяжка пола в Квартире
Минск, Заводской
10 р.
Ремонт Квартиры
Минск, Заводской
34 р.
Укладка плитки под Ваши возможности
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт квартир под ключ
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт квартир под ключ
Минск, Заводской
Договорная
Комплексные работы под ключ /AllRem
Минск, Заводской
Договорная
Укладка плитки,плиточник
Минск, Заводской
Договорная
Сантехнические Услуги. Частный сантехник.
Минск, Заводской
5 р.
Поклейка обоев / удаление старых обоев
Минск, Заводской
Договорная
Отделка панелями ПВХ балконов, кухонь, санузлов
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт хоз.блоков и гаражей
Минск, Заводской
Договорная
Выезд электрика срочно, не работает свет
Минск, Заводской
Договорная
ВАШ ЭЛЕКТРИК, ЗАМЕНА ПРОВОДКИ
Минск, Заводской
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ---Демонтаж Старого пола
Минск, Заводской
Договорная
Поклеить обои 41 кв м по стенам
Минск, Заводской
3 р.
Поклейка обоев Минск оклейка
Минск, Заводской
22 р.
Плиточник, укладка плитки облицовка стен
Минск, Заводской
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола в Комнате,Болконе,Гараже и др.
Минск, Заводской
Договорная
Сухая(облегченная) стяжка пола
Минск, Заводской
Договорная
Клей для обоев
Минск, Заводской
Договорная
Установка окон пвх / рам
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель