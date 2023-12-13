Прочие услуги в Заводском районе Минска
300 р.
Рабочая Польская Виза D + Запись все типы ВИЗ.
Минск, Заводской
Договорная
Изделия из металла
Минск, Заводской
Договорная
Художественное оформление и реставрация памятников
Минск, Заводской
50 р.
Ритуальные ограды на кладбище.
Минск, Заводской
350 р.
Регистрация прописка от собственника
Минск, Заводской
0.30 р.
3д печать, моделирование
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт гидроцилиндров САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Минск, Заводской
Договорная
Перемотка и резка рулонных материалов
Минск, Заводской
35 р.
Токарные,фрезерные работы,координатно-расточные
Минск, Заводской
30 р.
Ремонт краскопультов
Минск, Заводской
5 р.
ретушь макет гравирование 3д визуализация
Минск, Заводской
10 р.
3D ПЕЧАТЬ#3D СКАНИРОВАНИЕ#ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЗА ОТЛИЧНО
Минск, Заводской
100 р.
Чистка снега. Уборка снега
Минск, Заводской
70 р.
Уборка снега на могиле. Очистка могилы от снега
Минск, Заводской
50 р.
Конструктор мебели
Минск, Заводской
29 р.
Поиск могил. Поиск захоронений Минск и область
Минск, Заводской
50 р.
Благоустройство могил( только качественно)
Минск, Заводской
50 р.
Уборка могил Минск, Минская область
Минск, Заводской
Договорная
Нестандартные фигурки, элементы декора, магнитики
Минск, Заводской
30 р.
Цифровой портрет по фотографии
Минск, Заводской
Договорная
работы по цветоведению на заказ
Минск, Заводской
Бесплатно
Пар Мастер (банщик, парильщик)
Минск, Заводской
30 р.
коммишки, арты на заказ.
Минск, Заводской
Договорная
Пианино. Фортепиано. Настройка и ремонт фортепиано
Минск, Заводской
Договорная
Изготовление мастер-моделей под формовку
Минск, Заводской
400 р.
Памятники(только качественно)
Минск, Заводской
Договорная
Художник/дизайнер
Минск, Заводской
147 р.
Регистрация(прописка) постоянная или временная
Минск, Заводской
Договорная
Памятники. Благоустройство. Всё под ключ.
Минск, Заводской
90 р.
Надгробье из оцинкованной стали
Минск, Заводской
10 р.
Домашний повар
Минск, Заводской
Договорная
Кованые перила
Минск, Заводской
Договорная
Работа ретушер
Минск, Заводской
80 р.
Профессиональный ремонт музыкальных инструментов
Минск, Заводской
330 р.
Регистрация (прописка) в Минске. Собственник
Минск, Заводской
Договорная
Памятники, иготовление изделий из гранита
Минск, Заводской
Договорная
Выезд художника
Минск, Заводской
Договорная
Вывоз,погрузка и утилизация мусора.Без выходных.
Минск, Заводской
Договорная
Изделия из фанеры
Минск, Заводской
280 р.
станок для скручивания метал полосы в пропелер
Минск, Заводской
Договорная
Лазерная резка металла
Минск, Заводской
150 р.
Изготовление Адресная вывеска с логотипом компании
Минск, Заводской
45 р.
Токарно-фрезерные работы по металлу, новые детали.
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
10 р.
сантехника
Гомельская, Жлобин
Договорная
Сушка пиломатерьяла до 20м3
Гомель
35 р.
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА
Гомель
1 550 р.
Бизнес на Amazon
Минск, Центральный
1 540 р.
Бизнес на Amazon
Минск, Центральный
Договорная
Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ
Гомель
Договорная
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ
Гродно
Договорная
Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ
Витебск