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Прочие услуги в Заводском районе Минска

Рабочая Польская Виза D + Запись все типы ВИЗ.

300 р.

Рабочая Польская Виза D + Запись все типы ВИЗ.

Минск, Заводской

Изделия из металла

Договорная

Изделия из металла

Минск, Заводской

Художественное оформление и реставрация памятников

Договорная

Художественное оформление и реставрация памятников

Минск, Заводской

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Ритуальные ограды на кладбище.

50 р.

Ритуальные ограды на кладбище.

Минск, Заводской

350 р.

Регистрация прописка от собственника

Минск, Заводской

3д печать, моделирование

0.30 р.

3д печать, моделирование

Минск, Заводской

Ремонт гидроцилиндров САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договорная

Ремонт гидроцилиндров САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Минск, Заводской

Перемотка и резка рулонных материалов

Договорная

Перемотка и резка рулонных материалов

Минск, Заводской

Токарные,фрезерные работы,координатно-расточные

35 р.

Токарные,фрезерные работы,координатно-расточные

Минск, Заводской

Ремонт краскопультов

30 р.

Ремонт краскопультов

Минск, Заводской

ретушь макет гравирование 3д визуализация

5 р.

ретушь макет гравирование 3д визуализация

Минск, Заводской

3D ПЕЧАТЬ#3D СКАНИРОВАНИЕ#ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЗА ОТЛИЧНО

10 р.

3D ПЕЧАТЬ#3D СКАНИРОВАНИЕ#ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ ЗА ОТЛИЧНО

Минск, Заводской

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Чистка снега. Уборка снега

100 р.

Чистка снега. Уборка снега

Минск, Заводской

Уборка снега на могиле. Очистка могилы от снега

70 р.

Уборка снега на могиле. Очистка могилы от снега

Минск, Заводской

Конструктор мебели

50 р.

Конструктор мебели

Минск, Заводской

Поиск могил. Поиск захоронений Минск и область

29 р.

Поиск могил. Поиск захоронений Минск и область

Минск, Заводской

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Благоустройство могил( только качественно)

50 р.

Благоустройство могил( только качественно)

Минск, Заводской

Уборка могил Минск, Минская область

50 р.

Уборка могил Минск, Минская область

Минск, Заводской

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Нестандартные фигурки, элементы декора, магнитики

Договорная

Нестандартные фигурки, элементы декора, магнитики

Минск, Заводской

Цифровой портрет по фотографии

30 р.

Цифровой портрет по фотографии

Минск, Заводской

работы по цветоведению на заказ

Договорная

работы по цветоведению на заказ

Минск, Заводской

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Бесплатно

Пар Мастер (банщик, парильщик)

Минск, Заводской

коммишки, арты на заказ.

30 р.

коммишки, арты на заказ.

Минск, Заводской

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Пианино. Фортепиано. Настройка и ремонт фортепиано

Договорная

Пианино. Фортепиано. Настройка и ремонт фортепиано

Минск, Заводской

Изготовление мастер-моделей под формовку

Договорная

Изготовление мастер-моделей под формовку

Минск, Заводской

Памятники(только качественно)

400 р.

Памятники(только качественно)

Минск, Заводской

Художник/дизайнер

Договорная

Художник/дизайнер

Минск, Заводской

147 р.

Регистрация(прописка) постоянная или временная

Минск, Заводской

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Памятники. Благоустройство. Всё под ключ.

Договорная

Памятники. Благоустройство. Всё под ключ.

Минск, Заводской

Надгробье из оцинкованной стали

90 р.

Надгробье из оцинкованной стали

Минск, Заводской

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Домашний повар

10 р.

Домашний повар

Минск, Заводской

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Кованые перила

Договорная

Кованые перила

Минск, Заводской

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Работа ретушер

Договорная

Работа ретушер

Минск, Заводской

Профессиональный ремонт музыкальных инструментов

80 р.

Профессиональный ремонт музыкальных инструментов

Минск, Заводской

330 р.

Регистрация (прописка) в Минске. Собственник

Минск, Заводской

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Памятники, иготовление изделий из гранита

Договорная

Памятники, иготовление изделий из гранита

Минск, Заводской

Выезд художника

Договорная

Выезд художника

Минск, Заводской

Договорная

Вывоз,погрузка и утилизация мусора.Без выходных.

Минск, Заводской

Изделия из фанеры

Договорная

Изделия из фанеры

Минск, Заводской

станок для скручивания метал полосы в пропелер

280 р.

станок для скручивания метал полосы в пропелер

Минск, Заводской

Лазерная резка металла

Договорная

Лазерная резка металла

Минск, Заводской

Изготовление Адресная вывеска с логотипом компании

150 р.

Изготовление Адресная вывеска с логотипом компании

Минск, Заводской

Токарно-фрезерные работы по металлу, новые детали.

45 р.

Токарно-фрезерные работы по металлу, новые детали.

Минск, Заводской

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Бизнес на Amazon

1 550 р.

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1 540 р.

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Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

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Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

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